Dvě menší obce postavily školu za miliardu. Pod zemí má atletický tunel, třídy na střeše a výuku od 8:30
Základní škola je v mnoha ohledech unikátní. Prvního září otevře vůbec poprvé a kromě toho, že obohatí žáky, dopřeje obci i nové náměstí.
Nové školy se v Česku nestaví každý den. Rekonstruují se, mají přístavby, ale novostaveb přibylo v celém Česku od revoluce jen velmi málo. Otevření celé nové školy je tak vždycky svátek. Právě takový oslaví, kdy jindy než 1. září, také ve středočeské Chýni. První ročník tu otevírá svazková základní škola Vida, za kterou kromě Chýně stojí také Hostivice.
Obce pro stavbu nové školy vybraly pozemek, kolem kterého je zatím prázdno. V budoucnu se tu ale očekává poměrně masivní rozvoj a vzdělávací zařízení by mělo předurčit podobu nové výstavby. „Nová škola může stát delší dobu osamocená na poli, na okraji sídla a po čase se stane součástí zastavěné struktury obce. Návrh zvládne obě polohy a nabídne srozumitelný veřejný prostor,“ popisuje architektonické studio OVA, které za návrhem novostavby stojí.
Novostavba vyrostla na pozemku o rozloze třicet tisíc metrů čtverečních. Podle starostky Chýně Anny Chvojkové má zhruba o třetinu větší plochu i kapacitu než je to běžné u jiných škol v suburbální části Prahy. Budova má tři patra a jsou pro ni charakteristické dva dvory. „Právě kvůli budoucí zástavbě v okolí vznikl veřejný dvůr, který navazuje na vstupní prostory školy a slouží k setkávání dětí a rodičů a vytváří v podstatě nové náměstí. Druhý dvůr je soukromý, navazuje na jídelnu, aulu a chodbu s atriem. Obsahuje sezení, herní prvky a také velké pobytové schodiště. Děti zde mohou trávit přestávky a volný čas,“ popisují architekti.
Škola ale není zajímavá pouze proto, že je nová. Má hned několik unikátů. Za prvé, vítěz byl vybrán v architektonické soutěži v roce 2021, tedy teprve před čtyřmi lety. Může se to zdát jako dávno, v Česku ale budovy vznikají od návrhu po realizaci obvykle mnohem déle. Může to trvat deset, ale i dvacet let, někdy dokonce ještě déle. Architekti Jiří Opočenský, Štěpán Valouch a Ondřej Králík říkají, že v tomto případě projekt urychlil schopný a zkušený investor, tedy obce, které za ním stojí.
„Starostka Chýně Anna Chvojková a její tým už jednu základní školu na základě architektonické soutěže zrealizovali, v celém procesu se pak zkušenosti z předchozí stavby zúročily,“ vysvětlují architekti pro CzechCrunch.
Ani svazková škola není něco, co by v Česku bylo příliš obvyklé. Zákon svazky umožňuje už od roku 2005, v praxi se to ale příliš neuchytilo a tak se nakonec podařilo vyjednat na ministerstvu školství pro tento typ zřízení určitou podporu. To, a také nedostatek míst v obou středočeských obcích, nakonec vedlo i k projektu základní školy Vida. „Na vznik svazkových škol byl ze strany státu tlak a s ním také zvýhodněné dotace na úkor samostatného žadatele. Škola ale vznikla i díky přirozené spádovosti lokality Hostivice-jih k Chýni. Školy v obou obcích navíc už praskaly ve švech,“ líčí starostka Chýně Anna Chvojková, která se nakonec stala také předsedkyní svazku.
Zřizovatelem jsou tak obě samosprávy, které zároveň do stavby, která vyšla na více než jednu miliardu korun, investovaly každá jinak. Za Chýní jdou dvě třetiny rozpočtu, za Hostivicí jedna.
