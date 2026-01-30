Native –  – 1 min čtení

Druhý Dům Ronalda McDonalda v Česku vyroste v Olomouci. Je navržený tak, aby připomínal skutečný domov

Nadační fond Dům Ronalda McDonalda připravuje stavbu druhého domu pro rodiny vážně nemocných dětí v Česku. Vznikne v areálu olomoucké nemocnice.

Marta Plecitá

Zdroj: Nadační fond Dům Ronalda McDonalda
Nový Dům Ronalda McDonalda bude stát v areálu Fakultní nemocnice v Olomouci

Když se dítě léčí stovky kilometrů od domova, rodiče často řeší víc než jen diagnózu. Kde budou spát, jak zvládnou práci, kdo pohlídá sourozence a jak zůstat dítěti nablízku každý den. Právě v těchto praktických, ale zásadních otázkách se láme to, jak náročná léčba bude – nejen pro pacienta, ale pro celou rodinu. Tuto zátěž se rodinám snaží snižovat nadační fond Dům Ronalda McDonalda, který právě představil svůj nový projekt, výstavbu druhého domu v Česku.

Nový dům naváže na zkušenosti z pražského Motola a přenese model péče zaměřené na rodinu i na Moravu. V Olomouci vznikne moderní stavba s dvaceti pokoji pro rodiny, společnými kuchyněmi a prostory pro odpočinek i každodenní fungování. Cílem je umožnit rodičům zůstat nablízku dítěti i během dlouhodobé hospitalizace, bez nutnosti složitého dojíždění nebo pobytu na hotelu.

„Rodina má zůstat pohromadě, ať se děje, co se děje,“ říká Ivana Švingrová Pešatová, ředitelka nadačního fondu, v podcastu BrandStories. „Zkušenosti z Motola nám ukazují, jak zásadní roli hraje blízkost rodičů nejen pro psychickou pohodu, ale i pro samotný léčebný proces.“

Zdroj: Nadační fond Dům Ronalda McDonalda

První český Dům Ronalda McDonalda byl otevřen v roce 2022 přímo v areálu Fakultní nemocnice v Motole. Nabízí bezplatné ubytování až jednadvaceti rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí a za tři roky provozu zde našlo zázemí téměř 900 rodin z celé republiky. Každá má vlastní pokoj a přístup ke společným prostorám, kde může vařit, prát, pracovat nebo si alespoň na chvíli odpočinout jen pár minut chůze od nemocničního lůžka dítěte. Přirozeně zde vzniká i komunita rodin se stejnou zkušeností, které si navzájem poskytují podporu.

Stejný princip má fungovat i v Olomouci. Nový dům bude umístěn přímo v areálu a vzniká v úzké spolupráci s nemocnicí. „První dům v Motole stál přibližně 100 milionů korun a celý byl financován z darů,“ vysvětluje Ivana Švingrová Pešatová. „Následně jsme ho darovali nemocnici a i jeho provoz dlouhodobě zajišťujeme z dárcovských zdrojů. U druhého domu v Olomouci se dnes pohybujeme v odhadu kolem 150 milionů korun.“

Nadační fond funguje jako čistě charitativní organizace a výstavbu i provoz domů financuje výhradně z darů jednotlivců, firem a partnerů. Zakládajícím partnerem fondu je společnost McDonald’s, která nadační fond dlouhodobě podporuje především prostřednictvím charitativních prodejů, například samolepek a symbolických náplastí.

Myšlenka Domů Ronalda McDonalda vznikla v 70. letech ve Spojených státech, kdy lékařka Audrey Evans upozornila na potřebu zázemí pro rodiče dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Z původně lokální iniciativy se postupně stala mezinárodní síť, která dnes čítá stovky domů po celém světě.

