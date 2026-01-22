Flet spouští e-shop na investiční byty. Neveřejné nabídky jsou často ty nejlepší, říká její zakladatel
Přichází nová online služba Fletshop. Propojuje investory a majitele, měsíčně analyzuje kolem 1 800 bytů.
Investiční byt se v Česku stal pro část lidí druhým pilířem finančního klidu. Jenže s rostoucí poptávkou roste i počet chyb – od špatně zvolené mikrolokality přes podceněnou dokumentaci až po nekonečné kolečko kolem hypotéky, předání, vybavení a následné správy. Zájem o nákupy přitom nepolevuje ani při úrocích kolem 4,5 %. Právě na tom staví Flet, který chce dát investování do nájemního bydlení podobu služby na klíč a přenést ho co nejvíc do online prostředí. Zaměřuje se přitom na nové byty napříč developerskými projekty – právě dokončené, nebo ve výstavbě.
Za Fletem stojí dvojice Penta Real Estate a původní firma Bureš & partneři. Penta v ní na podzim 2025 získala 50% podíl a společně ji přejmenovali na Flet. „Flet plní u investic do nemovitostí podobnou roli jako Booking.com u dovolených,“ popsal důvod spojení David Musil z Penta Real Estate.
Flet se profiluje jako takzvaná one stop služba, tedy taková, ve které investor na jednom místě vyřeší celý cyklus investice – od výběru nemovitosti přes financování a právní kontrolu až po převzetí bytu, vybavení, pronájem a dlouhodobou správu. Firma dnes pracuje hlavně s pražským trhem a podle vlastního zakladatele a CEO Davida Bureše míří na střední a prémiový segment.
Naším cílem je, aby byly investice do nemovitostí dostupné online a celý proces uživatelsky přívětivý.
Výběr bytů stojí na čtyřech pilířích. Prvním je mikrolokalita – Flet tvrdí, že pro investiční nájem dává smysl jen zhruba čtvrtina území Prahy. Druhý pilíř tvoří více než třicet parametrů, které filtrují dispozici, technický stav nebo rizika v projektu. Třetí je ekonomika: zásadní metrikou je výnos vlastního kapitálu. A čtvrtý pilíř je kvalita developera a dokumentace, kterou před podpisem kontroluje advokát.
Do hry navíc vstupují neveřejné nabídky, podle Davida Bureše často nejvýhodnější: část jednotek vybírá Flet v předprodejích, které nejsou běžně dohledatelné. „Naším cílem je, aby byly investice do nemovitostí dostupné online a celý proces uživatelsky přívětivý – stejně jako je dnes třeba nakupování v e-shopu,“ říká Bureš.
Konkrétní podobu ambice ukazuje Fletshop – platforma, která připomíná e-shop, kde místo produktů visí jednotlivé byty. Přístup je exkluzivní: dostanou se k němu jen klienti s podepsanou smlouvou o vyhledávání nemovitosti. U každé jednotky vidí investoři informace o projektu i konkrétní byt, plus modelovou kalkulaci cash flow při nákupu v hotovosti i na hypotéku.
Fletshop běží v testovacím režimu od konce léta 2025, širší skupině investorů ho firma otevřela v prosinci. V nabídce se typicky drží 10 až 15 bytů – tempo je rychlé a jednotky mizí. Pro rok 2026 Flet očekává průměrně kolem 30 aktivních nabídek v jeden moment. Klíčovým rozdílem oproti běžným portálům má být kurátorství. Flet tvrdí, že měsíčně analyzuje zhruba 1 750 bytů, ale jen 230 z nich má potenciál. Do doporučení se nakonec dostane přibližně 25 jednotek a kolem 18 nákupů firma zrealizuje – tedy zhruba 1 % z původního objemu.
Spojení s Pentou má firmě pomoct škálovat model i do developerského světa. Podle tiskové zprávy spravuje Flet přes 700 bytů převážně v Praze a chce přinést nadstandardní výnosy pro investory i vysoké standardy pro nájemníky. V praxi to podle Davida Bureše znamená rychlejší řešení oprav a havárií a předvídatelnější komunikaci, která v nájemním bydlení často chybí.
Bureš zároveň zdůrazňuje, že nejcennější komoditou investora je čas. „Nejcennější pro investora je totiž jeho čas. Toho investor nikdy nebude mít více,“ říká. Flet proto kromě běžné správy hlídá i výkon portfolia: když byt dlouhodobě nedává smysl, firma umí zajistit prodej a pořídit vhodnější náhradu. U větších klientů od osmi bytů výš nabízí i správcovské služby. A do výběru projektů posílá jasný vzkaz: mezi zájemci o koupi rezonují hlavně velké pražské adresy jako Nuselský pivovar, Lihovar nebo Hagibor, kde se už dnes pronajímá.
Růstový příběh má Flet opřený o čísla z praxe. Jako příklad uvádí byt ve Waltrovce pořízený na začátku roku 2017 zhruba za 3,3 milionu korun, který má dnes hodnotu přes 8,5 milionu. Při 80% hypotéce podle firmy vychází výnos vlastního kapitálu po odečtení úroků a přičtení nájemného na 19,5 % ročně. „Pro investory je to připomínka, že v Praze často nevyhrává ten, kdo čeká na ideální chvíli, ale ten, kdo dokáže vybrat správnou nemovitost a udržet ji dlouhodobě v kondici,“ říká David Bureš na závěr. O celém projektu také nedávno mluvil v podcastu BrandStories.