Škola je unikátní rovněž co do rozmanitosti místností, které se uvnitř nachází. Například jsou tu keramické dílny, polytechnická a špinavá dílna, cvičná kuchyňka, taneční sál či hudebna. Střecha budovy je pobytová. „Různé alternativní prostory se stávají v nových školách standardem. Cílem bylo vytvořit příjemné prostředí s různými charaktery, kde budou děti rády trávit volný čas, budou se zde neformálně setkávat žáci různých ročníků a dodávat celé škole život,“ říkají autoři návrhu.
Okolo atrií budou pobytové chodby, které tu vytvoří příjemné prostředí s přirozeným světlem, děti tu mohou psát domácí úkoly, hrát stolní tenis nebo prostě jen odpočívat. „Trend alternativních výukových prostorů vzniká v návaznosti na změny ve způsobech vzdělávání a tyto nové prostory přímo odráží potřeby dětí i vyučujících,“ dodávají architekti.
I proto je škola navržená tak, aby tu bylo rovněž velké množství venkovních prostor. Z každého podlaží je přístup do venkovních učeben, přesah ven má rovněž jídelna. Je to proto, že škola má být podle architektů otevřená, flexibilní a umožňovat celé množství scénářů. Exteriérová a pobytová střecha nabízí pestrou škálu využití, nachází se zde jak prostory pro výuku, tak pro volný čas, nebo třeba pro pěstování rostlin. „Budova je navržená tak, aby nabízela dětem co nejvíc možností v interiéru i exteriéru. Změna klimatu přispívá k využitelnosti, nicméně děti i dospělí dokážou využívat venkovní prostory po celý rok bez ohledu na počasí i teplotu. Jde jen o správné oblečení a osobní přístup,“ míní autoři návrhu.
Jedna venkovní učebna tu vypadá jako běžná třída, jen nemá střechu a otevřený otvor, kde není žádné okno. Další prostor pro výuku je krytý střechou. Pak je tu několik neformálních prostorů pro výuku na střeše. V horním podlaží se pak nachází jedna vnitřní třída, která má ale na střechu přímý přístup a výhled do okolní krajiny.
Bohaté jsou rovněž sportovní možnosti. Je tu fotbalové hřiště, tenisové kurty, workoutové hřiště, dětské hřiště, venkovní atletický ovál. Třešinkou na dortu je pak speciální podzemní atletický tunel.
V něčem se výuka od té tradiční bude lišit, v něčem zase ne. Ale určitě se bude učit moderním způsobem
Ten nabízí rozšířené možnosti pro potřeby atletických i dalších oddílů, a to především v rámci zimní přípravy. Bude sloužit pro běžecký trénink žáků. „Je navržen v podzemí z důvodu omezené velikosti pozemku tak, aby na jeho střechu bylo možné umístit další funkce, například multifunkční hřiště. U atletických tunelů je běžné, že nepotřebují žádná okna, stejně tak je tomu zde, s výjimkou čelní stěny, která přivádí světlo na konci tunelu,“ popisuje studio OV architekti. Tunel má pět drah o délce padesát metrů a je obložený dřevěným obkladem kvůli akustice.
Všechny tyto prostory je samozřejmě možné využívat v rámci výuky, sloužit ale mohou rovněž veřejnosti v rámci kroužků. Sportovní zázemí pak budou moci využívat rovněž děti z jiných škol v Chýni a Hostivici. „Sportoviště by měla fungovat nezávisle na provozu školy a může sloužit celé obci i jejímu okolí,“ uvádějí architekti.
Ze všech unikátů je pak třeba vypíchnout ještě jednu věc. Všechny speciální třídy, a podoba nové školy vůbec, umožní trochu jinou výuku, než na kterou jsou žáci zvyklí. „V něčem se výuka od té tradiční bude lišit, v něčem zase ne. Ale určitě se bude učit moderním způsobem, budeme zkoušet trendy a škola bude začínat v 8:30,“ líčí Chvojková.
Kapacita školy je až 810 žáků, kteří budou rozděleni do 27 kmenových tříd. Naplní se ale až v roce 2028. Letos tu otevřou třídy pro žáky od prvního do sedmého ročníku a dohromady půjde o 440 žáků plus sto v prvních třídách. Primárně škola slouží žákům zřizovacích obcí, pokud to ale kapacita umožní, pak je možné přijmout i děti odjinud.