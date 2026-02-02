Expedují produkt co vteřinu, pomáhá jim 70 robotů. Letos míří na 3,5 milionu odbavených zásilek
Brněnská Authentica Fulfillment zajišťuje logistiku desítkám e-shopů, od uskladnění po expedici. Pomáhají jí roboti, práci lidem ale neberou.
Zákazníci dnes od e-shopů očekávají, že balíček dorazí ideálně do druhého dne. A když roste objem objednávek, logistika se rychle stává největším oříškem. Čím víc zásilek, tím víc lidí ve skladu, víc regálů, prostoru i nákladů. I proto se řada firem rozhodne logistiku outsourcovat. Brněnské Authentica Fulfillment pomáhá od roku 2024 70 autonomních robotů. Mezi její klienty patří například Vuch, Olaola, Madmonq, Waterdrop nebo Xinzuo a do portfolia jí letos přibude další velký klient, který by měl přinést zhruba 700 tisíc objednávek ročně.
Authentica Fulfillment dnes patří mezi známá jména v e-commerce logistice. Meziročně vyrostla o 70 procent, a to v segmentu, kde každý další procentní bod znamená výrazně vyšší nároky na lidi, technologie i procesy. Firma před pár lety začínala hlavně s menšími a středními e-shopy. Dnes zpracovává miliony objednávek ročně a snaží se přitom držet provozní stabilitu i lidský rozměr.
Za loňský rok Authentica zpracovala 2,6 milionu objednávek. Přepočítáno na celý rok to znamená jeden expedovaný kus zboží každou vteřinu. Letos plánuje zvládnout 3,5 milionu, tedy průměrně o 75 tisíc objednávek víc každý měsíc. Takové tempo už nejde řídit jen přidáváním lidí nebo ploch. „Ne proto, že bychom nechtěli pracovat s lidmi, ale proto, že logistika dlouhodobě naráží na limity pracovního trhu i skladových kapacit,“ vysvětluje výkonný ředitel Petr Litavec.
Největší změna oproti „nerobotizovanému“ skladu je ve fázi pickování. Picker už nehledá zboží po celém skladu, ale produkt mu přiveze robot přímo k pickovací stanici. Díky tomu jeden člověk zvládne za čtvrt hodiny vychystat až 80 objednávek. A oproti klasickému skladu nachodí až o dvě třetiny méně kroků. Aktuálně má firma 124 zaměstnanců a dalších 30 až 40 plánuje v nejbližším období přijmout.
„Robotizace skladu je často vnímaná jako snaha nahradit lidskou práci technologiemi. Automatizace skladu ale přebírá především fyzicky náročné, opakující se činnosti, které jsou z dlouhodobého hlediska neefektivní a obtížně udržitelné,“ dodává Petr Litavec. Ve skladu pracují dva typy robotů. Menší roboti rychle přesouvají bedny, větší zvedají zboží až do výšky 11 metrů. Pohybují se po QR kódech na zemi a centrální systém jim v reálném čase říká, kam mají jet a co přivézt, aby se neblokovali a jejich cesty byly optimální. Regály jsou poskládané ve dvou řadách za sebou, takzvaný double deep systém. Díky tomu se kapacita zvýšila z 5 000 na 30 000 skladových pozic.
Automatizace skladu přebírá především fyzicky náročné, opakující se činnosti.
Automatizace se netýká jen expedice, ale prochází víceméně celým procesem. Když přijde zboží, proběhne jeho fyzická kontrola, měření hmotnosti i rozměrů, skenování EAN kódů a přiřazení položek ke konkrétním bednám. Jakmile je vše zaevidované, přijede robot a bednu uloží na optimální skladovou pozici. Systém přitom neustále vyhodnocuje, kam co patří, aby bylo zboží později co nejrychleji dostupné pro vychystání.
Automatizace pokračuje i při balení. Systém podle objemu doporučí ideální velikost krabice. To znamená méně výplňového materiálu, menší objem zásilek, nižší náklady na dopravu i méně odpadu. Na konci celého procesu stojí automatizovaný sorter. Ten zváží balík, vytiskne štítek, zkontroluje hmotnost a roztřídí zásilky podle dopravců. Robotizace skladu je ideální hlavně pro e-shopy s menšími a středně velkými produkty a vyšší obrátkovostí. Typicky jde o kosmetiku, doplňky stravy, výživové produkty, oblečení nebo příslušenství k elektronice.
Pro brněnský fulfillment je nicméně i přes robotizaci stále důležitý lidský rozměr spolupráce. „U klientů to znamená, že každý má přiřazeného člověka, který zná jeho byznys, sezónnost i potřeby. U zaměstnanců klademe důraz na férové podmínky a prostředí, ve kterém se dá dlouhodobě fungovat. Důležitá je pro nás otevřená komunikace,“ uzavírá Petr Litavec.
Pro rok 2026 počítá Authentica s dalším navýšením objemů zhruba o milion objednávek a novým klientem s několika brandy, i proto si už během loňského roku pronajala nový sklad o velikosti 5 500 metrů čtverečních. „Stejně důležité ale bude ladění procesů a zvyšování provozní odolnosti,“ říká Petr Litavec. „Růst řešíme evolučně, ne skokově. Tým má čas se adaptovat, procesy se ladí průběžně,“ dodává.
Zatímco část trhu stále řeší výpadky, přetížené sklady nebo nespokojené klienty v sezóně, brněnská firma se snaží posouvat postupně. Že to funguje, potvrzuje Martin Kůs, generální ředitel Vuch. „Sezóna by šla shrnout slovy našeho COO Daniela Kučery, že nikdy nezažil hladší průběh hlavní sezóny za posledních deset let. Po velmi turbulentním začátku naší spolupráce s Authenticou v roce 2024 byl závěr roku 2025 naopak velmi povedený. Je to snad první rok, kdy management nemusel jít dohánět sezónní skluz přímo do expedice. Přechod na fulfillment pro nás byla jedna z největších změn v našem byznys modelu a nyní mohu říci, že to byl dobrý krok,“ dodává.
