Filmy a seriály v únoru: Nový Zaklínač, oscaroví adepti Brutalista a Emilia Pérez i prezident De Niro

9. února

Schmeichel – SkyShowtime

Dvoudílný dokument o jednom z nejslavnějších fotbalových brankářů od filmaře Owena Daviese, který pracoval třeba i na Drive to Survive. Jestli jste nezažili Manchester United coby krále evropského fotbalu, podívejte se.

10. února

The Agency – SkyShowtime

Michael Fassbender, Jeffrey Wright a Richard Gere v politickém a špionážním thrilleru, který produkoval i George Clooney. Víc asi netřeba dodávat, tohle by mohlo být hodně zajímavé!

Černý jestřáb sestřelen: Bitva v Mogadišu – Netflix

Jeden nekorektní vtípek praví, že Američané vybombardují nějakou pouštní zem, načež točí filmy o tom, jak z toho byli jejich vojáci smutní. Žerty stranou, na skutečný konflikt ze snímku Černý jestřáb sestřelen se podívá nový dokument Netflixu.

11. února

Zaklínač: Sirény z hlubin – Netflix

Než dorazí nová řada seriálu bez Henryho Cavilla, ale s Liamem Hemsworthem, zkrátí nám čas další animovaný film. V originálním znění Geralt promluví hlasem Douga Cockleho, který ho mluví ve videohrách!

13. února

Emilia Pérez – kino

Muzikál o mexickém drogovém bossovi, který se rozhodl změnit pohlaví, posbíral letos vůbec nejvíc oscarových nominací ze všech filmů. A my s čistým svědomím můžeme říct, že minout ho by byla chyba.

Dogman – kino

Kdo nemá děti, může tyto řádky přeskočit. Kdo má, pak vězte, že do kin dorazí Dogman, napůl muž a napůl pes, duší ale celý policista. Otázka, jestli bude filmová verze populárního komiksu stejně dobrá, asi nebude tak důležitá.

Cobra Kai – Netflix

Vydávat něco, co je třetí část šesté řady, je zaprvé velkou obžalobou programové politiky Netflixu, ale jinak se KONEČNĚ dočkáme finále jednoho z nejpovedenějších seriálů posledních let.

Captain America: Nový svět – kino

Nebudeme vám lhát, kdovíjakým nadšením a očekáváním nás tahle už asi 19 475. marvelovka nenaplňuje. Navíc bez Steva Rogerse. Ale… co kdyby… třeba… překvapila?

17. února

Bílý lotos – Max

Vyprávěly sice jiné příběhy, ale luxus, absurdní humor i odvrácená strana lidské povahy byly předchozím dvěma sériím společné. V té třetí se mimochodem objeví i Patrick Schwarzenegger.

20. února

Bridget Jonesová: Láskou šílená – kino

Bridget je zase o něco starší, dokonce má už dvě děti, ale Marc Darcy tentokrát zemřel. A tak nastává další kolo hledání partnera, tentokrát s Leem Woodallem z Jednoho dne a opět i Hughem Grantem.

Opice – kino

V osmdesátkách napsal král hororu Stephen King stejnojmennou povídku. Teď tenhle mix spousty strachu a špetky legrace míří do kin a uvidíte v něm i Elijaha Wooda. A nutno říct, že pro fanoušky žánru by to mohla být parádní podívaná. Však taky originální trailer posbíral na všech platformách – hlavně díky TikToku – přes stovku milionů zhlédnutí. Což je pro nezávislý horor rekordní číslo.

Reacher – Prime Video

Připravte si steroidy a drsné hlášky, protože přichází třetí řada tak trochu hloupého a guilty pleasure, ale muskulaturně zábavného seriálu o jednom velkém (doslova) drsňákovi.

Nultý den – Netflix

Exprezident Robert De Niro zachraňuje Spojené státy po zdrcujícím kyberútoku. Premisa Zero Day neoplývá originalitou, ale zase je to další šance vidět De Nira ve filmu, no.

21. února

Tisíc ran – Disney+

Na tohle se hodně těšíme – seriál o boxerské scéně a podsvětí Londýna v 19. století. V originále se jmenuje A Thousand Blows a cítíme z něj pěkné Peaky Blinders vibes! Však jsou taky od stejného tvůrce Steva Knighta.

27. února

House of David – Prime Video

Stephen Lang neboli zlý velitel z Avatara hraje proroka Samuela v biblickém seriálu o izraelském králi Davidovi od Amazonu. Zní to divně, ale vlastně docela lákavě.