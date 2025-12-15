Éra velkých last minute končí. Už neznamenají automaticky výhodnější dovolenou, říká ředitel Čedoku
Čedok letos svezl přes 500 tisíc klientů. Roste prodej zájezdů na míru, lidé si přejí kombinovat ubytování a dopravu podle svých představ.
Po několika turbulentních letech, kdy se měnily ceny vstupů i očekávání zákazníků, se podle generálního ředitele Čedoku Stanislava Zemana cestování začíná vracet do předvídatelnějších kolejí. Na trhu se zároveň za poslední roky zabydlelo několik nových trendů. Mimo jiné končí období, kdy byl last minute automatickou sázkou na výhodnou dovolenou.
„Velké last minute, jak jsme je znali, tedy atraktivní zájezdy do nejlepších destinací s all inclusive cenami za nízké ceny, postupně mizí. Kapacita se na trhu vyrovnává a prostoru pro masivní slevy je čím dál méně,“ říká Zeman. Letos firma záměrně stáhla část leteckých kapacit, přesto udrží tržby zhruba na úrovni loňského roku a celkově letos svezla přibližně 520 tisíc klientů – včetně autobusových zájezdů nebo cestování s vlastní dopravou.
V rozhovoru mluví Zeman i o tom, že jedním z nejrychleji rostoucích segmentů je takzvaný dynamický produkt – zájezdy na míru, kde si klient kombinuje dopravu, délku pobytu i ubytování podle vlastních preferencí. „Před čtyřmi lety jsme v tomhle segmentu byli na nule. Letos se dostaneme přibližně na 35 tisíc klientů a příští rok míříme k padesáti tisícům. Do dvou let by měl dynamický produkt tvořit kolem deseti procent našeho obratu,“ říká.
Co vás letos nejvíc překvapilo na poptávce a chování zákazníků?
Klienti nás možná ani tak nepřekvapili, spíš pokračoval vzorec chování z předchozí sezony. Jak na trhu rostla konkurence a kapacita, logicky přibylo možností nakupovat na last minute. To se ale týká hlavně méně lukrativních hotelů. Ty opravdu oblíbené jsou pryč už ve first minute – tam je jedno, jestli je kapacita velká, nebo malá.
Viděli jsme tedy podobný trend jako loni: část klientů s menším rozpočtem nebo nižším nárokem na kvalitu ubytování čekala na last minute. Rozdíl je v tom, že letos už ten efekt nebyl tak silný. V některých měsících byl naopak výrazně lepší předprodej. A ukazuje se, že velké last minute zájezdy celkově budou končit – kapacita se na trhu srovnává a už není prostor na extrémní slevy.
Co se stane, když zákazník na last minute přesto vsadí? O co může přijít?
Přijde o to nejlepší. Určitě o nejlepší termíny, protože všichni chtějí létat ideálně v pátek, sobotu nebo neděli. Nikdo nechce odlet v úterý, kdy si dovolenou rozkouskujete do dvou týdnů.
Pak jsou tu letové časy – ty atraktivní, kolem poledne, se vyprodají jako první. V last minute vám zůstanou noční „smrťáky“, kdy musíte s dětmi na letišti poskakovat ve dvě ráno a odlétáte ve čtyři nebo v pět. A samozřejmě pokoje – rodiny chtějí větší, ideálně rodinné pokoje se dvěma ložnicemi. Ty mizí jako první.
Když pak na konci sezony zbydou jen dva standardní pokoje, rodina je musí obsadit tak, že v každém je jeden rodič a jedno dítě. A to znamená, že za obě děti platíte „dospěláckou“ cenu, protože pokoje jsou kalkulované na dva dospělé a děti. Ve finále se tak snadno stane, že last minute vyjde dráž než včas zakoupený rodinný pokoj v first minute.
O kolik za poslední rok vzrostly prodeje zájezdů a co na to má největší vliv?
Na trhu došlo k přibližně pětiprocentní redukci kapacity v leteckých dovolených a my jsme ji v Čedoku udělali také. Důvod je jednoduchý – rok 2024 byl přetlak, přišla další konkurence a kapacita byla naddimenzovaná.
Zároveň ale výrazně vzrostly vstupy. Letos jsme prodávali zájezdy zhruba o sedm až osm procent dráž než loni, protože zdražila letecká přeprava i hotely. Díky tomu i přes redukci kapacity dosáhneme přibližně stejného obratu jako loni. A počet klientů naopak roste – letos přepravíme kolem 520 tisíc lidí, a to počítáme nejen letecké, ale i autobusové zájezdy a dovolené s vlastní dopravou do Itálie, Chorvatska, Slovinska, Polska a podobně.
Které destinace a typy zájezdů letos táhly nejvíc? Mění se pořadí těch nejoblíbenějších?
Pořadí se upřímně příliš nemění. Pořád vévodí Turecko, Egypt, Řecko nebo Bulharsko. Co se ale mění hodně, je struktura pobytových oblastí uvnitř těch zemí.
