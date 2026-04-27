Do USA odešla až po revoluci a vybudovala tam síť škol. Teď v Praze přestavuje vilu za 300 milionů
Rok studia na mezinárodní škole Basis Olgy Block vyjde v Česku průměrně na 400 tisíc korun. Rekonstrukci vily v Bubenči si platí ze svého.
Pražská Bubeneč je jednou z nejlepších adres Česka, kde sídlí velvyslanectví a domy si tam kupují nejbohatší lidé. Ostatně někdejší íránskou ambasádu, na dohled od stadionu jeho Sparty, si tam za stovky milionů korun přestavěl Daniel Křetínský. A kousek od něj, v ulici U Vorlíků nad vjezdem do tunelu Blanka, právě vrcholí další nákladná přestavba s pozoruhodným příběhem: Čechoameričanka Olga Block tam staví novou školu.
Cesta, která Olgu Block přivedla k tomu, že dnes investuje do vlastního vzdělávacího projektu, začala dost oklikou. Do USA odjela v roce 1996, předtím byla proděkankou pražské Fakulty sociálních věd UK. Do arizonského Tucsonu se přestěhovala za svým manželem, americkým ekonomem Michaelem Blockem. A řešila tam, jakou školu najít pro dvanáctiletou dceru, která neuměla anglicky.
Jak Olga Block, sama pedagožka, víc a víc pronikala do detailů amerického vzdělávacího systému, rozhodla se s manželem zkusit si založit vlastní školu. Z experimentu se postupně stal byznys a pod značkou Basis Schools vybudovali renomovanou síť škol. V průběhu času z firmy vydělili a prodali čistě privátní školy a nechali si jen ty charterové. Jde o model soukromé školy, která je spolufinancovaná ze státních zdrojů, takže studium v Americe je na ní zdarma. V USA má dnes skupina přes 40 poboček.
V Česku Olga Block otevřela svou první školu ještě v covidovém roce 2021. „Na Břevnově provozujeme školku, v Podolí je v současné době kampus základní školy. Od školního roku 2026/2027 se ale právě škola přesune do nově připravovaného kampusu v Bubenči. Náš druhý školní kampus v Podolí zatím projde úpravami, aby v dalších letech mohl znovu přivítat nové studenty,“ říká Olga Block s tím, že investice do přestavby bubenečské vily přesahuje 300 milionů korun a hradí ji kompletně ze svého.
Rekonstrukce je to opravdu náročná, dům se mění téměř k nepoznání. „Budova dlouhá léta sloužila jako velvyslanectví. Vnitřní dispozice odpovídaly tomuto účelu. Naším záměrem bylo na jednu stranu citlivě zachovat ráz vily zvenčí, ale přitom vybudovat vnitřní prostor, který bude šitý na míru potřebám výuky. Hodně nám pomohla možnost vybudování nového moderního pavilonu, který je k historické vile připojen. Tam mohl vzniknout například prostor plnohodnotné moderní tělocvičny,“ vysvětluje Olga Block.
S projektem přestavby vily pomáhá známý architekt Ondřej Tuček, který má zkušenosti s adaptací starých domů pro moderní dobu. Je podepsaný například pod oceňovanou přestavbou bubenečského nádraží. Dům, který bude od září hostit na 150 žáků, má podobně jako řada dalších v jeho sousedství mimořádnou historii. Ta se začala psát ve 20. letech minulého století, kdy si jej podle návrhu architekta Adolfa Foehra nechal postavit židovský podnikal a majitel chemičky Hugo Poláček.
Dům po jeho smrti v roce 1931 spravovala vdova Luisa, která jej už tehdy pronajala pro diplomatické účely – část vily obsadilo bulharské velvyslanectví. K této tradici se stavba vrátila po listopadové revoluci, protože v ní od 90. let až právě do roku 2021 sídlila chilská ambasáda. Rodině Poláčkových vilu sebrali jak nacisté, tak komunisté. A především to, co s ní bylo během bolševické diktatury, stojí za pozornost.
V 50. letech, tedy v době nejtužšího teroru, sloužila k ubytovávání sovětských poradců. Ti do Československa přijížděli učit a řídit zdejší aparátčíky při přestavbě země a také při organizaci soudních procesů, jako byly ty s Miladou Horákovou nebo s Rudolfem Slánským. V 60. letech pak Sověty vystřídala tajná služba StB, která si z vily s krycím jménem Orlík udělala jednak ubytovnu, jednak místo pro schůzky se zahraničními návštěvami. Během normalizace sloužila vila jako rehabilitační centrum.
Olga Block tím, že domu dává novou, vzdělávací funkci, dělá za jeho složitou historií pomyslnou tečku. Na druhou stranu se jí úplně nezříká: „Velmi nás těší, že pravnučka původní majitelky vily, paní Miranda Rijks, se s naším projektem seznámila a jak myšlence školy v prostorách vily, tak i konkrétnímu řešení, na kterém pracujeme, velmi fandí.“ Miranda Rijks, Poláčkovic pravnučka, je mimochodem úspěšná, britsko-nizozemská spisovatelka detektivních románů.
Jakmile se dokončí přestavba vily v Bubenči, přijde na řadu rekonstrukce třetího kampusu v Podolí. I tam jde o neobyčejnou stavbu – Basis tam sídlí v někdejší ředitelské vile Podolské cementárny, což je stavba označená jako kulturní památka díky svému industriálně historizujícímu rázu. A cementárna? V jejím prostoru se dnes nachází podolská plovárna.
Co se samotné školy Basis týče, roční studium v Česku na ní v průměru vyjde na 400 tisíc korun a od září bude hostit žáky prvních až sedmých tříd. Spoléhá se přitom na výuku v angličtině a na akademické náročnosti a má za cíl děti připravit na studium na prestižních vysokých školách. Studium, kde se k základnímu stupni přidá i střední gymnaziální úroveň, půjde v budoucnu zakončit klasickou českou maturitou i mezinárodní maturitou, takzvanými AP testy .
Škola staví na takzvaném spirálovitém kurikulu, které se k jednotlivým tématům opakovaně vrací a postupně zvyšuje jejich obtížnost – cílem je, aby si studenti vytvářeli hlubší porozumění, nikoli jen krátkodobé znalosti. V českém prostředí se Basis chce profilovat i jako alternativa víceletých gymnázií.
Obavy z dopadu klesající porodnosti a technologické revoluce na privátní školství Olga Block spíš odmítá, v segmentu prémiového mezinárodního vzdělávání podle ní poptávka naopak roste – a v Praze sílí komunita zahraničních pracovníků a expatů, pro které by její škola měla být přirozenou volbou. „Naším cílem je posilovat pověst školy Basis Prague jako instituce, která studentům otevírá cestu na zahraniční univerzity,“ říká.