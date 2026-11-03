Díky IT manažerovi konečně mluví Zaklínač česky. S dabingem pomáhá AI, ale měníme ji za živé herce, říká
Zaklínač Geralt ve videohře Witcher 3 dosud česky nemluvil, měl jen titulky. Díky umělé inteligenci se to mění. Ale chystá se i živý český dabing.
Baví vás články CzechCrunche?
Vídejte je na Googlu častěji.
Pracuje jako šéf IT pro mezinárodní investiční skupinu. Ve volném čase ale manažerské rozhodování vyměnil za fantasy dobrodružství. Rozhodl se, že známého lovce příšer naučí mluvit česky. A než se odmítači umělé inteligence mezi vámi začnou ošívat a rozhořčovat nad tím, že k tomu kromě živých dabéru využil právě i AI, tak si Ondřeje Šitlera nejdřív vyslechněte: „Cílem je, aby AI hlasy postupně nahrazovali lidé.“
Zaklínače určitě znáte. Možná jako původní knihy Andrzeje Sapkowského. Či ze seriálu – buď toho starého, polského, ale spíš z toho na Netflixu s Henrym Cavillem a Liamem Hemsworthem. A nejspíš z extrémně úspěšné herní série. Tohle polské dílo o zaklínači Geraltovi je mezi českými fanoušky oblíbené ve všech svých formách. A v češtině je také dostupné – tedy až na pár výjimek jako je videoherní hit Witcher 3. Jenže i ten nyní promluví česky.
Český dabing Zaklínače k domácím hráčům přichází ve dvojnásob neobvyklé podobě. Zaprvé zdarma a coby fanouškovský projekt. Zadruhé jako dílo z velké části poháněné umělou inteligencí. „Zaklínač je česky přeložený, ale česky nemluví, přestože má k českému publiku blízko. Videoherního Zaklínače hrály tisíce lidí jen s titulky. Mě zajímalo, jestli jde dnešními nástroji a s pomocí komunity udělat dabing celé hry, který by dřív stál miliony,“ říká Ondřej Šitler. Muž, díky němuž Geralt mluví česky. I když strojově.
Šitler totiž nezapře své pozadí v IT managementu. Pro nadabování více než 62 tisíc replik, zhruba 73 hodin dialogů, si samozřejmě vzal na pomoc dobrovolné dabéry z řad fanoušků. „Asi jedenáct hodin namluvili přímo oni. Celé role od začátku do konce, s emocemi podle scénáře,“ říká. Ale u zbytku přišly ke slovu stroje. „Nicméně to není anonymní syntéza. Dobrovolník nahraje vzorek, z něj vznikne hlasový model a ten pak namluví repliky jeho postavy,“ dodává.
„Každý hlas vychází z hlasu konkrétního člověka a výsledek se poslouchá, opravuje a ladí, často po jednotlivých větách. A cílem je, aby AI hlasy postupně nahrazovali lidé,“ vyhlašuje Šitler s tím, že český dabing Zaklínače 3 stále hledá další nadšence ochotné propůjčit svůj hlas dalším postavám. Skrz AI hlas mluví i samotný hrdina Geralt, zdaleka nejupovídanější postava hry. Tedy prozatím.
„Skoro dvacet hodin je pro jednoho dabéra obrovský závazek. Ale už máme jednoho dobrovolníka, za mě v tom nejlepším slova smyslu blázna, který se do toho pustil,“ prozrazuje Šitler. Kromě zmíněného geraltovského nadšence se do projektu zapojilo několik amatérských dabérských týmů a desítek jednotlivců. Každopádně Geraltovo polidštění bude chvíli trvat. Nadabovat hlavního hrdinu titulu od polského studia CD Projekt Red (který po 12 letech získá nové rozšíření!) prý zabere kolem tří set hodin práce.
„A spousta lidí má ve třetím Zaklínači odehrané stovky hodin, takže vám neodpustí jedinou chybu,“ popisuje IT manažer a strůjce českého dabingu Witchera. A mimochodem nejen toho. Šitler před Zaklínačem dělal i český AI dabing pro kultovní fantasy Oblivion nebo harrypotterovský hit Hogwarts Legacy. „Na nich jsem se naučil, jak hlasy technicky dostat do hry. Zaklínač byl logický, i když mnohem větší další krok,“ říká.
Nahráním dialogů každopádně práce teprve začíná. Audio je například nutné vyčistit, sestříhat, srovnat hlasitost či dobře propojit s pohybem rtů postav ve hře. „Dabéři nahrávají doma podle scénářů, které jim připravuji. Techniku a nasazení do hry dělám sám,“ přibližuje Šitler svůj proces. Do něj navíc promlouvají občasné vrtochy umělé inteligence. „Má třeba sklon číst začátek české věty anglicky. ‚Co‘ jako ‚ko‘ nebo ‚ty‘ jako ‚taj‘,“ uvádí manažer.
„Anebo třeba slovo ‚chasa‘. V jedné větě Geralt vysloví: ‚Řekni chase.‘ Jenže AI to tvrdošíjně četla anglicky jako ‚čejs‘, tedy honička. Zkoušeli jsme různé zápisy a pořád to znělo divně, tak teď Geralt ve zvuku říká ‚bandě‘,“ zmiňuje. „Podobně jsme hledali, jak napsat Yennefer, aby z ní nebyla Dženefer. A když v jednom úkolu Geralt sní houby a začne mluvit jeho kobyla Klepna, ukázalo se, že i kůň potřebuje český hlas s pořádnou dávkou drzosti,“ uzavírá Ondřej Šitler.