Když vezmu Turecko, největší je stále Antalya. Ale výrazně roste počet klientů, kteří letí na Egejskou riviéru – do Dalamanu, Izmiru nebo Bodrumu. Dřív jsme do Dalamanu létali jen z Prahy, dnes už létáme i z Brna a Ostravy. Podobně v Egyptě nebo v Albánii – přidáváme nová odletová letiště i nové resorty.
Naší ambicí je, aby klient nemusel kvůli dovolené absolvovat cestu přes půl republiky. Chceme, aby co největší počet destinací byl dosažitelný přímo z jeho „domácího“ letiště – ať už je to Ostrava, Brno, nebo České Budějovice.
Co to bude znamenat pro nabídku destinací v příštím roce?
Z Prahy přidáváme třeba portugalské Porto Santo, řecký Skiros. Do Portugalska tak nově létáme už na čtyři různá letiště. V Brně už máme program zahuštěný natolik, že přidáváme hlavně kapacitu – například v Albánii destinaci Vlora. Růst z Brna bude příští rok asi třináct procent a je tažený hlavně tím, že zvyšujeme frekvence letů – z jednoho na dva týdně, ze dvou na tři.
Velké posílení chystáme v Ostravě, kde budeme kapacitu navyšovat skoro násobně. Přidáme nové destinace jako třeba Djerbu, Vloru nebo Marsa Alam, kam z Ostravy poletíme poprvé celým letadlem.
Čedok je součástí skupiny Itaka, jedné z největších v Evropě. Jak si v rámci ní stojíte?
V Evropě jsme zhruba na třetím až čtvrtém místě z pohledu počtu odbavených klientů. První je TUI, druhý Der Touristik a hned za nimi jsme my. Pokud se díváme jen na Evropskou unii a odhlédneme od Britů, patříme jednoznačně mezi největší hráče. To nám dává výhodu v nákupech kapacit i v technologiích – můžeme sdílet platformy napříč zeměmi a jen je přizpůsobovat lokálním specifikům.
Co podle vás nejvíc ovlivní ceny cestování v příštích letech?
V první řadě vstupy – letecká doprava a hotely. Vidíme, že cenová úroveň se globálně začíná stabilizovat, ale některé trhy si sáhly na strop. Příkladem je Turecko: hoteliéři tam chtěli letos opět výrazně přidat, ale trh zareagoval poklesem poptávky o 20 až 25 procent. Ceny se tam prakticky zastavily.
Klienti mají rádi českého delegáta, někoho, kdo je na místě jejich člověk.
Pak jsou tu individuální hoteliéři, kteří pokračují ve zvyšování cen o 15–20 procent ročně. Tam říkáme: děkujeme, náš klient to nezaplatí a nechceme na vašem hotelu prodělávat. Raději se rozejdeme.
Otevíráte nové pobočky v regionech, i když cestovní byznys je stále víc online. Proč?
Protože Češi mají rádi péči. V tom se lišíme třeba od Britů nebo Poláků. U nás klient často udělá to, že si vybere dovolenou online, ale pak jde na pobočku a chce si o tom popovídat, poradit se, ujistit se.
Kamenná síť nám dělá zhruba 40 až 50 procent prodejů podle části sezony. A stejné je to v destinacích – klienti mají rádi českého delegáta, někoho, kdo je na místě „jejich“ člověk. A k tomu přidejte velmi silnou ochranu zákazníka v českém právu – pojištění proti úpadku, reklamační proces, lhůty na odpovědi a kompenzace. Individuální cestování má své kouzlo, ale také spoustu „co kdyby“. U cestovky ten stres neexistuje – když se něco pokazí, musíme to vyřešit my, ne klient.
Říkal jste mi, že do rozhodování o dovolené dnes silně promlouvají děti. Jak konkrétně?
Výrazně víc než dřív. Vznikl nám nový „element“ – tříleté, šestileté, desetileté děti, které si z katalogu nebo z webu vybírají hotel. Vnímají, jestli je tam aquapark, dětský klub, animační program a u teenagerů pak třeba herna s konzolemi. A často trvají na tom, že to má být pětihvězdičkový hotel s ultra all inclusive, protože to vidí u spolužáků a na sítích.
Vidíme to v prodeji – hotely s našimi dětskými kluby se prodávají skvěle. Někdy to jde až do detailu, kdy rodiče volají a ptají se, ve kterém hotelu bude konkrétní animátorka, třeba Adélka. Když tam bude ona, pojedou tam, protože vědí, že děti budou celý den v dětském klubu a bude o ně hezky postaráno.
Kde vidíte největší potenciál pro růst Čedoku v příštích 12–24 měsících?
Určitě v dynamickém produktu – tam jsme čtyři roky zpátky začínali na nule a příští rok se blížíme k padesáti tisícům klientů. Cíl je dostat se na deset procent obratu. Dál v rozvoji regionálních letišť a v posilování neplážových dovolených – zimní produkt, poznávačky, městské pauzy.