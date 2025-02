Dohola a nasadit brýle! Nesmrtelný Pitbull veze do Prahy světový mejdan, na kterém chcete být

Uložit 0

Nasadili plešaté čepice, vzali pilotky, nahodili oblek nebo koženou bundu s bílým trikem a vyrazili k majestátní londýnské O2 areně. Tisíce anglických fanoušků dostal nedávný příjezd jednoho z nejslavnějších hitmakerů minulého desetiletí do kolen – a při pohledu do davů to vypadalo jako v alternativním vesmíru. O něco podobného se pokusí i v Česku, které americký bourák Pitbull navštíví za pár měsíců.

Nejste v tom sami, každý druhý si jeho věci brouká a nedokáže je dostat z hlavy, když je zahrají v rádiích nebo se objeví v playlistech na Spotify. A možná ani netušíte, že právě on je jejich hlavní autor. Megahity jako Timber, Hotel Room Service, Rain Over Me, Hey Baby (Drop It to the Floor) a především Give Me Everything jsou tak obrovské, že nikdy nezestárnou.

Americko-kubánský rapper Pitbull zcela zásadním způsobem změnil klubovou hudbu, když jako jeden z prvních velmi efektivně spojil reggaeton s latinským rapem a crunkem, což ho vystřelilo do výšin. Za svou tvorbu dostal cenu Grammy, prodal přes sto milionů singlů, spojil se s největší jmény hudební scény a vygeneroval přes jednu miliardu streamů.

Po stránce čísel je Pitbull nesmírně úspěšným umělcem – a dodnes těží ze svých deset až patnáct let starých skladeb. Lidé je zkrátka chtějí stále slyšet, proto rodák z floridského Miami oznámil další celosvětové turné, které v několika zastávkách dorazí i na evropský kontinent. Jmenuje se Party After Dark a tu čest s ním bude mít i Praha.

Do tuzemské metropole Pitbull dorazí ve středu 18. června, a to rovnou do O2 areny, tedy největší haly v Česku. Svým způsobem tak naváže na své už třináct let staré vystoupení, kdy byl v hlavním městě naposledy. To byla éra přelomové desky Planet Pit, která obsahovala právě jedny z jeho největších pecek.

Teď by se ale měla laťka zvednout – a pro české i zahraniční diváky chystá speciální audiovizuální show plnou světel a kreativních doplňků, což je v dnešním světě hudebních vystoupení téměř povinností. Stačí si vzpomenout, co na letňanském letišti před pár lety ukázal The Weeknd, který představil koncept opravdu světových kvalit.

Vzhledem k tomu, že Pitbull před desetitisícovými davy umí být i vtipný, očekává se, že vystoupení bude doplňovat o své standupové vložky. Pochopitelně u toho bude také zástup spoře oděných tanečnic, které si vozí snad na všechny koncerty a které mají doplňovat jeho styl jakéhosi bouráka, jenž si žije svůj americký sen.

K tomu všemu ale potřebuje i natěšené fanoušky, kteří se mohou inspirovat tím, co před pár dny předvedli příznivci Pitbulla ve Velké Británii, kteří na koncert v londýnské O2 areně dorazili tak, aby ho maximálně napodobili. Takže s plešatými čepicemi, slunečními brýlemi a nahozeným oblekem, potažmo koženou bundou s bílým tričkem.

Vstupenky na pražské vystoupení, na které si Pitbull přiveze i jamajsko-amerického hudebníka Shaggyho, začnou na ceně 1 890 korun a do klasického prodeje, mimo jiné v síti Ticketmaster, zamíří v pátek 28. února v devět ráno. Spuštěny ale budou i předprodeje, a to ve čtvrtek 27. února pro členy klubu Live Nation nebo Spotify.