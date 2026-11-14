Drony, záchranka i dopravní letadla na jedné mapě. Bezpečnost české oblohy má hlídat systém od CSG
UpVision ze skupiny CSG dodala Řízení letového provozu systém, který dá dronům i letadlům společný obraz oblohy. Naostro má běžet v roce 2027.
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Jen pro obchodní řetězec Walmart mají drony ve Spojených státech za sebou přes milion dovážek a v britském Darlingtonu letos začal zásilky vzduchem doručovat Amazon. V Česku pravidelné doručování dronem zatím nefunguje. Jedním z kroků k němu je společný obraz oblohy pro drony i řízení letového provozu. Systém, který ho má dát, teď od české společnosti UpVision ze skupiny CSG dostalo Řízení letového provozu (ŘLP).
Systém CIS+ má být digitální páteří takzvaného U-space, evropského rámce pro provoz dronů ve velkém. Lety, které potřebují souhlas ŘLP, se dnes podle CSG domlouvají telefonem a e-mailem, CIS+ je převede do digitální podoby. Teď systém čeká zavedení do provozu a certifikace, naostro má běžet ve druhé polovině příštího roku.
„Vzdušný prostor prochází proměnou podobnou té, která před lety změnila silniční dopravu a telekomunikace. Přibývají noví uživatelé, roste objem dat a s ním i nároky na jejich bezpečnou výměnu,“ uvedl v červenci Tomáš Vlček, generální ředitel subdivize Aerospace & Defence Electronics skupiny CSG, pod kterou UpVision patří.
Pro skupinu CSG to podle Vlčka není jen jedna zakázka. „Řízení a ochrana vzdušného prostoru jsou pro naši divizi jedním ze strategických pilířů. Přirozeně rozšiřují obranné schopnosti, na kterých tradičně stavíme,“ říká.
Provozu na obloze přibývá. ŘLP loni nad Českem řídilo 769 039 pohybů letadel, o osm procent víc než rok předtím. Průkaz pilota dronu má podle Úřadu pro civilní letectví (ÚCL) přes 86 000 lidí, zhruba o polovinu víc než na konci roku 2023. „Obloha je čím dál rušnější. Drony, vrtulníky, letecká taxi i malá letadla se potkávají ve stejném nízkém vzdušném prostoru a chybí digitální infrastruktura, která by je ve velkém udržela v bezpečí,“ napsal na LinkedInu generální ředitel UpVision Štěpán Alexa.
Proč drony takovou infrastrukturu potřebují, vysvětloval Alexa už v červenci, když UpVision uváděla na trh platformu MAIA, na které CIS+ stojí. „Představte si dopravní nehodu, nad kterou současně létá policejní dron, vrtulník letecké záchranné služby a hasičský dron, který mapuje rozsah zásahu. Každý plní jinou misi, ale všichni potřebují stejné aktuální informace o vzdušném prostoru,“ uvedl tehdy.
Když ŘLP kvůli zásahu záchranky nebo návštěvě státníka omezí provoz, CIS+ to podle CSG rozešle všem připojeným poskytovatelům služeb U-space, tedy firmám, přes které budou dronaři plánovat a hlásit lety. Sdílet s nimi bude i schválená povolení, polohu dronů v reálném čase a meteorologická data. „CIS+ dává všem účastníkům U-space jeden spolehlivý a aktuální obraz o vzdušném prostoru, a to je základní podmínka toho, aby drony mohly na české obloze létat bezpečně a ve velkém,“ uvedl Alexa.
Na provozu dronů přitom ŘLP s UpVision spolupracuje už od roku 2018. V roce 2022 byla firma podle ŘLP hlavním partnerem prvních schválených letů dronu mimo dohled pilota v řízeném prostoru u brněnského letiště. Smlouvu na CIS+ uzavřelo ŘLP s UpVision v dubnu 2025 a podle smlouvy zveřejněné v registru smluv má strop 3,8 milionu eur bez DPH, zhruba 93 milionů korun, včetně servisu. „Věříme, že česká zkušenost bude inspirací i pro další evropské země,“ uvedl Alexa.
Od radarů po drony
Českou oblohu hlídají i další firmy ze subdivize Aerospace & Defence Electronics. Radary pardubického Eldisu budou podle CSG od roku 2029 pokrývat všechna hlavní civilní i vojenská stanoviště v Česku kromě přibližovací oblasti pražského letiště. Eldis loni od ŘLP získal zakázku na další dva radary za 10,5 milionu eur (258 milionů korun) včetně servisu a vyváží je třeba i do Vietnamu. Software pro ŘLP vyvíjí CS Soft. Atrak na Letišti Václava Havla už přes rok a půl testuje digitální vzdálenou věž, se kterou lze letištní provoz řídit přes kamery místo přímého výhledu.
„Naší výhodou je, že máme pod jednou střechou radary Eldisu, systémy velení a řízení, protivzdušnou obranu a protidronová řešení společnosti Retia i digitální technologie UpVision. Když je propojíme, pokryjeme celou cestu od odhalení a rozpoznání objektu ve vzduchu přes přehled o situaci až po velení, koordinaci a ochranu vzdušného prostoru,“ dodává Vlček.
Obloha ale není jediný směr, kterým skupina miliardáře Michala Strnada letos roste. V srpnu vstoupila do kanadské North Vector Dynamics, která vyvíjí levné střely proti dronům, a v říjnu koupila 9,5 procenta kanadské vesmírné firmy MDA Space. Fond Tech Horizons, jehož hlavním investorem je CSG, podpořil slovensko-britskou Sensible Biotechnologies, která chce vyrábět mRNA v živých buňkách. Americká MSM North America ze skupiny CSG bude soutěžit o zakázky na modernizaci muničních závodů americké armády.
Skupina, která sdružuje přes 100 firem, loni utržila 6,7 miliardy eur, v přepočtu zhruba 164 miliard korun. Od ledna do září tržby meziročně zvedla o šest procent na 4,76 miliardy eur, tedy zhruba 116 miliard korun.
Kde a kdy v Česku vznikne první prostor U-space, rozhodne ÚCL. V září kvůli tomu svolal jednání se zájemci o provoz dronů i budoucími poskytovateli služeb a začal sbírat podklady pro posouzení rizik. „U-space se v Česku posouvá od konceptu k realitě. Teď přichází skutečná práce: posouzení rizik vzdušného prostoru, certifikace a proměna U-space v každodenní provoz,“ napsal po jednání na LinkedInu Alexa.