Ethana Hunta čeká největší výzva. Poslední Mission: Impossible podle prvních reakcí ohromí i zklame

Jak to vypadá, když pokročilá umělá inteligence skončí ve špatných rukou? Budou lidé pár kliknutími nevědomky devalvovat tisíce hodin snahy vytvořit upřímné umění? Místo aby zajistila utopii, nahradí tvůrčí činnost a my budeme muset dřít? Začne se vytrácet hranice mezi realitou a fikcí? Nebo se snad obrovská moc koncentruje do rukou několika málo lidí, které nikdo nezvolil? Ačkoliv nebezpečí AI stojí v centru nové a možná poslední Mission: Impossible – Poslední zúčtování, hrdinu Toma Cruise to nakonec zase tolik nezajímá.

Osmý přírůstek do legendární akční série totiž na původní otázku odpovídá velmi staromilským, až roztomile (nebo hloupě, záleží na míře vaší vstřícnosti) naivním způsobem: zkrátka může vybuchnout svět. Naštěstí je tady ale jeden agent s důvtipem pěti noirových detektivů, odvahou sedmi Nebojsů a nohama dvaceti koní, který má jako jediný potřebné schopnosti a oddaný tým na to, aby umělou inteligenci s názvem Entita zničil.

Tato zápletka započala už v předloňské Mission: Impossible Odplata – První část, agentu Ethanu Huntovi se ale poprvé nepodařilo nebezpečí zažehnat v jednom filmu. Teď prý ze sebe bude muset vydat úplně vše, jelikož boj s Entitou má být vyvrcholením celé jeho kariéry. Poslední zúčtování se prezentuje jako závěr série Mission: Impossible, alespoň v její současné podobě.

Podle prvních reakcí je to závěr „ohromující,“ „dechberoucí“ a „šílený“, ale také „překombinovaný,“ „nedostatečný“ a „povrchní“. Jinými slovy – snímek se v průběhu své téměř tříhodinové stopáže pohybuje mezi mezi oslnivými akčními sekvencemi a rozvíjením zápletky, která nefunguje tak, jak by si asi tvůrci přáli.

Například Jeffa Ewinga, píšícího pro Collider, novinka nadchla: „Je to naprosto neuvěřitelné. Je to plné akce, napětí, je to vtipné ve správných momentech. Tom Cruise uniká smrti víckrát než kdykoliv předtím. Je to obrovský úspěch a možná nejlepší díl série,“ napsal na sociální síti X.

Velice pozitivně se vyjádřil i Erik Davis ze serveru Fandango: „Naprosto úchvatné akční momenty se setkávají s rozsáhlým příběhem s řadou narážek na minulé filmy ze série. Je to zatím největší, nejdivočejší a nejzávažnější díl. Jsou tu moje dvě nejoblíbenější akční scény z M:I – jedna působí jako z hororu a jedna mi vzala dech.“

Objevují se ovšem také názory z opačného konce spektra, jako ten od hlavního kritika serveru IndieWire Davida Ehrlicha. „Poslední zúčtování je nudné a nefunkční takovým způsobem, jaký bych od téhle série nikdy nečekal. Akce je samozřejmě neuvěřitelná, ale jako někomu, kdo tolik podporuje Cruisovu křížovou výpravu za záchranu filmů, mi to láme srdce,“ napsal na X. K vyprávění předchozího filmu měl také výhrady, ale byl o poznání vstřícnější.

Šéfredaktorka serveru Bleeding Cool Kaitlyn Booth byla milejší, ale ani ona neskrývala zklamání: „Je to asi stejně dobré jako minulý film, který oproti vrcholům téhle série není nic moc. Na to, že je to celé o „posledních misích“, je všechno, co se uzavírá, povrchní. Ohromující kaskadérské kousky, ale příběh klopýtá. Je to ok.“

Poznámky o rozkolu mezi akčními scénami a příběhem se opakují znovu a znovu a podle všeho bude do velké míry na divácích, jak moc je bude neobratné vyprávění odvádět od toho, aby si užili podle všeho perfektní akci. Redaktorka Inverse Hoai-Tran Bui o nadcházejícím blockbusteru napsala: „Je to takový velký, krásný, chaotický bordel. Jedna sekvence je ale tak neskutečně nervydrásající, že jsem se málem pozvracela, a Tom Cruise je ve svém nejlepším módu Bustera Keatona. Jako z Looney Tunes. Užila jsem si to.“

Možná vůbec nejlépe to shrnul redaktor Gizmodo Germain Lussier. Podle něj je „Poslední zúčtování kupodivu nejméně akční díl série. Je dlouhý, má složitý děj, opakuje se… ale když ta akce přijde? Ty vole. Je neuvěřitelná. Takže mám dost smíšené pocity.“ Není zdaleka jediný a zdá se, že se bude opakovat situace z předloňského roku, kdy byly ohlasy na Odplatu velmi podobné.

Ta s rozpočtem odhadovaným na necelých 300 milionů dolarů (6,6 miliardy korun) patřila mezi nejdražší filmy všech dob. Proto příjmy 571 milionů, v mnoha jiných případech úctyhodné, příliš nepotěšily. Poslední zúčtování se přitom kvůli prodlevám z hollywoodských stávek výrazně prodražilo – jeho rozpočet se odhaduje až na 400 milionů dolarů. Žádný z dílů série v kinech nevydělal dostatek na to, aby takové náklady pokryl. Nejtěžší mise tak Ethana Hunta možná teprve čeká. Vydá se na ni příští čtvrtek 22. května.