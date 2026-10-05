Sestřelit levný dron může stát miliony. Česká CSG proto sází na kanadskou střelu za zlomek ceny
Jak zastavit levné drony bez drahých raket? Strnadova CSG investuje do kanadského startupu, který řeší drahý problém moderních konfliktů.
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Útočné drony Šáhed-136, které Rusko ve velkém nasazuje proti Ukrajině, stojí podle odhadů amerického think-tanku CSIS zhruba 450 tisíc až milion korun za jeden kus. Když proti nim obrana nemá nic levnějšího, sahá po řízených střelách. Jenže jedna střela systému NASAMS vyjde na víc než 20 milionů korun, střela do systému Patriot na 85 až 110 milionů. Obránce tak za jediný zásah může zaplatit i stonásobek toho, co útočník vydal za dron.
Tento nepoměr chce srovnat firma North Vector Dynamics (NVD) z Calgary. Její systém CM-70 SPEAR, určený nejen proti dronům, ale i proti masově nasazované vyčkávací munici, umí hrozbu zneškodnit za zlomek ceny. V srpnu do startupu vstoupila jako strategický investor česká průmyslově-technologická skupina CSG miliardáře Michala Strnada. Výši investice ani velikost podílu strany nezveřejnily, hodnota kanadské společnosti ale už dnes přesahuje 1,9 miliardy korun.
„Drony dnes dokážou ničit vojenskou techniku i strategické cíle a tomu se musí přizpůsobit i obrana. Cena CM-70 odpovídá tomu, proti čemu má střela bojovat. Střílet na levné drony řádově dražšími prostředky se dlouhodobě nevyplácí,“ říká Miloš Šivara, šéf nově vzniklé subdivize CSG Advanced Systems, která má na starosti začlenění technologií NVD.
Investice zapadá do skládačky, kterou CSG v posledních letech rychle rozšiřuje. Strnadovo impérium dnes sdružuje přes sto firem. V lednu skupina vstoupila na burzu v Amsterdamu a její úpis akcií v hodnotě až 3,8 miliardy eur byl největší v dějinách zbrojního průmyslu. Za první pololetí pak CSG zvedla tržby o 17 procent na zhruba 80 miliard korun a čistý zisk o téměř 85 procent na 13 miliard.
Vedle munice, vojenských vozidel a pozemních systémů skupina posiluje i v technologiích. Rozvíjí radary, protivzdušnou obranu, řízení letového provozu, autonomní systémy i pohony pro rakety a drony. V červnu na pařížském veletrhu Eurosatory představila vícevrstvý systém protivzdušné obrany Trident – jeden z hlavních produktů nové subdivize.
Trident počítá i s ochranou proti dronům. „Naší ambicí je vybudovat vícevrstvou obranu, která pokryje celé spektrum od velmi krátkého až po dlouhý dosah. V té nejnižší vrstvě jsme hledali kinetický efektor, který si poradí s bezpilotními prostředky, a NVD nám ho přináší,“ vysvětluje Viktor Loužil, šéf strategie CSG Advanced Systems.
Skupina podle něj reaguje na měnící se potřeby zákazníků. „CM-70 lze integrovat do systémů protivzdušné obrany jako dodatečnou vrstvu zvyšující celkovou obranyschopnost. A to je přesně to, co zákazníky zajímá. Řešení NVD tak představuje přirozené doplnění našich stávajících systémů a rozšiřuje jejich schopnosti v oblasti ochrany proti této rostoucí hrozbě.“
Chceme nabídnout naše průmyslové zkušenosti, výrobní kapacity a obchodní síť na Ukrajině i v NATO.
„Charakter moderních konfliktů se rychle mění. Stále větší význam získávají autonomní systémy, umělá inteligence, přesné navádění a ekonomicky efektivní protivzdušná obrana,“ říká pak sám Michal Strnad. CSG proto podle něj nechce být jen investorem, ale dlouhodobým strategickým partnerem. Vedle kapitálu nabízí kanadské firmě výrobní kapacity, průmyslové zkušenosti a obchodní síť na Ukrajině, v zemích NATO i u dalších partnerů po celém světě.
