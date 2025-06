Elio je milý film, ale obří propadák. Pět důvodů, proč animovaná tvorba Pixaru není to, co bývala

Uložit 0

Když se řekne Pixar, jaké filmy si vybavíte? Jistě mezi nimi bude Toy Story, Vzhůru do oblak, VALL-I nebo třeba V hlavě. Napadne vás Duše? Luca? Nebo snad Mezi živly? Právě tyto méně známé filmy spojuje, že měly premiéru v posledních pěti letech. Je zcela na místě položit si otázku, co se vlastně s někdejším etalonem hollywoodské animace v posledních letech stalo? Zvlášť když jeho novinka Elio právě naprosto vyhořela v kinech.

Víte vůbec o tom, že do kin před týdnem dorazila novinka od Pixaru? Elio je příběh malého osiřelého chlapce, co žije se svojí tetou. Jelikož se cítí osamocený, nepochopený a musí čelit šikaně, moc si přeje, aby ho unesli mimozemšťani – a přání se mu splní. Shodou okolností se tak stane zástupcem Země před příchozími z hlubokého vesmíru.

Na první pohled není důvod, aby se animovanému filmu za 150 milionů dolarů (3,2 miliardy korun) nedařilo. Vizuální zpracování je na vysoké úrovni, námět poměrně originální, recenze jsou nadprůměrné. Finančně je ale Elio katastrofa. Za první víkend celosvětově utržil jen 35 milionů dolarů, což je nejhorší debut v historii Pixaru, dosud bylo na prvním místě Mezi živly s příjmy 44,5 milionu. Přirozeně se proto nabízí otázka – co se stalo? Tohle je pět hlavních důvodů i celkových problémů Pixaru z posledních let.

1. Je to vážně tak originální?

VALL-I je vlastně romantický příběh o dvou robotech se silným environmentálním i lidským poselstvím, Vzhůru do oblak vychází z nebývale depresivního námětu a funguje jako intenzivní emoční katarze, V hlavě se zase doslova vydává do mysli dospívající dívky. V posledních letech ale tvorba Pixaru působí mnohem bezpečněji a vystačí si i s poměrně povrchními moudry o důležitosti rodiny nebo přijetí sebe sama.

I když se pustí do poměrně neobvyklého konceptu jako Mezi živly, kde vedle sebe žijí polidštěný oheň, voda či země, ve výsledku jde o poněkud kostrbatou metaforu zkušenosti emigrantů, která se z hlediska vyprávění ani vizuálního zpracování nevydává zvlášť zajímavým směrem. Něco podobného platí také o Proměně nebo Frčíme. Ani v jednom případě nejde o špatné filmy, jen nejsou příliš výrazné.

2. Co dělají ostatní?

Ještě více ona „opatrnost“ vynikne ve srovnání s úspěšnými tituly jiných studií. Například dva animované díly Spider-Mana s podtituly Paralelní světy a Napříč paralelními světy přišly s dosud nevídaným přístupem k počítačové animaci, co evokuje rozpohybovaný komiks. Kocour v botách: Poslední přání má zase místy až punkovou estetiku a odvážnější humor, který i v roce 2022 vynikl. Nemluvě o lotyšské Kočičí odyseji, která letos Pixaru dokonce vyfoukla i Oscara.

3. Nevypadá to špatně, pustím si to online

V době bezpočtu streamovacích služeb, kdy mají filmy výrazně zkrácenou dobu exkluzivity pro kina, rostou ceny vstupenek a pandemie nás naučila více sedět doma před obrazovkou, je výrazně náročnější diváky přitáhnout do kinosálů. Když se i drahé a kvalitní pixarovky jako Duše nebo Luca vydají rovnou na Disney+, opadne motivace se na ty další vydat za stovky korun (s rodinou i za více než tisícovku) do multiplexu. Chválené pokračování takřka kultovního V hlavě se neztratilo, ucházející Elio ale ano.

4. Pixar je až moc dobrý

Některé z výše zmíněných filmů, plus další jako Ratatouille nebo Coco, by mnozí směle zařadili mezi nejlepší animované počiny, jaké kdy viděli. U některých by se možná dostaly i na seznam toho nejoblíbenějšího vůbec. Navázat na takovou reputaci a následná očekávání je těžké a zdaleka už nestačí „jen“ utrácet stovky milionů za složitou počítačovou animaci.

Styl Pixaru je přes rozrůzněné náměty poměrně uniformní a diváci se už dávno naučili lépe identifikovat stereotypy, žánrová pravidla a vyprávěcí vzorce. Dokonce i velice dobré snímky jako Luca tak v porovnání s průkopnickými díly z minulosti působí jen trochu nadprůměrně, a třebaže se na ně rádi podíváme, do kina bychom na ně nevyrazili.

5. Kdo za to může?

Jelikož úplně nevidíme do interního fungování studií, je těžké ukázat prstem na konkrétní lidi, faktorů je navíc více. V roce 2018 například z vedení Pixaru odešel jeho spoluzakladatel a kreativní šéf John Lasseter kvůli obviněním z nepřijatelného chování. Otěže po něm převzal Pete Docter, což s sebou přineslo změny v prioritách a kreativním směřování studia.

V průběhu let se v Pixaru také výrazně zvýšil vliv jeho mateřské firmy Disney, která je známá svou rigidnější strukturou, uvažováním více zaměřeným na byznys a minimalizaci risku. Paradoxně to má v mnoha případech opačný než zamýšlený efekt.

Pro následujících několik let Pixar oznámil pět projektů: novinku Hoppers o technologii pro komunikaci se zvířaty, Toy Story 5, Gatto o černém kocourovi v italském kriminálním podsvětí, Úžasňákovy 3 a Coco 2.