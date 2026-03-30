Dostat se na pohovor je pro juniory stále složitější. Firmy chtějí absolventy s praxí, některé si je učí
Juniorské pozice klesly o třetinu. „AI přebírá rutinní úkoly,“ říká Liudmyla Andreieva z Philip Morris. Firmy si proto mladé učí samy to, co chtějí.
Co dříve juniorovi zabralo celé odpoledne, tedy připravit report, udělat rešerši, analyzovat data, dnes AI zvládne za pár minut. Zkušený vývojář s pomocí umělé inteligence zastane práci, na kterou bylo ještě před lety zapotřebí několik čerstvých absolventů. Podle dat tak ubývá juniorních pozic.
Takzvaných entry-level nabídek meziročně zmizelo šest procent. Potvrzují to i studie, ta ze Stanfordovy univerzity ukazuje od roku 2022 třináctiprocentní pokles zaměstnanosti u dvacetiletých. Problém ale není v tom, že by firmy juniory nepotřebovaly. Potřebují, ale zvyšují se nároky na přijetí a je stále těžší se do velkých společností dostat takzvaně z ulice, tedy přes náborový inzerát. Mění se totiž i struktura požadovaných schopností. A tak tu vzniká paradoxní situace: absolventům chybí praxe, protože tradiční juniorská dřina, na které se učily předchozí generace, už prostě neexistuje. A firmy chtějí ideálně absolventy s praxí.
Na druhé straně se na novou generaci díváme také jako na ty, kteří do společnosti aktivně přinesou nové dovednosti.
„Nástup AI a dopad na juniorní pozice vnímáme ze dvou úhlů,“ říká Liudmyla Andreieva z Philip Morris International, která má na starosti nábor talentů. „Na jedné straně technologie přebírají mnoho rutinních či opakujících se úkolů, což zvyšuje očekávání, že se junioři budou více soustředit na analytické myšlení, řešení problémů a spolupráci. Na druhé straně se na novou generaci díváme také jako na ty, kteří do společnosti aktivně přinesou nové dovednosti. Jejich čerstvý pohled, schopnost se rychle adaptovat a přirozený digitální mindset jsou zásadní pro to, abychom mohli AI řešení napříč firmou rozvíjet odpovědně a efektivně,“ doplňuje.
Některé, především velké firmy si tak mladé lidi začínají vychovávat samy – protože absolventa s praxí, kterou potřebují, na trhu hledají složitě. Část z nich začíná už na vysokých školách, posílají své odborníky na přednášky, spolupracují se studenty na projektech nebo jim nabízejí placené stáže, kde pracují na stejných úkolech jako full-time zaměstnanci. Jiné firmy vsadily na takzvané graduate programy pro čerstvé absolventy.
Právě Philip Morris například spustil Europe Graduates Program pro mladé lidi z celé Evropy včetně Česka. Jedná se o dvouletý program s několika rotacemi napříč firmou a různými odděleními. Princip je jednoduchý: místo jedné juniorské pozice v jednom týmu absolventi získají zkušenosti z několika různých oblastí byznysu a zjistí, kam chtějí směřovat kariéru a co jim jde nejlépe. Projdou obchodem, marketingem nebo třeba i personálním oddělením. Každý má svého mentora a pracuje na reálných projektech. „Vůbec jsem nečekal, jak rychle mi tým svěří reálnou zodpovědnost,“ říká Max Ralph Carle, jeden z aktuálních účastníků programu. „Od prvního dne jsem cítil, že moje práce má smysl a že jsem pro tým skutečným přínosem, nejen někdo ‚do počtu‘, kdo se přišel podívat,“ dodává.
Program zahrnuje i mezinárodní zkušenosti, účastníci se setkali například v Lausanne s hlavním vedením společnosti, zkusili si hackathon v Miláně nebo se mohou na několik měsíců podívat do jiné pobočky. „Na hackathonu jsme připravovali řešení přímo pro evropský management tým. To vás naučí nejen analyzovat data, ale hlavně to posiluje storytelling – jak prodat svůj nápad tak, aby strhl pozornost celé místnosti,“ dodává Max Ralph Carle.
Rotace v různých týmech během dvou let slouží hlavně k orientaci. „Díky tomu si člověk dokáže lépe pojmenovat své silné stránky a zjistit, co ho skutečně naplňuje,“ vysvětluje Carle. Karolína Bůnová, další z aktuálních účastníků, zmiňuje například i posun v sebejistotě při jednání, s níž dle jejích slov především junioři často bojují: „Naučila jsem se klást lepší otázky a mluvit nahlas tam, kde bych dřív raději mlčela.“
Do programu je možné poslat přihlášku i nyní. „V každé nové roli se stejně na začátku učíte věci od nuly. Program je pro lidi s praxí do 3 let, víc než délka praxe ale společnost zajímá vaše chuť být součástí společného úspěchu a učit se od profíků kolem sebe,“ dodává Bůnová.