Už v květnu do NVD jako první evropský investor vstoupil fond Tech Horizons, který se zaměřuje na startupy a mladé růstové firmy v obranném průmyslu. Vznikl ze strategického partnerství týmu venture kapitálových profesionálů a skupiny CSG, která je jeho hlavním investorem. Fond sází na obranné, bezpečnostní a dual-use technologie, tedy technologie s civilním i vojenským využitím.
Na optické vlákno rušička nestačí
Rozšířenou ochranou proti dronům je elektronický boj – rušení signálu, kterým operátor dron řídí. Podle Loužila ale tahle cesta naráží na limity. „Drony dnes běžně používají pokročilé prvky rádiové komunikace, které jsou vůči rušení odolnější. A zkušenosti z Ukrajiny ukazují, že přibývá dronů řízených zcela autonomně za pomoci AI nebo přes optické vlákno, na které rušení nefunguje vůbec,“ říká. Takový dron nevyužívá žádnou rádiovou komunikaci, kterou by šlo rušit, a tak nezbývá než ho fyzicky zničit. „Proto se díváme i na kinetické způsoby obrany. Jedním z nich je právě lehká řízená střela, u které jde o co nejnižší výrobní a pořizovací náklady,“ dodává Loužil.
Střela CM-70 SPEAR váží tři kilogramy, letí rychlostí 900 kilometrů za hodinu a dostřel má 3,5 kilometru. K cíli ji navádí laser a v závěrečné fázi letu dopomáhá umělá inteligence, takže si poradí i tam, kde protivník ruší GPS a komunikaci. Zasáhnout má celé spektrum menších a středních dronů – od FPV dronů, které pilot řídí přes palubní kameru, až po vyčkávací munici typu Šáhed nebo Lancet, tedy bezpilotní prostředky, které se samy navádějí na cíl. Odpalovat se dá ze země, z vozidel, bezosádkových platforem i ze vzduchu a napojit ji lze na systémy velení a řízení používané v NATO.
Startup NVD střelu navrhl pro sériovou výrobu a rychlé doplňování zásob v terénu během intenzivních bojů. Její vývoj částečně financovala kanadská vláda.
Kanada se probouzí
NVD založili v roce 2022 bývalí profesoři leteckého inženýrství se zkušenostmi z aplikovaného výzkumu pro NASA. Strategickým poradcem firmy je generál ve výslužbě Tom Lawson, bývalý náčelník kanadského generálního štábu. Vedle protidronových střel vyvíjí NVD i úderné rakety různých rychlostních a doletových kategorií. S kanadským ministerstvem obrany spolupracuje na hypersonických technologiích, tedy zbraních, které letí nejméně pětinásobkem rychlosti zvuku.
Kapitál na takový podnik přitom v Kanadě donedávna chyběl. „Ještě před šesti až osmi měsíci jste s kanadskými investory o obranném startupu v nejranější fázi mluvit skoro nemohli. Pro investice do obrany tu neexistoval žádný zavedený model,“ řekl začátkem roku spoluzakladatel a generální ředitel NVD Paul Ziadé. To se podle něj dramaticky změnilo: investiční omezení padla a Kanada si konečně uvědomuje, že na silném obranném průmyslu záleží. Dnes NVD podporují kanadští, američtí i evropští investoři.
Odlišit se chce NVD tím, že klíčové části vyvíjí a vyrábí sama – od velké části trupu střely přes navádění, počítačové vidění a strojové učení až po odpalovací zařízení a vlastní řídicí elektroniku. „Cíl je jednoduchý: systémy, které fungují, jsou cenově dostupné a dají se vyrábět ve velkém. Podle našeho harmonogramu a za našich podmínek,“ dodává Ziadé.