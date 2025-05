Zlaté kladenské ručičky! Češi postavili z dílků LEGO formule pro piloty F1, vyjeli s nimi v Miami

Uložit 0

Většinou je vidíte závodit na okruzích, kde pilotují technologicky dokonalé stroje. Jak by se ale Max Verstappen, Lewis Hamilton nebo Lando Norris popasovali s tím, když by museli vyměnit své formule za ty, které byly postaveny z dílků LEGO? Přesně to si teď vyzkoušeli v Miami, kde se jela další Velká cena Formule 1. A nebýt Čechů, možná by se jedna z nejoriginálnějších podívaných v historii seriálu ani nestala.

Už několikrát se designérům, inženýrům a stavitelům z Kladna, kde má LEGO svou továrnu, podařilo vytvořit autentické kopie vozů výhradně z barevných kostiček. Ať už šlo o Bugatti Chiron, McLaren Senna, Lamborghini Sián nebo legendární supersportovní Peugeot, který je synonymem věhlasného vytrvalostního závodu 24 hodin Le Mans.

Ostatně právě pro předělávky nadupaných aut je kladenská továrna známá po celém světě. Nyní se jí ale podařilo něco, co ještě nikdy předtím nedokázala. V rámci partnerství s organizátory závodů F1, které LEGO v loňském roce navázalo, vyrobila pojízdnou formuli pro každou stáj a zamířila s nimi na okruh v americkém Miami, aby si je mohli vyzkoušet sami piloti.

Kladenské partě šestadvaceti konstruktérů zabralo přibližně dvacet dva tisíc hodin, než flotilu kostičkových monopostů dokončila. Na každou formuli padlo téměř čtyři sta tisíc dílků, které musela pečlivě skládat tak, aby výsledek reflektoval design jednotlivých závodních stájí. Za osm měsíců se jí podařilo složit deset autenticky vypadajících tunových strojů.

Až do závodního víkendu v Miami je ale držela v utajení, protože se měly oficiálně představit jen chvíli předtím, než vypukne závod, respektive během slavnostní projížďky pro diváky. V ten moment do speciálně upravených kokpitů nasedli zpravidla dva stájoví jezdci (jeden za volantem, druhý za ním) a vydali se rychlostí okolo 20 km/h na zhruba pětikilometrovou jízdu.

Joining drone cam as the drivers bring their LEGO cars home 🎥#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/CHUqJcBoU1 — Formula 1 (@F1) May 4, 2025

„Víme, že velké stavebnice, které se dají řídit, mají jedinečnou schopnost vyvolat mezi fanoušky vzrušení, proto nás těší, jakou reakci vyvolalo odhalení deseti vozů ve stejnou dobu. Doufáme, že tyto jedinečné výtvory nás utvrdí v tom, že s představivostí a kostkami LEGO má kreativita neomezené možnosti,“ uvádí Julia Goldin, která v LEGO Group vede marketing.

Samozřejmě jen z barevných kostiček tradiční dánské firmy ale monoposty sestaveny nebyly. Je totiž prakticky nereálné z nich udělat například pneumatiky, které by si rozuměly s asfaltovým povrchem déle než na pár minut. Proto v Kladně sáhli po standardních gumách od Pirelli. Podobná situace nastala také s motorem, který je z lega v potřebné kvalitě neproveditelný.

Lenka Tiefová z českého marketingu LEGO Group navíc na svém LinkedInu naznačila, že jedna z těchto kreativní replika skutečného monopostu od Ferrari ještě v průběhu tohoto roku dorazí i do Česka. Jestli bude jezdit po Praze tak jako kdysi formule od Red Bullu na Karlově mostě nebo nedávno v Karlíně, je zatím otázkou, minimálně ale bude pro fanoušky obou značek někde vystavena.