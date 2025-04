Fotbalové Teplice mění majitele. Do klubu vstupuje miliardář Kratina se svou firmou Accolade

Uložit 0

Na českém fotbalovém poli došlo k další vlastnické výměně. Investiční skupina Accolade miliardáře Milana Kratiny koupila od sklářského gigantu AGC fotbalový klub FK Teplice. Kromě samotného týmu přechází pod Accolade i stadion a veškerá související infrastruktura. Skupina se tak zařadila po bok dalších investorů, kteří v posledních letech zamířili do českého fotbalu – od Pavla Tykače v pražské Slavii až po Ondřeje Kaniu v libereckém Slovanu.

„FK Teplice mají obrovskou tradici a potenciál, který chceme rozvíjet. Ale nerad bych, aby to bylo vnímáno jen jako krok ve sportovní rovině. Pro Accolade je to strategické rozhodnutí – chceme na Teplicku dlouhodobě posílit naši přítomnost a podílet se na růstu celého regionu,“ uvedl v oficiálním prohlášení CEO Accolade Milan Kratina, jehož fond loni oslavil deset let existence.

Prodej klubu je součástí širší dohody o spolupráci mezi AGC a Accolade. AGC, která byla vlastníkem klubu tři dekády, zůstává i nadále jeho partnerem. V budoucnu tak bude klub dál sponzorovat a pokračovat v podpoře mládežnické akademie. „Jsme rádi, že jsme našli silného a stabilního partnera, který bude FK Teplice dále rozvíjet,“ řekl k transakci prezident evropské AGC Davide Cappellino.

Nový majitel teď plánuje investovat především do modernizace infrastruktury a také zmíněné podpory mládeže. Už teď avizuje rekonstrukci AGC Arény Na Stínadlech a výstavbu tréninkového centra v Modlanech. „Chceme, aby FK Teplice měly podmínky odpovídající dnešním standardům, a zároveň posouvat klub sportovně i strategicky mezi špičku českého fotbalu,“ dodal Kratina.

Koupě Teplic je dalším dílkem ve skládačce výrazných vlastnických změn v nejvyšší místní fotbalové soutěži. V posledních letech se začali o kluby zajímat miliardáři i investiční skupiny, a to nejen kvůli sportu, ale i regionálnímu vlivu nebo právě infrastrukturním projektům. Do Zbrojovky Brno tak vstoupili Jaroslav Havel a Jan Mynář, SK Líšeň zase ovládl investor Igor Fait. V Hradci Králové se v poslední době spekuluje o vstupu Ondřeje Tomka a Pavla Nedvěda a zájem o Sigmu Olomouc má Karel Pražák.