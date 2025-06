Dlouhé vzdorování je u konce. Meta oznámila, že spustí reklamy ve WhatsAppu

Uložit 0

V jihofrancouzském Cannes se oceňují nejen filmy, ale i reklamní komunikace. A právě tam, na festivalu kreativity Cannes Lions, oznámila Meta změny pro uživatele chatovací aplikace WhatsApp. V kanálu „Aktuality“ začne zobrazovat reklamy. Soukromých chatů by se však změna, které se společnost dlouho bránila, dotknout neměla. Konverzace mají podle Mety zůstat pomocí koncového šifrování dostupné pouze uživatelům. Přesný termín, kdy ke spuštění reklam dojde, zatím ale neohlásila.

Společnost zdůrazňuje, že co se týká sdílení soukromých dat, bude velmi opatrná. Inzerenti by měli mít k dispozici pouze základní informace, jako jsou věk uživatele a kód země, přibližná poloha, jazyk a informace o aktivitě v kanálu „Aktuality“.

„Soukromí pro nás bylo klíčovým hlediskem při navrhování a uvádění těchto funkcí na trh,“ řekla deníku The New York Times Nikila Srinivasan, viceprezidentka pro produktový management ve WhatsAppu. O bezpečnosti dat mluvil pro The New York Times i šéf WhatsAppu Will Cathcart: „Někteří lidé používají WhatsApp jen pro soukromé chaty a hovory. A na tom se nic nemění.“

Co se týká reklam, Meta v minulosti čelila skandálům. Po prezidentských volbách ve Spojených státech v roce 2016 vyšlo najevo, že platforma poskytovala data svých uživatelů společnosti Cambridge Analytica, která na ně díky tomu mohla lépe cílit reklamu. Meta (tehdy ještě Facebook) za porušení ochrany soukromí svých uživatelů dostala v roce 2019 rekordní pokutu 5 miliard dolarů (tehdy zhruba 113 miliard korun) od americké Federální obchodní komise. Zároveň letos na jaře vydala bývalá vysoká manažerka Mety Sarah Wynn-Williamsová knihu, ve které popisuje, že bezpečnost dat uživatelů pro firmu nebyla prioritou.

Každopádně zavedení reklam ve WhatsAppu je velkou změnou i proto, že původní majitelé aplikace – Jan Koum a Brian Acton – jakoukoliv inzerci odmítali. Když Meta v roce 2014 WhatsApp za 19 miliard dolarů (skoro čtyři sta miliard korun) koupila, měl jasnou filozofii: žádné reklamy, žádné hry a žádné žrouty pozornosti. To se v blízké budoucnosti nejspíš změní.