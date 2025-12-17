Dřív tu bydleli gumárníci. Do dvou let mají být z pražské ubytovny malé byty s příznivými cenami
Investiční skupina Natland koupila za desítky milionů nevyužívaný objekt v pražské Hostivaři. Připravuje tu dostupné bydlení pro mladé.
Hostivařská ubytovna na adrese Pod Štěpem, kde po desetiletí bydleli dělníci z nedalekých gumáren Mitas, dostane nový život. Investiční skupina Natland ji koupila za vyšší desítky milionů korun a chystá její kompletní revitalizaci na bytový dům s přibližně padesáti malometrážními byty. Lokalita, která byla synonymem pražského průmyslu, se mění na rezidenční čtvrť s moderní zástavbou. Tisíce bytů tu na místě továrních hal chystá v rámci projektu Zahraďák i třeba developerská společnost CPI.
„Tato akvizice přesně zapadá do záměru, který chceme v Praze rozvíjet. Jde o projekt s jasným potenciálem, dobrou ekonomikou a kvalitní městskou polohou, který bude reflektovat aktuální poptávku,“ říká Tomáš Balvín, investiční manažer skupiny Natland. Objekt o třech nadzemních podlažích se nachází v bezprostřední blízkosti obchodního centra, zastávek MHD i navazující rezidenční výstavby.
Právě dynamický urbanistický rozvoj celé oblasti byl podle Natlandu klíčovým faktorem pro koupi nemovitosti. Koncept projektu má reagovat na rostoucí poptávku po startovacím a dostupném městském bydlení. Natland plánuje nabídnout malometrážní byty určené pro studenty a mladé profesionály, kteří hledají svůj první městský byt.
„Revitalizace starších budov bývá vždy nákladnější než výstavba na zelené louce, ale přináší dlouhodobě vyšší městskou hodnotu, nižší ekologickou stopu a pozitivní dopad na kvalitu života v lokalitách. Přinášíme nové využití tam, kde už infrastruktura existuje,“ vysvětluje Karel Týc, partner pro Real Estate & Development skupiny Natland.
Přestavba historicky existující zástavby je pro Natland standardním přístupem. Firma se záměrně vyhýbá záboru nových ploch na polích a loukách a místo toho oživuje brownfieldy a nevyužívané objekty. S podobnými projekty má bohaté zkušenosti – v Kladně realizuje rozsáhlý projekt Stromovka Kladno, kde na velkém brownfieldu u železniční stanice vzniká takřka nová městská čtvrť s více než šesti sty byty. Úspěšně obnovila i lokalitu Lysolajského dvora v Praze 6.
Aktuálně pro hostivařský projekt probíhá architektonická soutěž. Pokud příprava i schvalovací procesy proběhnou podle plánu, měl by být podle Natlandu projekt uveden do prodeje v horizontu dvanácti až dvaceti čtyř měsíců. Investiční skupina, za níž stojí zakladatel Tomáš Raška, zatím blíže nespecifikovala očekávané prodejní ceny bytů, ty však mají být v souladu s konceptem dostupného městského bydlení pro mladší generaci kupujících.
Nová akvizice bude součástí portfolia fondu Natland Real Estate SICAV, konkrétně podfondu Natland RE Development. Jde o veřejně obchodovaný fond kvalifikovaných investorů, který se zaměřuje na development a nemovitosti především v Praze a Středočeském kraji. Investice do nemovitostí jsou jedním ze strategických pilířů skupiny Natland, jejíž investiční rámec v oblasti developmentu aktuálně přesahuje čtyři miliardy korun a má v přípravě více než dva tisíce bytů.
Nový život je hostivařské oblasti dáván mimo jiné proto, že v letošním roce byla oficiálně ukončena výroba ve zmíněné gumárně Mitas. Japonský vlastník, kterým je skupina Yokohama, se rozhodl provoz po více než 90 letech definitivně uzavřít k letošnímu červnu a výrobu diagonálních pneumatik přesunout do modernějších závodů v rámci své globální sítě, mimo jiné do Asie. Vysvětloval to kromě jiného zastaralostí dostupných technologií i nízké efektivitě produkce.
S útlumem průmyslu se má celý hostivařský areál postupně měnit na moderní městskou čtvrť. Na místě původních hal a ubytoven tak například vzniká rozsáhlý rezidenční projekt Zahraďák pod taktovkou developera CPI. Celkem je v plánu výstavba šestnácti bytových domů s přibližně tisícovkou bytů. Výstavba první etapy s 281 jednotkami byla zahájena v červenci 2025 a její dokončení se očekává na konci roku 2027. Kromě bydlení projekt počítá s novou mateřskou školkou, obchody a parkovými plochami, čímž definitivně stírá průmyslovou minulost lokality.