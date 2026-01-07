Duna + Doomsday = Dunesday. V roce 2026 nás ale čekají i další filmové pecky, tady je jejich přehled
Letos to bude v kinech pořádně nabité! A to nejen v prosinci, kdy se objeví třetí Duna a Avengers: Doomsday. Už v lednu se na nás chystá Sydney Sweeney v sexy thrilleru Pomocnice. Na jaře přiskáče Super Mario, Ďábel nosí Pradu a Star Wars: Mandalorian a Grogu. V létě se těšíme na Supergirl, Odysseu a Spider-Mana. A na podzim třeba nový DC film z batmanovského univerza Clayface.
Leden
Velký Marty – 1. ledna
Timothée Chalamet v dalším skvěle hodnoceném biografickém filmu, tentokrát o… excentrickém hráči ping pongu?! To chceme vidět.
Citová hodnota – 8. ledna
Na nespočet cen nominovaný (a v Cannes vítězný) severský mix komedie a dramatu o vztahu slavného režiséra a jeho dcer. V hlavní roli vždy skvělý Stellan Skarsgård.
Rodina k pronájmu – 8. ledna
Další film, ve kterém nás upřímně dojme i pobaví Brendan Fraser. Který hraje bílého muže, jehož si v Japonsku najímají coby člena rodiny.
Norimberk – 15. ledna
Dá se porozumět zlu? Psychiatr Rami Malek se o to pokusí tváří v tvář Russellu Croweovi v roli nacistického pohlavára Hermanna Göringa.
28 let poté: Chrám z kostí – 15. ledna
Pokračování zombie apokalypsy tentokrát vypadá výrazně akčněji než předchozí film. Ale o nic méně ujetě, takže jsme na něj fakt zvědaví.
Pomocnice – 15. ledna
Sydney Sweeney v tomhle lehce erotickém a spicy thrilleru prý definitivně dokazuje, že je to kvalitní herečka.
Hamnet – 22. ledna
Tak trochu neobvyklý Shakespeare. Nejde o adaptaci jeho hry, ale pohled na jeho život a tragické události, jež ho dovedly k napsání Hamleta.
Rána – 29. ledna
Matt Damon a Ben Affleck opět v akci. Tentokrát coby policajti, co se přichomýtnou k milionům dolarů z nelegální činnosti… Ale pozor, nikoliv v kině, ale na Netflixu!
Únor
Bouřlivé výšiny – 12. února
Klasickou knižní předlohu také znáte jako Na Větrné hůrce, tentokrát se do rozevlátě temné romantiky ponoří Margot Robbie.
Čaroděj z Kremlu – 26. února
Jude Law je Vladimír Putin. Paul Dano je PR kouzelník a manipulátor, který pomůže putinovské Rusko budovat. To zní slibně.
Březen
Nevěsta! – 5. března
Christian Bale hraje Frankensteinovo monstrum, které zatouží po lásce a nechá si stvořit nevěstu ze zavražděné ženy. Dále hrají Jake Gyllenhaal nebo Penélope Cruz. Zajímavé!
Spasitel – 19. března
Viděli jste Marťana? Tak se připravte na podobné vědecké dobrodružství (a opět podle bestselleru Andyho Weira). I když tentokrát s dávkou sci-fi a Ryanem Goslingem.
Gangy z Birminghamu: Nesmrtelný muž – 20. března
Tenhle snímek neuvidíte v kině, ale na Netflixu. Cillian Murphy se vrací coby Tommy Shelby ve strhujícím gangsterském příběhu.
Duben
Super Mario galaktický film – 2. dubna
It’s-a me, Mario! Wahoo! Je potřeba říkat víc? První mariovský film byl v mnoha ohledech super, od tohohle čekáme podobně milou zábavu.
Michael – 23. dubna
Životopisná dramatizace života krále popu Michaela Jacksona. A pozor, v podání jeho vlastního synovce.
Ďabel nosí Pradu 2 – 30. dubna
Komedie ze světa módy je zpět. A s ní i hvězdné obsazení v čele s Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt a Stanleym Tuccim.
Květen
Mortal Kombat 2 – 7. května
Vypneme mozek, nasypeme popcorn a budeme sledovat Karla Urbana a spol., jak se mlátí v interdimenzionálním turnaji bojových umění. Fatality!!!
Star Wars: Mandalorian a Grogu – 21. května
Nebudeme vám lhát, taky už nám Mando a jeho Baby Yoda trochu lezou krkem. Ale co naplat, jsou to hlavní tváře nových Star Wars, takže na tenhle film, od kterého čekáme prostě nataženou epizodu seriálu, se vlastně těšíme.
