Deset let na trhu a loni téměř nulové tržby. Slovenské ekodomky nahromadily ztrátu již přes sto milionů

Šlo o chloubu nejen investiční platformy Crowdberry, která do ní zainvestovala desítky milionů korun, ale částečně i Slovenska jako takového. O inovativním projektu Ecocapsule, který od roku 2015 vyvíjí a staví malé energeticky soběstačné domky ve tvaru velkého vajíčka, psala i největší světová média, vyhrával designové ceny a jeden si koupila oscarová herečka. Jak ale redakce CzechCrunche zjistila, ani zdaleka nejde o úspěch. Tržby se loni propadly téměř k nule, ztráta naopak nadále roste a za poslední roky přesáhla již sto milionů korun. „Rok 2025 bude pro Ecocapsule důležitým milníkem z pohledu tržeb, po deseti letech od vzniku očekáváme skokový růst společnosti,“ věří přitom zakladatel Tomáš Žáček.

Slibů kolem projektu přitom již zaznělo mnoho. Ecocapsule i v reakci na velký zájem médií a veřejnosti realizovala dvě investiční kampaně na crowdfundingové platformě Crowdberry. Šlo o 750 tisíc eur, respektive dva miliony eur, v současném přepočtu dohromady 68 milionů korun. Mimo to do projektu investoval dalších 1,6 milionu eur, tedy 40 milionů korun, sesterský fond CB Investment Management.

Popisky u obou kampaní mluvily o velkých plánech. „Společnost získala ohlasy z celého světa a o její popularitě mluví i více než 300 placených předobjednávek a poptávek, jejichž počet každým dnem roste,“ hlásí první kampaň z roku 2016. Druhá kampaň o dva roky později byla konkrétnější: první limitovaná série padesáti kusů rezervovaná zákazníky ze čtyř kontinentů, tisíce předběžných zájemců, stovky rezervací a předobjednávek se slibem výroby 25 až 30 kusů v roce 2019 a rozběhnutím velkosériové produkce pro rok 2020. Za tři roky měla tato výroba vyprodukovat dva tisíce kusů „vajíček“.

Foto: Ecocapsule Slovenské obyvatelné vajíčko vyrábí vlastní elektřinu a sbírá vodu

K naplnění těchto plánů ale nedošlo, v roce 2021 bylo ve světě méně než dvacet skutečně umístěných vajíček. Přitom krátce předtím vypukla pandemie koronaviru, která lidi „uvěznila“ doma, zastavila globální cestovní ruch a s tím skokově vzrostl zájem právě o lokální ubytování mimo velká střediska, o cestování karavany nebo o ubytování na izolovaných místech. Což je segment, na který se Ecocapsule zaměřuje.

Život mimo civilizaci

Počátky příběhu soběstačných mikrodomků sahají do roku 2008, kdy s jejich návrhem přišlo bratislavské studio Nice Architects. První prototyp se podařilo sestavit o šest let později, v roce 2015 pak oficiálně vznikla i společnost Ecocapsule s cílem naplno rozběhnout jejich výrobu.

A o co vůbec jde? Ecocapsule jsou podle oficiálních materiálů mobilní a energeticky nezávislé mikrodomy, které mají lidem umožňovat žít mimo civilizaci, a to téměř kdekoliv na Zemi. Navzdory své menší velikosti 4,7 krát 2,2 krát 2,6 metru byla jejich součástí ložnice/obývací pokoj s rozkládacím stolem, kuchyňka s dřezem a vařičem či koupelna se sprchou a toaletou.

V roce 2018 se měla první vajíčka dostat k zákazníkům, úvodní várka dvoutunových kapslí se prodávala za 79 900 eur, tedy asi dva miliony korun. V rámci druhé generace pak firma představila i levnější variantu za asi 1,2 milionu korun. Zajímavostí je, že ambasadorkou Ecocapsule se stala i hollywoodská herečka a ekologická aktivistka Susan Sarandon, mimo jiné držitelka Oscara za film Mrtvý muž přichází.

O projektu v průběhu let psal web zpravodajské televize CNN, americký Forbes, deník Washington Post či třeba portál Architectural Digest. Získal také oborové renomé, design kapslí byl oceněn například v Americe v rámci NYCxDESIGN Awards v kategorii zdraví a wellness a získal Big SEE Tourism Design Award či stříbrnou medaili v rámci výstavy K-Design Award v Koreji. V rámci marketingu se pak samotné kapsle dostaly například na newyorský Time Square, střechu bratislavského domu Uniq a na vrcholky švýcarských hor.

Kromě platformy Crowdberry, přes kterou projekt podpořilo 95 individuálních investorů, firma získala podporu i od státního Slovak Investment Holdingu, který jí poslal necelých šest milionů korun. V roce 2021 Ecocapsule přiznala, že se některé dodávky posouvaly v rámci koronavirových opatření, zkrachovaly navíc i společnosti, které do domků dodávaly speciální bojlery na míru a klimatizační jednotky. Sejít zároveň mělo z podepsané smlouvy na větší objednávku 200 kapslí, prý kvůli neochotě hoteliérů investovat do nových věcí během covidových let. O rok později tehdejší ředitelka firmy hlásila nový směr.

