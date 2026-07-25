Fotbalová liga startuje s novým sponzorem. Jeho logo ponesou na dresech všichni rozhodčí
Oficiálním partnerem českých fotbalových rozhodčí bude investiční aplikace XTB. Fanoušky v nové sezóně čeká 541 zápasů první a druhé ligy.
Až se dnes poprvé v nové sezoně ozve hvizd píšťalky a ligoví fotbalisté vyběhnou na trávník, diváci si na dresech rozhodčích všimnou nové značky. Globální investiční aplikace XTB uzavřela čtyřleté partnerství s českými arbitry a její logo bude zdobit jejich dresy v nejvyšší Chance Lize, druholigové Chance Národní Lize i v pohárovém MOL Cupu.
Fintechová společnost vstupuje do českého fotbalu v momentě, kdy zájem o soutěž výrazně roste. Podle dat Ligové fotbalové asociace vzrostla sledovanost přímých přenosů Chance Ligy za poslední dvě sezóny zhruba o třetinu. Na stanici Oneplay Sport sledovanost meziročně stoupla o více než 23 procent a březnové derby mezi Slavií a Spartou se se 724 445 diváky stalo nejsledovanějším přenosem v její historii.
Za jednu sezónu se v Chance Lize a Chance Národní Lize odehraje celkem 541 zápasů a proběhne 361 televizních přenosů. Logo sponzora tak bude na dresech rozhodčích v záběru kamer během nejvíce sledovaných momentů utkání.
Paralela mezi hřištěm a investováním
Partnerství staví na tématu odvahy učinit rozhodnutí. Rozhodování na fotbalovém trávníku i správa financí na kapitálových trzích podle zástupců XTB sdílejí klíčové principy: práci pod tlakem, nejistotu, emoce a nutnost přijmout odpovědnost za konečné výsledky.
Rozhodčí jsou nedílnou součástí každého zápasu a jejich role je mimořádně náročná a často nevděčná.
„Rozhodčí vidí situaci jen ze svého úhlu, má vteřiny na reakci, musí odolat tlaku stadionu a nese důsledky svého verdiktu. Investor je na tom podobně, protože čelí riziku a načasování a nesmí podlehnout emocím,“ vysvětluje paralelu Vladimír Holovka, ředitel XTB pro Česko, Slovensko a Maďarsko. „V obou světech nakonec rozhoduje odvaha se rozhodnout a nenechat se ochromit tlakem. Investovat dnes zvládne každý na pár kliknutí, ale tím těžším krokem je to rozhodnutí opravdu udělat. Přesně na to chceme partnerstvím upozornit,“ dodává.
Druhým propojením obou světů je respekt k pravidlům. Arbitři dohlížejí na to, aby se fotbalové utkání pohybovalo v daných mezích, zatímco v investování pomáhají jasně stanovená pravidla předcházet zbytečným ztrátám. Mezi investiční pravidla patří například diverzifikace portfolia, řízení rizika nebo dodržování dlouhodobého horizontu bez podléhání panice při tržních výprodejích.
„Mohou vám ušetřit zbytečné ztráty a naopak nechat růst potenciální zisky. Někdo je sice může vnímat jako svazující, ale v klidu a bez emocí je sepsal někdo s historickou zkušeností a expertizou. Je vždy lepší jet v definovaných pravidlech než při každé životní či investiční situaci vymýšlet řešení na základě aktuálního emočního vypětí,“ vysvětluje Holovka.
Spolupráce nezůstává pouze u umístění loga na dresech sudích. XTB připravuje na následující čtyři roky komunikační kampaň zaměřenou na sociální sítě a média, jejímž cílem je budovat respekt k roli rozhodčího a edukovat fanoušky.
Ve světě rozhodčích i investic je hlavní odvaha se rozhodnout a nenechat se ochromit tlakem.
Český fotbal se navíc potýká s nedostatkem rozhodčích, kampaň proto cílí i na mladou generaci. Chce ukázat náročnost této profese a motivovat mladé lidi, aby se nebáli píšťalku sami převzít.
„Rozhodčí jsou nedílnou součástí každého zápasu a jejich role je mimořádně náročná a často nevděčná. Oceňujeme, že XTB chce jako partner dlouhodobě přispět k respektu k rozhodčím a k tomu, aby se jimi mladí lidé nebáli stávat. To je pro budoucnost českého fotbalu zásadní,“ dodává Carlos Clos Gómez, předseda Komise rozhodčích.
Spojení s českými fotbalovými rozhodčími navazuje na širší sportovní angažmá XTB. Na začátku letošního roku společnost rozšířila partnerství s česko-slovenskou bojovou organizací Oktagon MMA, se kterou působí vedle domácího trhu také v Německu a Polsku. Značka v minulosti spolupracovala s bojovníky Conorem McGregorem či Jiřím Procházkou.
Mezinárodní sportovní portfolio XTB zahrnuje také sponzorství italského fotbalového klubu SSC Neapol nebo Mezinárodní basketbalové federace FIBA. Hlavním globálním ambasadorem investiční aplikace je švédský fotbalista Zlatan Ibrahimović.