Dungeons & Dragons budou nejen film, ale i seriál. Natočí ho autor netflixovského hitu Red Notice

Už závěrem března se v českých kinech objeví Dungeons & Dragons: Čest zlodějů, film na motivy nejslavnější hry na hrdiny na světě, jenž vzniká ve spolupráci produkčních společností eOne a Paramount Pictures. Ty nyní oznámily rozšíření svého partnerství do světa streamů a podle Dungeons & Dragons natočí i hraný seriál. Ten se představí na službě Paramount+.

Seriálové zpracování oblíbené stolní hry přinese na úvod osm epizod, scénář prvního dílu napsal a režie se ujal Rawson Marshall Thurber, tvůrce netflixovského blockbusteru Red Notice. Snímek s Gal Gadot, Dwaynem Johnsonem a Ryanem Reynoldsem v hlavních rolích možná nebyl přímo oscarovým materiálem, jeho hollywoodský rozpočet 200 milionů dolarů se nicméně ukázal jako úspěšná investice. Red Notice totiž totálně zbořil žebříčky sledovanosti i v Česku.

Film, který se od Thurbera dočká hned dvou pokračování, sázel na kombinaci vtipné akce a exotických lokací. Tedy na ingredience, které by mohly úspěšně zapůsobit i v adaptaci Dungeons & Dragons. Dobrodružství v D&D se totiž obvykle odehrávají ve fantastických světech – a hráči v nich často představují družinu dobrodruhů, kteří to sice s poražením mocných černokněžníků a nebezpečných draků myslí vážně, ale pro vtip a humornou scénu nejdou daleko.

Jinak ale hry na hrdiny nebo též hry na hraní rolí fungují jako společné vyprávění, kdy jediným omezením žánru a tématu je představivost a vzájemná dohoda hráčů. Nemusí tak připomínat jen akční taškařici po vzoru filmového Hobita nebo fantasy seriálu Willow, jenž měl nedávno premiéru na Disney+. Stejně tak může být inspirací heroické vyprávění z Pána prstenů, syrovost Zaklínače, vesmír Star Wars nebo hráči vytvořený příběh a svět s vlastními mýty, legendami a zvyklostmi.

Úvodní řada Dungeons & Dragons ještě nezná datum premiéry, v případě úspěchu by však neměla být osamoceným počinem. Společnost eOne, jež stejně jako vydavatelé D&D z firmy Wizards of the Coast patří pod zábavního giganta Hasbro, podle magazínu Deadline v chystaném díle spatřuje první krok k většímu sdílenému univerzu několika seriálů. Blížící se film Čest zlodějů a oznámený seriál nicméně nejsou prvními pokusy o převedení známé značky s téměř padesátiletou historií na plátna a obrazovky.

V osmdesátých letech se na amerických televizorech objevili hrdinové animovaného dětského seriálu. V roce 2000 odstartovala s každým dílem mnohem horší a lacinější filmová trilogie, jež byla v Česku distribuovaná pod názvem Dračí doupě. To podle názvu první hry na hrdiny, jež u nás (díky přímé inspiraci D&D) vyšla. Už v březnu se návštěvníci kin přesvědčí o tom, jestli je nový snímek lepší. A čeští diváci by neměli přijít ani o možnost v budoucnu ohodnotit seriál na službě Paramount+

Její obsah totiž bude v Česku dostupný už od února pod značkou SkyShowtime. Ta mimochodem nabídne i nedávno odstraněné původní seriály z HBO Max. Příznivci herních adaptací na ní naleznou i seriálovou předělávku videoherního hitu Halo. Kromě toho přinese filmovou tvorbu studií Universal, Paramount nebo Dreamworks. Tedy například povedené pokračování Top Gunu s podtitulem Maverick.

Seriál je pro značku Dungeons & Dragons dalším příspěvkem k připravovaným oslavám úctyhodných kulatin. Příští rok totiž uplyne padesát let od vydání prvních pravidel. Od té doby vzniklo několik nových edicí a bez nadsázky tisícovky doplňků od rozšiřujících příruček přes komiksy, knihy a videohry až po díla vytvořená ve spolupráci s dalšími popkulturními fenomény. Hráči se tak mohou vydat na dobrodružství i s pomocí oficiálních produktů spojujících D&D a seriály Stranger Things nebo Rick a Morty.

Dungeons & Dragons ke svým 50. narozeninám chystá také novou verzi pravidel, ta současná totiž vyšla už v roce 2014. Projekt prozatím nazvaný One D&D přinese mnohem větší digitalizaci obsahu, Wizards of the Coast i kvůli tomu přetáhli do svého vedení manažery z Microsoftu. Kromě plánů konečně převést pravidlové příručky do elektronické podoby chystají vlastní virtuální stůl. Ten nabídne trojrozměrné mapy a modely ve videoherním Unreal Enginu a měl by být plnohodnotnou alternativou pro setkávání u stolu skutečného.

Zároveň se však po úniku informací o licenčních podmínkách spojených s novou edicí D&D zvedla v hráčské komunitě vlna nevole. Vydavateli je vyčítáno přílišné zpřísnění podmínek a korporátní důraz na monetizaci, jež ohrožuje jiné hry a produkty vycházející z Dungeons & Dragons. To jsou nicméně hlasy nejtvrdšího jádra hráčů D&D, kterých je jinak po celém světě přes padesát milionů. Dá se tak tušit, že většinu z nich víc než pletichy Wizards of the Coast budou zajímat nová pravidla a nový seriál.