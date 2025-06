Do Prahy přijela LEGO formule Ferrari. Pojízdný stroj od českých designérů můžete už teď vidět naživo

Uložit 0

Na světě je pouze deset takových modelů. A jeden z nich teď najdete v Praze. Je složený ze 400 tisíc dílků LEGO, převážně těch červených, protože nese barvy Ferrari. Kromě kostiček má ale skutečná kola a motor a jezdí kolem dvaceti kilometrů v hodině. „Ale to je kvůli bezpečnosti, jinak zvládne mnohem víc,“ chlubí se přitom designéři. Teď LEGO formuli Ferrari uvidíte naživo v pražském showroomu Alzy.

V květnu měli všichni nadšenci do Formule 1 a stavebnic LEGO svátek. Designéři z Kladna postavili desítku modelů skutečných formulí v životní velikosti. Byly tak podobné těm skutečným, že dokonce vyjely na závodní trať v Miami. Nyní jeden z nich – a to rovnou stroj ze stáje Ferrari – dorazil do Prahy.

Podívejte se do naší galerie na to, jak se LEGO formule instalovala v hlavní prodejně Alzy v Holešovicích. A pak tam klidně vyrazte, abyste ji viděli naživo. Ode dneška totiž zkrášluje prostor u výdeje zboží. Zblízka tak zkontrolujete provedení ikonického koníka nebo třeba volant v kokpitu. Právě kokpit se oproti reálnému vzoru liší, vlezou se do něj totiž dva jezdci. Takže si můžete představovat, že vám Lewis Hamilton sedí za zády.

Kdybyste měli 400 tisíc kostek, můžete si takovou formuli postavit sami. Nepoužíváme zvláštní dílky.

LEGO formule Ferrari je složená ze zhruba 400 tisíc kostek, které dohromady váží přes tunu. K tomu nicméně přičtěte ještě pár stovek kilogramů dalších konstrukčních prvků včetně motoru. „Formule jezdí kolem dvaceti kilometrů v hodině. Ale to je kvůli bezpečnosti, jinak zvládne mnohem víc. Jak motor, tak dílky LEGO,“ říká český designér Jonatán Jurion.

Ten s kolegy během pouhých pár měsíců postavil nejen tuhle, ale rovnou desítku formulí. Přesně těch, které v květnu vyjely na trať v Miami. A postavit byste je zvládli i vy. „Stejně jako u jiných takových modelů platí, že kdybyste měli dost kostek, můžete si ho postavit sami. Nepoužíváme žádné zvláštní dílky, jediná výjimka je to, že můžeme mít dílky v jiných barvách,“ dodává Jurion, který je sám velkým fanouškem Formule 1.

„Děda na ně koukal, táta na ně koukal, já na ně koukám od malička. Takže je to pro mě splněný sen. Věřím, že do budoucna budou i další zajímavé příležitosti, ale tohle je pro mě opravdu vrchol,“ říká oficiální stavitel. „Když ten projekt začal, dostal jsem husí kůži. Přece jen je to jeden z prvních mých takto velkých projektů. Takže to samozřejmě byly trochu nervy, času nebylo moc,“ popisuje své pocity.

„Ale když jsme to pak viděli hotové, byl to neskutečný pocit. Všechny formule najednou jsme totiž viděli, až když jsme přijeli do Miami, protože jsme je stavěli postupně po párech. A vidět všech deset, to byl neskutečný zážitek,“ uzavírá Jonatán Jurion. A vy si desetinu tohohle zážitku, která ale i tak stojí za to, už nyní užijete v Praze.