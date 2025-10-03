Takové LEGO v Česku ještě nebylo. Speciální kostky pomůžou postiženým dětem, učitelé je získají zdarma
LEGO Braille Bricks pomůžou především dětem se zrakovým postižením, ale hrát a učit se s nimi mohou i jejich vrstevníci a učitelé.
Že kostky LEGO mají výstupky, to všichni dobře víme. Díky nim do sebe zapadají a drží pohromadě, abychom z nich mohli všechno možné postavit. Ale stačí je jen lehce pozměnit – a najednou poslouží jak ke kreativní zábavě, tak k dobré a užitečné věci. Právě takové kostky nyní přicházejí do Česka.
Vypadají jako běžné LEGO kostky, ale při bližším ohledání zjistíte, že těch výstupků mají nějak míň. Odpovídají totiž Braillovu písmu, které písmena, číslice i interpunkční znaménka vyjadřuje šesticí vystouplých bodů. Přitom tyto neobvyklé LEGO dílky zůstávají kompatibilní s těmi obyčejnými. To aby se děti se zrakovým handicapem mohly snadno zapojit do hry se spolužáky i učiteli. Tyhle kostičky mají totiž krásný cíl.
Míří do mateřských a základních škol, center rané péče či speciálních center pro nevidomé a slabozraké po celém Česku, kde poslouží ke hravé a inkluzivnější výuce. Ale nejen Braillova písma, jak ukazují zkušenosti prvních učitelů, kteří už takzvané LEGO Braille Bricks mohli vyzkoušet. „Třeba teď jsme ve vlastivědě hráli šibenici, poznávali jsme kraje. Část třídy hrála na tabuli, nevidomá dívka ve třídě se zapojila díky kostkám,“ popisuje Jana Vrtišková ze základní školy v Pacově.
„Děti baví, že si mohou hrát prostřednictví prožitku, hmatu, že mohou mít otevřené i zavřené oči. A nejen děti si chtějí hrát, i pedagogové jsou hraví a práce s kostkami je baví. Je to totiž skvělý způsob, jak se přiblížit dětem se zrakovým postižením,“ dodává Vrtišková. Učitelům napříč Českem pro zapůjčení stačí oslovit speciálně pedagogická centra, která díky spolupráci nadace LEGO Foundation a neziskové organizace Society for All získala tisícovku sad zdarma.
Tyto speciální sety obsahují 300 dílků, jejichž výstupky kopírují body Braillova písma a současně nesou vytištěný znak pro vidoucí uživatele. Kostky také doplňují materiály, pokyny a návody pro 120 rozmanitých aktivit. Prospěšný projekt ve světě pomáhá už šest let, do Česka se dostal i díky pracovníkům továrny LEGO v Kladně.
„Jsme hrdí, že jsme tyto kostky mohli potisknout, zabalit a připravit u nás. A jsme rádi, že takový projekt přichází v době, kdy slavíme 25 let našeho zdejšího působení,“ říká Michaela Horáková, jež kladenskou LEGO továrnu řídí. Mimochodem, když je řeč o výročích, samotné Braillovo písmo letos slaví dvě století od svého vzniku.
„Kostky otevírají dětem se zrakovým postižením cestu do komunity. Protože si s nimi nehrají pouze tyto děti, ale i jejich vrstevníci bez handicapu,“ dodává Martin Siebenhandl, generální manažer českého zastoupení LEGO. „Vidíme v nich nejen nástroj pro osvojení Braillova písma, ale především most k inkluzi, samostatnosti a radosti z objevování pro tisíce dětí zde v Česku,“ dodává.
LEGO chystá i další prospěšné projekty
V následujícím roce by do své práce mělo neobvyklé kostky zapojit přes dvě stě pedagogických pracovníků. „Ale kromě Braille Bricks má LEGO několik dalších globálních a prospěšných projektů. Ještě o nich nemůžeme konkrétněji mluvit, ale rozhodně je sem chceme zkusit dostat,“ poodhaluje budoucí plány manažerka LEGO pro společenskou odpovědnost Magdalena Kordová
Od svého vzniku v roce 2019 se LEGO Braille Bricks dostaly do 34 zemí a 18 jazyků. Jejich česká varianta je výsledkem tří let příprav a testování, kdy společnost LEGO spojila síly nejen se speciálními pedagogickými centry či zástupci ministerstva školství, ale třeba i se střediskem pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT. Nyní začnou pomáhat dětem po celém Česku.