Červen
Den odhalení – 11. června
Steven Spielberg opět chystá velkolepé sci-fi. Tentokrát o tom, co se začne dít, když vlády světa mají odhalit existenci mimozemšťanů. Velká očekávání!
Toy Story 5: Příběh hraček – 18. června
Příběh hraček před nedávnem oslavil třicítku. Což už je pořádné retro. A právě o retro hračkách ve světě digitální zábavy bude i pátý díl.
Supergirl – 25. června
Sestřenici muže z oceli jsme viděli už v loňském (a fakt povedeném) Supermanovi, ale kdo by čekal stejný pozitivní a naivní tón, bude nejspíš překvapen. Tohle je superholka, co má spoustu problémů… a hlavně sama se sebou.
Minions 3 – 30. června
Záplava žvatlajících žlutých vnitřků z Kinder vajíček dostane taky svůj už třetí film. O co v něm půjde, není zas tak důležité.
Červenec
Odvážná Vaiana – 9. července
Jedna z nejpovedenějších disneyovek o statečné mořeplavkyni se dočká hraného remaku. Snad se povede jako loni Lilo & Stitch. A lépe než animované pokračování Vaiany z předloňska.
Odyssea – 16. července
Letošní epos Christophera Nolana bude eposem doslova a do písmene – a to rovnou jedním z těch nejslavnějších o putování Odyssea (s tváří Matta Damona) zpět domů po Trojské válce.
Spider-Man: Zbrusu nový den – 30. července
Tom Holland se vrací, Zendaya podle všeho taky, hodně pozornosti ale poutá nová postava Sadie Sink. Už máte svůj tip, koho bude hrát?
Srpen
Tlapková patrola: Dinosauří film – 6. srpna
Tahle značka se nikdy neomrzí – tedy malým dětem. Pokud je máte doma, váš program je jasný. My ostatní si musíme počkat na podzim.
Září
Clayface – 10. září
Další letošní kousek od DC se vrhne do světa blátivého Clayface, a tudíž i Batmana. Taky jste zvědaví, jak si je James Gunn představuje?
Magická posedlost 2 – 17. září
Devadesátkový rom-com se Sandrou Bullock a Nicole Kidman byl magický právě i díky lehce naivní době svého vzniku. Otázka je, jestli to dvojka zvládne zopakovat…
Říjen
Digger – 1. října
Chystaná černá komedie Alejandra Iñárritua slibuje bláznivou snahu předejít světové apokalypse, a to za použití lopaty. Třímat v ruce ji bude Tom Cruise.
Street Fighter – 15. října
Filmová adaptace známé videohry s 50 Centem a Jasonem Momoou asi nebude kandidát na Oscara, slušná řežba by to ale být mohla.
Ovečka Shaun: Příšera z Mossy Bottom – 22. října
Dalšího filmu se letos dočká i roztomilá ovečka Shaun. Podle názvu se v něm potká s blíže nespecifikovanou obludou. Možná.
Listopad
Hunger Games: Úsvit sklizně – 19. listopadu
Šestý film ze světa Panemu a Hladových her bude opět prequel úvodní ságy a dozvíme se v něm, jak své hry přežil později skoro vždy opilý Haymitch Abernathy.
Všichni fotři jsou lotři – 26. listopadu
Pamatujete si ještě na sérii komedií s Robertem de Nirem a Benem Stillerem? Tak přesně ty dostanou po 16 letech další třetí pokračování. Proč, netušíme.
Prosinec
Jumanji 3 – 10. prosince
Prosinec bude ve znamení třetích dílů. Jejich sérii odstartuje další výprava Dwaynea Johnsona a jeho party do světa zlovolné počítačové hry.
Šílená noc 2 – 10. prosince
Dvojku si stihne střihnout i David Harbour coby nerudný Santa, který se v prvním díle ochotně vypořádal s partou násilnických zlodějů.
Avengers: Doomsday – 17. prosince
Velký návrat Avengers částečně nejspíš tak, jak je známe, částečně v nových rolích. Jsme zvědaví, zatím ale nedokážeme říct, jestli se těšíme.
Duna 3 – 18. prosince
Třetí díl si přichystal i Denis Villeneuve, který nás zavede opět na Arrakis, na vrchol moci Paula Atreida coby galaktického imperátora.
Angry Birds 3 – 23. prosince
Do třetice se třetího filmu dočkají i blázniví ptáci a ještě bláznivější prasata. Čemu budou čelit tentokrát, se teprve dozvíme.