Do Německa za vínem? Máme tipy na malé podniky, z jejichž vinařského umění se vám budou sbíhat sliny
Přemýšlíte o cestě do německých vinařství nebo byste si rádi nějaké lahve z tamní produkce objednali? Máme pro vás tip na podniky, které nás baví.
Když se řekne německé víno, nejspíš vás jako první napadne Ryzlink rýnský. Právě tahle odrůda je u našich západních sousedů ta nejrozšířenější. Její výsadby jsou tady vůbec největší na světě a její jméno nese i nejznámější spolek mladých vinařů Generation Riesling, který se rozhodl zpropagovat pověst německého vinařství doma i ve světě a postupně narostl do globálně vůbec největšího uskupení svého druhu. Kam ale zamířit, když chcete ochutnat i něco jiného?
Podle údajů německého vinařského institutu Wines of Germany je v zemi přes 100 tisíc hektarů vinic, jež jsou rozděleny do 13 pěstitelských oblastí, z nichž většina leží na jihozápadě. Mezi největší patří Rheinhessen neboli Rýnské Hesensko či Falc, nejmenší jsou Ahry, Sasko nebo střední Porýní čili Mittelrhein.
Díky svému podnebí platí zatím Německo za jeden z nejsevernějších regionů, kde víno pěstovat. Nejlepší podmínky tu panují pro bílá vína, která díky pozvolnému dozrávání získávají koncentrovanou chuť s často nižším podílem alkoholu, postupující klimatická změna to ale může v budoucnu změnit. Teď je ale teď, takže kam byste tedy měli zamířit, pokud se do Německa za vínem vydáte?
Jelikož místní vinařská tradice stojí z velké části na malých rodinných podnicích, je opravdu z čeho vybírat. Níže najdete tipy na weinguts, které nás v poslední době zaujaly a rádi se k jejich vínům vracíme.
Weingut Andi Weigand
- Andi Weigand, Iphofen, Franky
Začneme rovnou pěkně zostra, nevelké vinařství Andiho Weiganda se totiž vyznačuje spoustou neortodoxních věcí – třeba obří novostavbou na louce, ve které sídlí, ale hlavně samozřejmě tím, jaká vína vyrábí.
I tady sice platí, že jde o podnik zděděný po rodičích, mladého Andiho ale tradiční výroba vína nezajímala. „Naši s tím sice nejdřív úplně nesouhlasili, ale když jsem to tady před deseti lety přebíral, dohodli jsme se, že si to budu dělat po svém,“ říká věčně usměvavý Weigand.
Dnes tak patří mezi uznávané producenty naturálních vín a ta jsou stejně svébytná jako on sám. Jsou hravá a někdy divoká, vždy bez síry a nefiltrovaná, hrozny se sbírají zásadně ručně. Weigand sám svým vínům dává takzvané Points of love, které mají označovat, jak dobrá mu přijdou. Škála je od jedné do deseti, pod osmičku ale většinou nejde.
Přírodní vína nechutnají každému, pokud ale chcete vyzkoušet něco nového nebo si zpestřit své cesty setkáním s výraznou osobností, Weingut Weigand je rozhodně místo, které byste měli vyzkoušet.
Fürstlich Castell’sche Domäne
- Knížecí rodina Castell-Castell, Castell, Franky
Od naturálního vína skočíme rovnou do dalšího extrému – jestli se budete pohybovat po Frankách a máte rádi silvánské, nemělo by vaší pozornosti ujít vinařství šlechtické rodiny Castell-Castell. Sice není zrovna malé – a k 70 hektarům vinic patří i archiv místního regionu, jeho vína vás ale jednoduše pohladí.
Když sem zavítáte, dýchne na vás historie v celé své kráse. Podnik totiž funguje nepřetržitě od roku 1224 a v roce 1659 byla prý právě tady vysazena první sazenice silvánského, které je nyní nejtypičtější odrůdou pro celé Franky a také chloubou vinařství Castell.
Na místě vás komplexem a přilehlými vinicemi ve stejnojmenné malebné vesnici, bude-li na to čas, provedou místní správci. Ochutnat můžete pestrou škálu vín od těch lehkých po prémiové výběry, které jsou k mání v typických placatých lahvích Bocksbeutel.
Jestli bude možnost, určitě nevynechejte návštěvu místních sklepů, kde se za moderními rozkládají ty původní. Mají příjemnou atmosféru a každý z členů rodiny tu má sud se svým vínem.
Weingut Toni Jost
- Cecilia Jost, Bacharach, střední Porýní
Střední Porýní patří k těm nejmenším vinařským oblastem, bohatě to ale vynahrazuje svými často dramatickými scenériemi. Nádherně se na ně sice kouká, vinaři si ale kvůli nim dají při obdělávání vinohradů, jež se rozkládají na strmých kopcích údolí Rýna, pořádně do těla. Výhledy i víno tu ale opravdu stojí za to.
V městečku Bacharach, které je přesně mezi takovéto kopce vklíněné a zároveň jím líně protéká majestátní Rýn – a ne nadarmo patří na seznam světového kulturního dědictví UNESCO –, vyhledejte malé vinařství Toni Jost.
Rodina Jostových tu na 15 hektarech pracuje už sedmou generací a aktuálně stojí v čele podnikání energická a výřečná Cecilia. Degustace pod její taktovkou je tak zážitkem nejen chuťovým, ale i doslova a do písmene společenským. Dozvíte se totiž nejen spoustu informací o víně, ale i o regionu. A bude vás to bavit.
Na místním vápencovém podloží pěstuje se svou rodinou z drtivé většiny ryzlink, za ochutnání ale stojí i odrůda spätburgunder neboli pinot noir, ze které dělá Cecilia i lahodné šumivé víno. Za své signature víno pak považuje lahve nazvané Devon-S.
Weingut Baeder
- Katja a Jens Bäderovi, Wendelsheim, Rheinhessen
Úplně jiný příběh odvyprávějí zase manželé Katja a Jens Bäderovi z městečka Wendelsheim v největším německém vinařském regionu Rýnské Hesensko. Oba pocházejí z vinařských rodin, oba se ale s těmi svými neshodly na tom, kam směřovat, až si společně pořídili vinice vlastní. Postupně se dostali na plochu kolem 11 hektarů, které teď společně obhospodařují.
Sudy na víno mají místo sklepa ve stodole – jeden najdete dokonce i na půdě – starého statku, který si pořídili jako sídlo své firmy. Jejich vinice vynikají tím, že mají hodně kamenité a vulkanické podloží a to se odráží i na osobité chuti vín.
Jsou jemná a rafinovaná a velmi, velmi dobře se pijí. Na Katje a Jensovi je znát, že je jejich práce baví a užívají si ji, svá vína navíc produkují v certifikované biokvalitě. Dominují mezi nimi ryzlinky a byla by velká škoda nevyzkoušet i místní sekt.