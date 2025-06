Elon Musk se pohádal s Donaldem Trumpem a akcie Tesly kvůli tomu padají. Skutečně na tom ale záleží?

Uložit 0

Čtvrteční večer přinesl poměrně zábavné divadlo. Prostřednictvím sociálních sítí si totiž začali vyměňovat ostré vzkazy Elon Musk a Donald Trump, tedy nejbohatší a nejmocnější muž světa. Elonu Muskovi se nelíbí, kam v otázce dluhů směřují americké finance, Donaldu Trumpovi se zase nelíbí, jak se o něm vyjadřuje Elon Musk. A výsledkem je výrazný pád akcií Tesly.

Musk během vyostřené výměny názorů napsal, že Trump by bez něj nevyhrál prezidentské volby. K tomu se ptal lidí, zda by měla vzniknout nová politická strana, a obvinil americkou administrativu z toho, že nezveřejnila spisy o Jeffreym Epsteinovi, protože v nich figuruje sám Trump. Ten zase vyhrožoval Muskovi odebráním dotací.

Nepomáhá ani fakt, že Tesle navíc výrazně klesají prodeje v Evropě nebo Číně. Akcie pak v jeden moment během dne odepisovaly 17 procent a den uzavřely se ztrátou 14 procent. Z trhu se tedy vypařily stovky miliard dolarů. Skutečně ale na tom všem záleží, nebo jde pouze o krátkodobý šum, který je sice zajímavý, avšak v principu úplně nepodstatný?

Tesla nie je len bezna automobilka. Je to firma ktora stoji z velkej casti na politickych prisluboch Donalda Trumpa, ktore sa dnes postupne vyparuju kvoli online hadke medzi nim a Muskom. Bezna automobilka by takto nereagovala. pic.twitter.com/ZM78AP8UnK — Tomáš Vranka (@TVranka) June 5, 2025

Nebudu vás dlouho napínat – můj názor je, že za sebou máme sice velmi zábavný večer, který ale dlouhodobě pro Teslu není z mého pohledu podstatný. Ptáte se proč? Podívejme se nejdříve na Teslu a její akcie jako takové. Tesla je americká elektroautomobilka (stále má přibližně 90 procent tržeb z aut). Definici automobilky odpovídají i ziskové marže firmy, které jsou za poslední rok na úrovni 7,4 procenta a letos mají klesnout na zhruba 6,6 procenta.

Sama firma a také mnoho lidí rádo tvrdí, že Tesla je ale víc než automobilka, že je to firma podnikající v oblasti AI, robotů, autonomie a podobně. Že je to spíše technologická společnost. Obvykle mají ale ty největší technologické společnosti silné postavení na trhu, které způsobuje, že přechod ke konkurenci je složitý, mají síťové efekty, podnikají často i v oblasti softwaru, jejich market share roste a hlavně mají čisté marže klidně na úrovni 20 až 40 procent. V případě Nvidie dokonce až okolo 50 procent, v případě segmentu služeb Applu se marže odhadují až na 60 až 70 procent. U Tesly jde tedy o hodnoty, které jsou běžné v segmentu automotive, a ne technologií.

Ano, pokud by Tesla všechny své avizované projekty dotáhla do konce, dokázala je zmonetizovat a byly by lepší než konkurenční produkty a služby, mohly by její marže i zisky vyletět výrazně nahoru a z firmy by se mohla stát skutečně technologická platforma, která by prostřednictvím aut prodávala vysokomaržové služby. To se však stane jen za předpokladu, že se služby a produkty začnou vyrábět či poskytovat ve velkém, že je lidé budou považovat za užitečné a budou za ně platit a že je firma bude umět rozumně monetizovat.

Můžete mít sice dobrý produkt, ale z hlediska ziskovosti nemusí jít o žádné terno, obzvlášť když podnikáte v konkurenčním prostředí – a nikde není psáno, že autonomní systémy či roboty nebude poskytovat kromě Tesly i někdo jiný, tak jako mnoho jiných firem vyrábí elektromobily.

V takovém případě totiž mohou být služby komoditizované, kdy jsou si všechny nabídky velmi podobné, a tak si zákazníci vybírají hlavně podle ceny a dostupnosti. Příkladem jsou čerpací stanice nebo aerolinie, které se vyznačují nízkými maržemi a při kterých je zákazníkům v principu jedno, kterou z nich si vyberou, hlavně když je levnější a „po ruce“.

To mě oklikou přivádí zpět k nastolené otázce. Právě dotažení a monetizace produktů a služeb budou pro Teslu z dlouhodobého hlediska klíčové. Jinými slovy, pro její dlouhodobý úspěch či neúspěch bude mnohem důležitější to, jak se firmě podaří dotáhnout dané věci, než to, co si vzkáže Elon Musk s Donaldem Trumpem.

Ano, krátkodobě dokážou rozhodit fungování firmy změny v oblasti různých dotací, ke kterým může Trump přistoupit. Rovněž to, jak budou Tesle vycházet vstříc úřady, do jejichž fungování může taky republikánský prezident zasahovat. Skutečně si ale myslím, že pro dlouhodobý příběh Tesly je čtvrteční dění možná zajímavé, ale nepodstatné, respektive mnohem méně podstatné než to, co se děje uvnitř firmy.

Vezměme si příklady některých úspěšných a dobře vydělávajících firem. Stal se z Applu takový kolos kvůli tomu, že byl Steve Jobs diplomat a nikdy se nehádal s důležitými lidmi, anebo proto, že měl prostě dobrý produkt a všechno okolo něj? Stal se z Mety takový gigant proto, že Mark Zuckerberg hrál vždy podle pravidel, aby nenaštval žádného politika, nebo kvůli tomu, že přinesl něco nového, co tu nebylo a po čem byla poptávka, a navíc na své služby navázal vysokomaržovou reklamu? Takhle bych mohl pokračovat donekonečna.

Já osobně razím při investování filozofii, že krátkodobé události ovlivňující firmy a ceny akcií sice sleduji, avšak nepřikládám jim velkou váhu. Spíše mě zajímá to, jak firma funguje uvnitř, jak se jí daří její kroky a podobně. Vnější prostředí je značně nevyzpytatelné a proměnlivé a trh mu často přisuzuje příliš velkou váhu. Při dlouhodobém úspěchu či neúspěchu Tesly tak bude hlavním faktorem samotná Tesla.