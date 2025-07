Elfí chleba jako doplněk stravy, hora pokladů jako banka. Jak a proč Tolkien ovládá Silicon Valley

Uložit 0

Vložili byste své peníze do banky, která je pojmenovaná po hoře z Hobita? Americké startupy a kryptopodnikatelé tuhle možnost brzy mít budou. Nová digitální banka Erebor chce zaplnit mezeru po krachu Silicon Valley Bank. Stojí za ní Palmer Luckey, tvůrce brýlí pro virtuální realitu Oculus a zakladatel zbrojařského startupu Anduril. Jak vidno, banka není jeho první projekt, který odkazuje na svět J. R. R. Tolkiena, v technologické sféře navíc není ani zdaleka sám. Názvy ze Středozemě se tu objevují překvapivě často. A právě jejich popularita může napovědět víc o tom, jak svět technologií přemýšlí.

Banka Erebor bude sloužit technologickým firmám a světu kryptoměn a svůj název dostala ze zřejmého důvodu, v Hobitovi se pod ní totiž skrývalo trpasličí království plné pokladů.

Banku staví právník a expert na regulace Reed Hirshman, hlavním investorem a partnerem je Luckey. Projekt vznikl jako reakce na pád Silicon Valley Bank, která byla hlavní bankou pro startupy. Držela jejich peníze, financovala je a rozuměla jejich specifickému fungování, před dvěma lety ale padla. Erebor nyní usiluje o plnohodnotnou americkou bankovní licenci, a pokud všechno půjde podle plánu, banka by mohla začít fungovat už letos.

