Dostanou miliony korun, když pokoří rekord nadopovaní. Kontroverzní obdoba olympiády se blíží

Doping ve sportu je automaticky brán jako podvod, který je tvrdě trestán. Co když ale vznikne organizace, finančně podpořená jedním z nejznámějších investorů na světě, která zakázané látky sportovcům naopak doporučuje, aby se mohli účastnit její obdoby olympijských her bez jakéhokoliv omezení na výkonu? Pro mnoho sportovců bizarní představa, ale skutečná – a první ročník proběhne už za rok.

Možná i vás někdy napadlo, jak by asi vypadal například závod v plavání, kdyby všichni plavci měli možnost do sebe nasypat prakticky jakékoliv látky, díky nimž by uměle zvýšili svůj výkon. Napadlo to také Arona D’Souzu, australského byznysmena, který nejprve podnikal v oblasti penzijního připojištění v Asijsko-pacifickém regionu, než se rozhodl postavit vlastní sportovní organizaci s cílem uspořádat skutečné závody s diváky a finančními odměnami.

„Jsme tu proto, abychom posunuli lidstvo vpřed,“ řekl před pár dny, když oficiálně oznámil první ročník takzvaných Enhanced Games, tedy sportovní soutěže s několika disciplínami, v rámci kterých je povoleno, ne-li přímo doporučováno užívání jinak zakázaných substancí. Ať už jde o klasické steroidy, testosteron nebo růstový hormon. Chce totiž zjistit, jak velkého výkonu je sportovec schopný, když se mu takříkajíc trochu pomůže.

Foto: Enhanced Games James Magnussen

Aby profesionální sportovce k účasti na kontroverzní soutěži dostatečně nalákal, potřeboval jim slíbit finanční odměny, které budou ideálně vyšší než ty, které jsou standardně nabízeny na jiných mezinárodních sportovních akcích. Jak uvádí server ESPN, na každou disciplínu bude vyhrazena částka 500 tisíc dolarů s tím, že vítěz bere rovnou polovinu. A velmi atraktivní mají být i sumy, které sportovci dostanou, když pokoří rekord.

Až jeden milion dolarů má být vyplacen těm, kdo pod vlivem dopingu zdolají aktuálně platný a oficiálně uznaný rekord. Šek na v přepočtu dvaadvacet milionů korun měl být ostatně ze strany Enhanced Games vypsán už teď, a to řeckému plavci Kristianu Gkolomeevovi, který byl o dvě setiny rychlejší na padesáti metrech ve freestylu, jak ukazuje organizace v propagačním dokumentu. Šlo ale o uzavřenou událost a výsledek nelze nezávisle ověřit.

„Opravdu se o to chci se všemi podělit, protože to v podstatě nic nebylo. Ale není správné, aby to ostatní lidé věděli, protože nechci nikoho nabádat k tomu, aby dělal to, co dělám já, bez lékaře,“ řekl Gkolomeev na otázku, jaké látky používal. Právě využívání různorodých látek na zvýšení výkonu v souvislosti se zdravím sportovců je problém, přes který se – poměrně logicky – nemohou přenést antidopingové úřady.

Například mezinárodní a světově uznávaná antidopingová organizace WADA veřejně napsala, že před účastí v Enhanced Games varuje a apeluje hlavně na bezpečnost sportovců, kteří si mohou užíváním jinak ve sportu zakázaných látek přivodit zdravotní problémy. Apeluje také na morální stránku soutěžení.

„WADA rovněž vyzývá vlády a orgány činné v trestním řízení, aby posoudily, zda sportovci, kteří se přiznali k užívání látek zvyšujících výkonnost, nebo lékaři, kteří jim tyto látky dodávají či podávají, neporušují zákony či profesní pravidla ať už ve svých zemích, nebo tam, kde se akce koná,“ stojí v prohlášení WADA. Kritický je také Mezinárodní olympijský výbor.

Vedení Enhanced Games se ovšem hájí tím, že jejich soutěž vyžaduje transparentnost ohledně toho, jaké látky sportovci užívají, a je tím pádem bezpečnější a spravedlivější než mnoho současných lig a soutěží, které doping zakazují a pak sportovce testují. Někdy úspěšně, někdy neúspěšně. Cílem má být prý hlavně zbourání stigmatu a propagace bezpečnějších způsobů k posouvání hranice lidských možností.

Na to ostatně slyšel i Peter Thiel, bývalý šéf PayPalu a muž, který v začátcích investoval například do Facebooku nebo SpaceX. Právě on je veden jako jeden z finančních podporovatelů Enhanced Games a i díky němu mohli organizátoři naplánovat první ročník, který má proběhnout příští rok v květnu v Las Vegas a bude složen z osmi různých soutěží.

Vzhledem k charakteru takového soutěžení, které vedle oficiálních orgánů odsoudili i jiní sportovci jako plavci Ariarne Titmus a Cameron McEvoy nebo cyklistka Anna Meares, se zatím ale nezdá, že by o Enhanced Games byl mezi účastníky zvlášť velký zájem. Na jejich webových stránkách aktuálně svítí jen čtyři sportovci, respektive plavci: vedle Gkolomeeva jde o Jamese Magnussena, Andriiho Govorova a Josifa Miladinova.

Soutěžit se přitom nemá jen v plavání, které má proběhnout v disciplínách 50 a 100 metrů volným stylem a motýlek, ale také v atletice (sprint na 100 metrů a běh na 100/110 metrů s překážkami) a ve vzpírání (snožmo, čistý tah a trh). Na druhou stranu mají organizátoři ještě celý rok na to, aby sportovce s chutí po zakázaných látkách získali.