Bylo 23. února, konkrétně čtvrt na čtyři ráno, když si americký profesor Jeffrey Lewis všiml něčeho zvláštního. Google Mapy mu totiž začaly ukazovat, že se před hranicemi Ruska a Ukrajiny začínají tvořit zácpy. V tuto hodinu velmi nepravděpodobný jev. Pak se podíval na radarové snímky – a zjistil, že to nebyli civilisté v autech, nýbrž Vladimirem Putinem poslané okupační jednotky, které se rozhodly udělat z Ukrajiny peklo na Zemi. Později zakročil i samotný Google.

Jeffrey Lewis – stejně jako řada jiných – už několik dní před vpádem ruských vojsk na Ukrajinu tušil, že k něčemu dojde. Putinův režim totiž v těsné blízkosti ukrajinských hranic rozmisťoval svá vojska a vytvářel nepříjemné napětí. Proto profesor z kalifornského Institutu pro mezinárodní studia v Middlebury, kde se věnuje kontrole zbrojení, začal se svými studenty postupně analyzovat případný pohyb ruských vojsk směrem za hranice cizí země.

Jeho výzkumný tým používal ke kontrole jak snímky pořízené radary ve vesmíru, tak i oblíbenou navigační aplikaci od Googlu. Právě ta jim začala ve středu nad ránem ukazovat netradiční informace o tom, že v blízkosti ukrajinských hranic se začínají tvořit zácpy. Jakmile se pak podíval na satelitní snímky, všiml si, že se směrem k Ukrajině žene konvoj okupačních vojsk Ruské federace. Rusové pak invazi ohlásili o několik hodin později, v noci ze středy na čtvrtek.

„Dříve jsme se spoléhali na to, až nám reportér ukáže, co se na místě děje. Dnes si můžete otevřít Google Mapy a vidět například lidi prchající z Kyjeva,“ zmínil Lewis pro deník The Washington Post. Hlavním důvodem, proč jeho tým začal navigační aplikaci Googlu aktivněji sledovat, byl snímek zachycený satelitem pozorovatelské skupiny Capella Space, který ukázal, jak se před hranicemi zformovala nová jednotka s tanky a dalším ozbrojeným vybavením.

According @googlemaps, there is a „traffic jam“ at 3:15 in the morning on the road from Belgorod, Russia to the Ukrainian border. It starts *exactly* where we saw a Russian formation of armor and IFV/APCs show up yesterday.

Someone’s on the move. pic.twitter.com/BYyc5YZsWL

— Dr. Jeffrey Lewis (@ArmsControlWonk) February 24, 2022