Americké muniční továrny pamatují Roosevelta. O jejich modernizaci teď bude soutěžit i skupina CSG
Muniční závody z dob druhé světové války čeká přestavba, armáda na ni rozdělí až 90 miliard korun. Ucházet se o ně bude i skupina nejbohatšího Čecha.
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V prosinci 1940 vyzval americký prezident Franklin D. Roosevelt k tomu, aby se Spojené státy staly „arzenálem demokracie“. Téhož roku se začaly stavět muniční závody v Iowě a v Lake City v Missouri, na které se americká armáda spoléhá dodnes. Většina jejích muničních továren pochází z dob druhé světové války a armáda je teď chce modernizovat, protože potřebuje znovu vyrábět munici ve velkém. Mezi firmami, které budou o zakázky soutěžit, je i americká společnost MSM North America ze skupiny CSG.
Armáda ji spolu s deseti dalšími firmami zařadila do pětiletého rámcového programu pro závody, které vlastní stát a provozují soukromé společnosti. Program má strop 4,17 miliardy dolarů, v přepočtu zhruba 90 miliard korun, který platí pro všechny vybrané dodavatele dohromady. O jednotlivé zakázky od projektování nových linek přes automatizaci až po spouštění a údržbu provozů budou firmy soutěžit postupně až do listopadu 2031. Podle CSG program pokrývá sedm závodů včetně těch v Iowě a Lake City. Patří mezi ně i Radford ve Virginii, který vyrábí střelný prach, nebo výrobce výbušnin Holston v Tennessee.
„Díky vysoké míře vertikální integrace disponujeme know-how napříč celým výrobním řetězcem, od energetických materiálů až po finální produkty,“ uvedl Jan Marinov, generální ředitel divize CSG Defence Systems.
Spojené státy přitom munici potřebují rychle. Cílem armády bylo začít do loňského října vyrábět 100 tisíc dělostřeleckých granátů ráže 155 milimetrů měsíčně. Podle zprávy generálního inspektora Pentagonu to ale nesplnila – letos v březnu jich vyráběla 36 tisíc, přičemž ještě před ruskou invazí na Ukrajinu to bylo 14 tisíc. Na modernizaci svých opravárenských závodů, arzenálů a muničních továren má patnáctiletý plán za 18 miliard dolarů (zhruba 390 miliard korun) a posílení obranného průmyslu patří mezi priority americké obranné strategie z letošního ledna.
„Zařazení MSM North America mezi vybrané dodavatele tohoto programu představuje důležitý krok v našem dlouhodobém úsilí stát se spolehlivým partnerem americké armády při modernizaci její muniční průmyslové základny,“ uvedl Jason Gaines, generální ředitel MSM North America, kterou skupina CSG založila v roce 2024 pro americký muniční trh.
Jeden muniční provoz už skupina pro americkou armádu staví. V srpnu 2025 získala zakázku až za 635 milionů dolarů, necelých 14 miliard korun, na projektování, stavbu a spuštění nového dělostřeleckého komplexu v muničním závodě v Iowě. Stavba začala letos v červenci a komplex nahradí tamní výrobní linku z dob druhé světové války. Podle CSG se v něm bude plnit až 36 tisíc granátů měsíčně. „V projektu Future Artillery Complex jsme prokázali schopnost řídit komplexní průmyslový projekt v úzké spolupráci s americkou armádou,“ dodal Gaines.
Prokázali jsme schopnost řídit komplexní průmyslový projekt v úzké spolupráci s americkou armádou.
Skupina nejbohatšího Čecha Michala Strnada si v posledních letech skládá vlastní muniční řetězec. Vedle slovenské MSM Group, která vyrábí dělostřeleckou munici, převzala španělskou muniční továrnu v Granadě a italskou Fiocchi. Za 2,2 miliardy dolarů, zhruba 48 miliard korun, pak koupila americkou The Kinetic Group se značkami nábojů Federal, Remington nebo CCI. Na Slovensku loni v prosinci spustila novou plnicí linku na granáty ráže 155 milimetrů.
Posiluje i ve výrobě střelného prachu a výbušnin, které podle CSG tvoří 50 až 60 procent nákladů dalekonosného granátu. Koupila výrobce nitrocelulózy v německém Walsrode, letos v létě areál v saském Gnaschwitzu pro výrobu nitroglycerinu a v Řecku chystá výrobu TNT. Na výsledcích je to znát. Tržby z munice středních a velkých ráží skupině loni vzrostly z 2,5 na 4,1 miliardy eur, tedy zhruba na 100 miliard korun. V prvním pololetí letošního roku přidaly meziročně další pětinu.
Velkou část munice skupina dodává na Ukrajinu, odkud loni pocházelo 27 procent jejích tržeb. CSG patří i mezi dodavatele české muniční iniciativy. Přes ni podle tehdejšího vládního poradce pro národní bezpečnost Hynka Kmoníčka dostala Ukrajina loni 1,96 milionu kusů velkorážové munice, téměř polovinu všeho, co tam dorazilo.
Podle vlastních údajů skupina loni vyrobila 550 tisíc kusů velkorážové munice a do poloviny letoška zvýšila roční kapacitu na 850 tisíc kusů. Do konce roku 2027 ji chce dostat na 1,1 milionu. Komplex v Iowě má být uveden do provozu v roce 2029.