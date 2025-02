Hudební událost roku je tady. Léto v Praze ovládne Post Malone s koncertem světových kvalit

Uložit 0

Že zatím nebyl oznámen koncert, který má dostatečný potenciál stát se letošní největší hudební událostí v Česku? To už velmi pravděpodobně neplatí. Do Prahy totiž přijede jeden z nejslavnějších interpretů současnosti, který vyprodává arény po celé planetě a na svých hitech generuje stovky milionů streamů. Léto v české metropoli ovládne Post Malone.

Jsou tomu sotva dva týdny, co jsme se dozvěděli o příjezdu legendární rockové kapely AC/DC, která se do Prahy vrací po téměř deseti letech. Už to byla velká věc s ambicí skvěle nastartovat letní koncertní sezónu. Teď ale přichází ještě větší kalibr, co se aktuálních čísel a popularity týče. Jen málokdo má v dnešním hudebním průmyslu takové jméno jako Post Malone.

Americký zpěvák a rapper přijede v srpnu do Prahy poprvé ve své kariéře – a rovnou si pro fanoušky chystá speciální událost. V Česku totiž autor megahitů jako Goodbyes, Circles, Better Now, Sunflower nebo samozřejmě Rockstar zahájí evropskou část svého globálního turné s názvem The Big Ass Tour. Praha tedy jako první v Evropě uvidí tematiku celé show.

Je jasné, že Post Malone do hlavního města nepřijede se standardním koncertem. I proto jeho tým nevybral O2 arenu, ale rovnou letiště v Letňanech, kde před časem se svou elektrizující a těžko zapomenutelnou show vystoupil i The Weeknd. Na rozlehlé ploše, kam se vejdou desetitisíce lidí, připravuje spíš audiovizuální zážitek než vysloveně hudební vystoupení.

Podoba pódia i ladění celé show je tajemstvím, pořadatelé ale slibují, že Prahu čeká „obrovská produkce světového formátu“. Ta má umožnit, aby se skladby z poslední desky F-1 Trillion – ale i ty nejznámější hity z minulých let – dostaly do všech koutů letňanského letiště.

Post Malone vystoupí v Praze v úterý 12. srpna a cena jedné vstupenky začne na 1 690 korunách. Do klasického prodeje i přes Ticketmaster míří lístky v pátek 21. února od 12 hodin s tím, že předprodej pro členy klubu Live Nation začíná o den dříve ve stejný čas. A ti, co mají platební kartu od Mastercard, mohou vstupenky kupovat hned ve středu 19. února, také od 12.00.

S velkou jistotou se dá očekávat, že o koncert takového rozsahu bude velký zájem. Těm, kteří by nákup nestihli, se nicméně otevírá možnost zajet si kousek za hranice, kde Post Malone také vystoupí. Následující den po pražském koncertu vyjede do rakouského St. Pöltenu, 15. srpna bude hrát v polské Poznani, 16. srpna vystoupí ve slovenské Bratislavě a na závěr měsíce přijede i do německého Mnichova.

Všechny tyto zastávky jsou ale festivalového charakteru, tím pádem nepůjde o samostatný koncert. Stejně jako v případě maďarské Budapešti, kde bude Post Malone vystupovat 10. srpna v rámci akce Sziget, nebo rumunské Kluže, kde má naplánovaný slot během festivalu Untold. Separátní koncertní zastávky po dalších místech v Evropě budou postupně oznamovány.