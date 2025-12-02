Diáře s vůní nebo semínky. České Notique je dělá pro Asahi i Prahu, roste i navzdory digitalizaci
„I v době chytrých zařízení má papír své místo. Lidem pomáhá ruční psaní zpomalit,“ říká Michal Šmidrkal. Firma vyrábí diáře a kalendáře už třicet let.
Google kalendář, OneNote, Notion, Trello. Mohlo by se zdát, že papírovým diářům a kalendářům zvoní hrana. Ale není tomu tak. Trh s plánovači a diáři celosvětově roste zhruba pěti procenty ročně a papír si drží překvapivě stabilní pozici. Lidé sice plánují v mobilech, ale k papírovým diářům se vracejí. Ale nejde jen o to zapsat si schůzku. Od diářů už očekávají mnohem víc.
„Ukazuje se, že i v době chytrých zařízení má papír své pevné místo, lidé si opět uvědomují, že ruční psaní pomáhá zpomalit, soustředit se a přemýšlet,“ říká Michal Šmidrkal, obchodní ředitel společnosti Presco Group a firmy Notique, která vyrábí designové diáře, kalendáře a notesy. Dodává ale, že i tady se projevují různé trendy.
„V poslední době je třeba silný zájem firem o ekologicky udržitelné materiály. Z netypických zakázek jsme již realizovali například kalendáře z voňavého papíru nebo z vysokogramážního papíru s vintage vzhledem. Velký ohlas mají kalendáře s přidanou hodnotou, například s archy se semínky bylin či květin, které si obdarovaný může zasadit,“ doplňuje.
Dnes má diář mnohem osobnější rozměr, je vyjádřením stylu, vkusu i životního postoje.
Firma Notique je na trhu už 30 let. Na začátku to ale i s diáři vypadalo jinak. „Když Notique v 90. letech začínalo, diář byl čistě praktický nástroj, papírový kalendář, který sloužil především k organizaci času. Dnes má diář mnohem osobnější rozměr, je vyjádřením stylu, vkusu i životního postoje,“ vysvětluje Michal Šmidrkal a vzpomíná na první velkou zakázku společnosti. „Tehdy jsme oslovili Eurotel, dnes O2, s návrhem speciálního kalendáře. Původní záměr byl vyrobit pět tisíc kusů, konečná objednávka však zněla na devadesát tisíc kusů. Objednávka za více než pět milionů korun byla naším skutečným startem.“
Nástup digitalizace však postupem času část trhu odčerpal. „I když je segment stabilní, objemově je dnes menší než v devadesátých letech. To nás ale nutí hledat nové cesty, jak zaujmout: vyšší kvalitou, originálním designem, spoluprací se zajímavými autory a důrazem na udržitelnost, například prostřednictvím FSC certifikace,“ vysvětluje Michal Šmidrkal.
Mezi klienty Notique dnes patří například společnost Asahi, Olympus nebo hlavní město Praha. Kromě designových diářů vyrábějí třeba i neobvyklé formáty. „Pro farmaceutické společnosti vyrábíme nadstandardní rozměry diářů, které následně slouží jako objednávkové knihy pro lékaře,“ doplňuje.
I typický zákazník se změnil. Dnes je lze rozdělit na dvě skupiny. První jsou manažeři a podnikatelé ve věku 30 až 50 let, kteří kombinují digitální plánování s papírovým, zejména tehdy, když si potřebují něco rozmyslet. A také pro osobní zápisky. Druhou, rychle rostoucí skupinou, jsou mladí lidé ve věku 18 až 30 let. „Ti vnímají diář jako osobní prostor pro sebereflexi, journaling nebo vizuální plánování,“ doplňuje Jakub Novák, brand manažer značky Notique.
Dá se říct, že zhruba 65 % zakázek putuje do korporátů, zbytek míří k menším B2B firmám.
Firma má vlastní kreativní studio a spolupracuje s českými i zahraničními autory. Všechny materiály mají FSC certifikaci a zákazníkům dokáže Notique vyrobit diář, kalendář či notes zcela dle jejich přání. „Dříve šlo o čistě polygrafický proces, dnes je to propojení technologie, designu a řemesla. Pracujeme s moderními tiskovými stroji, ekologickými barvami a materiály šetrnými k přírodě,“ říká Jakub Novák. Stále častěji realizují výrobu v Česku nebo v Evropě kvůli kvalitě zpracování a spolehlivějším dodacím termínům.
Diáře a kalendáře také zůstávají jedním z nejoblíbenějších firemních dárků. „Mají dlouhou životnost, jsou praktické a zároveň dokážou nést identitu značky. Diář s logem je způsob, jak být ‚na stole‘ po celý rok,“ vysvětluje Michal Šmidrkal. Velké společnosti z oblasti bankovnictví, logistiky nebo potravinářství si objednávají tisíce kusů ročně. „V posledních letech ale vidíme výrazný nárůst i u menších firem, startupů a lokálních značek. Dá se říct, že zhruba 65 % zakázek putuje do korporátů, zbytek míří k menším B2B firmám.“
Roste přitom zájem o limitované edice pro eventy, konference nebo interní projekty. Firmy chtějí personalizaci, od ražení loga až po individuální design. „Naší silnou stránkou je kombinace tradice, designu a vlastní výroby. Nejsme jen dodavatel, ale partner, který se podílí na celém procesu – od prvního návrhu po finální produkt,“ shrnuje Michal Šmidrkal.
Budoucnost vidí Notique v kombinaci tradice s novinkami. „Sledujeme trendy v zahraničí a nebojíme se inovací, ať už jde o nové typy papírů, ekologické materiály, nebo moderní formy plánování, které propojují analogový svět s digitálním.“