V rámci samotné Ecocapsule v průběhu let vznikla skupina firem – kromě Ecocapsule s.r.o. také mateřská firma Ecocapsule Holding a.s. a Ecocapsule Rental j.s.a. se zaměřením na jejich pronájem. Pohled na jejich hospodaření za poslední roky mluví jasně. Všechny tři společnosti loni dohromady utržily v přepočtu jen 234 tisíc korun, ztráta přitom dosáhla téměř 17 milionů korun. Neuhrazená ztráta posledních let pak konsolidovaně dosáhla necelých 109 milionů.

Aktuální vývoj již ale podle zakladatele a šéfa inovací firmy Tomáše Žáčka nyní vypadá optimisticky a rok 2025 má být pro Ecocapsule důležitým milníkem, po deseti letech od vzniku prý očekává skokový růst. „Pokud se současný trend prodeje udrží, mohla by společnost v roce 2026 dosáhnout nejen soběstačnosti z hlediska provozního cash flow, ale také ziskovosti. Tento vývoj se zatím neodráží ve výsledcích za rok 2024, protože vyúčtování objednávek nového produktu proběhlo až v roce 2025,“ tvrdí Žáček pro CzechCrunch.

Jak doplňuje, loni se Ecocapsule po dvou letech jednání nepodařilo uzavřít plánovanou investici ve výši dvou milionů eur (50 milionů korun), z čehož měla polovinu tvořit koinvestice od investičního fondu a druhou polovinu soukromí investoři přes Crowdberry.

Věříme, že očekávaný pozitivní trend se udrží a že v roce 2026 může dojít k dynamickému obratu.

„Od investorů na Crowdberry se nám podařilo získat více než 600 tisíc eur (15 milionů korun) s výhledem na úplné uzavření investice. Investiční fond však nakonec investici z interních důvodů nerealizoval,“ dodává Žáček. Podle něj právě tato neuzavřená investice měla za následek zpomalení firmy, pozastavení vývoje a neuvedení modelu Ecocapsule Next Gen na trh. „Tento fakt se podepsal i na slabších hospodářských výsledcích za rok 2024,“ říká.

Místo dokončení zmiňované verze se Ecocapsule rozhodla pro facelift a vývoj nového modelu Ecocapsule Box, jenž byl uveden na trh loni v prosinci. Jak popsal slovenský Forbes, firma v tomto případě upustila od původního designu ve tvaru vejce, místo toho jde o klasický „kvádr“ s velkorysejším prostorem. Umožňovat má celoroční bydlení, a je tedy nejen na rekreační účely.

Od té doby prý firma eviduje na trhu výrazný zájem. „Aktuálně tržby z prodeje Boxů překročily hranici jednoho milionu eur. První jednotky byly dodány do menších rezortů jako Veľká Lomnica či Smižany, další jsou připraveny na odeslání klientovi v rámci projektu na západní Ukrajině,“ popisuje Žáček.

Letošek by tak podle jeho slov měl „s vysokou pravděpodobností“ přinést nejlepší hospodářský výsledek firmy ve výši přes dva miliony eur, necelých 50 milionů korun. „Na základě současného vývoje a zájmu trhu plánujeme společně s našimi poradci znovu zahájit investiční kolo s cílem dále urychlit růst a dokončit vývoj Ecocapsule Next Gen,“ dodává Žáček.

Projektu nadále věří i samotné Crowdberry. „Společnost podporujeme již osm let a je zřejmé, že v počátečních fázích byla se svým produktem na trhu pravděpodobně předčasná, a to navzdory investorům z Japonska, USA a Švýcarska. Vzhledem k rostoucím prodejům a počtu objednávek jsme přesvědčeni, že jejich potenciál bude naplněn,“ říká managing partner platformy Daniel Gašpar.

Nové Boxy mají podle Gašpara potenciál a pomoci by měly i k dokončení vývoje vlajkového produktu Next Gen, který je prý šitý na míru americkému trhu. „Partneři společnosti netrpělivě očekávají první prototyp, aby mohli v USA zahájit investiční kolo pro místní výrobu a homologaci. Tento krok pak zajistí očekávané zhodnocení pro stávající investory,“ doplňuje.

Některé další otázky CzechCrunche přitom obě strany nechaly bez odpovědi: kolik se již celkově kapslí vůbec prodalo, zda došlo k vyplacení některých z investorů, jaké podíly ve společnosti drží nebo zda byla navrácena konvertibilní půjčka od Slovak Investment Holdingu. S aktuálním vývojem je ale zjevné, že příběh ještě nekončí.