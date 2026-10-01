Dřív je v USA ignorovali, teď už uzavírají obří kontrakty a stěhují se tam. Navíc získali další investory
České Elredo pod vedením Matěje Schmalze získalo novou investici. Jejich AI nástroj na tvorbu audioknih používají už i největší světoví hráči.
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Ještě loni stáli na recepcích v New Yorku a čekali, až je někdo z velkých amerických vydavatelství vůbec přijme. Oslovování relevantních lidí po mailech totiž nevedlo k žádnému výsledku, tak se na to tým Čechů rozhodl jít jinak. Vyplatilo se. Dnes už startup Elredo, který pomocí umělé inteligence generuje audioknihy, podepisuje kontrakty s největšími giganty oboru. A aby ukojil poptávku, část týmu na podzim přesouvá přímo do Spojených států.
Na východní pobřeží do Hobokenu v New Jersey odlétá v říjnu čtveřice lidí včetně zakladatele Matěje Schmalze. Dostali se do tamního akcelerátoru, který jim na rok poskytne kancelářské zázemí. Lokace přitom není náhodná. Hoboken leží strategicky blízko největším hráčům na trhu. Například kanceláře více než dvousetletého vydavatelství Wiley i centrálu globální platformy Audible mají čeští podnikatelé nyní zhruba deset minut chůze. Na základě výše popsaných zkušeností přitom už Schmalz ví, že osobní kontakt hraje absolutní prim.
Americkou expanzi a další rychlý růst Elreda podpoří nová finanční injekce. Startup dokončil další investiční kolo ve výši přesahující jeden milion eur, zhruba 25 milionů korun. Vedoucím investorem je fond JIC Ventures, ke kterému se připojil známý podnikatel a investor Jiří Hlavenka, investiční program SIC a švédští Bond Ventures. Necelých pět milionů korun ze zmiňované částky do firmy přiteče v rámci podpory z technologické inkubace od agentury CzechBusiness (dříve CzechInvest), a to bez výměny za vlastnický podíl.
JIC Ventures přesvědčil zakladatele tím, že jako jediný domácí fond řešil primárně byznysovou strategii. „Většina se ptala pouze na naši obranyschopnost vůči OpenAI nebo ElevenLabs. JIC Ventures ale rovnou řešil, jak z jednoho milionu eur uděláme deset milionů,“ vysvětluje Schmalz pro CzechCrunch s tím, že zástupci fondu firmu okamžitě začali aktivně propojovat s americkým prostředím.
„Matěj a jeho tým přímo čerpají z naší sítě – od zkušených advisorů a oborových expertů, kteří podobnou cestu prošli, i ze služeb Go Global inovační agentury JIC. A právě tohle Elredo posouvá na zahraniční trhy rychleji,“ komentuje managing partner JIC Ventures Miloš Sochor.
Český projekt původně začínal jako aplikace s audioknihami pro koncové uživatele, kterou Schmalz rozbíhal z osobní frustrace. Jakožto dysgrafik a dyslektik mu čtení nešlo dostatečně dobře, a byl tak odkázán právě na audioknihy, kterých však vzhledem k vysokým nákladům nevznikalo zrovna nejvíc.
Dnes je už motorem jeho byznysu divize Elredo Voice zaměřená na produkci audioknih. Řeší problém vydavatelů, kteří tráví měsíce posuzováním textů, ale naráží na limity při tvorbě drahých a časově náročných audioknih. Elredo jim umožňuje vzít text a pomocí AI z něj vytvořit profesionální nahrávku s podkresovou hudbou a stoprocentní distribucí bez chyb ve výslovnosti.
Tento jeden deal je sám o sobě největší AI spolupráce v rámci tvorby knih na světě.
Tento přístup startupu odemkl dveře k obřím objemům. Se zmiňovaným americkým vydavatelstvím Wiley nedávno překlopili pilotní provoz do ostré spolupráce s ročním kontraktem. „To pro nás znamená garanci tvorby stovek knih ročně. Už jen tento jeden deal sám o sobě je dnes největší AI spolupráce v rámci tvorby knih na světě. Docela husté,“ usmívá se Schmalz. Do konce roku pak chce startup celosvětově odbavit tisícovku audioknih, což by mu jen na produkčních poplatcích mělo přinést milion dolarů, téměř 21 milionů korun.
Aby firma takový nápor zvládla, musela výrazně zrychlit vnitřní procesy. Během srpna proto spustila interní nástroj Elredo Studio. Do něj nasazuje operátory, kteří fungují jako editoři a dohlíží na automatizované procesy generování zvuku. „Co se tvořilo před třemi lety několik měsíců, se teď vytvoří během dvou týdnů,“ popisuje Schmalz aktuální tempo.
Český trh už je pro Elredo logicky limitující. Aktuálně zde spolupracují se všemi velkými domy včetně Albatrosu, Dobrovského nebo Euromedie, dle Schmalze ale domácí strop nepustí produkci přes tři až pět tisíc audioknih ročně. Zahraničí proto už dnes tvoří přes šedesát procent byznysu startupu a na jaře příštího roku to má být až pětadevadesát procent.
Vedle samotné jednorázové produkce drží firma i další příjmové modely. Zajišťuje distribuci na stovky globálních platforem, ze kterých si následně bere podíl z prodejů ve výši pět až dvacet procent. Nově pak zkouší i překlady literatury. Další příjmy firmy zahrnuje původní uživatelská B2C aplikace a také firemní B2B řešení, které pro své zaměstnance využívají například Raiffeisenbank, Česká spořitelna nebo Fortuna.
I přes špičkovou technologii se zakladatelé bez znalosti nuancí starého knižního trhu neobejdou. Proto budují advisory board plný oborových veteránů. Právě od nového investora Sebastiana Bonda, který v minulosti prodal svou platformu gigantu Storytel, dostali překvapivou lekci ohledně expanze.
„Původně jsme chtěli jít do Švédska. Ukázal nám ale, že tam jsou prodeje audia už tak vysoké, že vydavatelé nemají tlak na šetření nákladů. Mnohem větší smysl dávají trhy jako západní a střední Evropa, Spojené státy a zároveň koukáme na arabsky mluvící země, kde jde nejen o peníze, ale hlavně o škálovatelnost,“ uzavírá Schmalz.