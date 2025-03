Fotbalová Dukla mění majitele. Kupuje ji nenápadný investor, kterému patří i Vinohradský pivovar

Uložit 0

Do českého fotbalu vstupuje další nová byznysová krev. Duklu Praha přebírá jako majoritní akcionář pětačtyřicetiletý podnikatel Matěj Turek, který v této roli po více než deseti letech střídá miliardáře Petra Pauknera. Během jeho vlády pendlovala Dukla mezi první a druhou ligou, nový majitel by rád upevnil její pozici v nejvyšší soutěži a také posílil ekonomickou výkonnost klubu. S fotbalovým prostředím se nenápadný investor Matěj Turek seznamoval od loňského podzimu, kdy od Petra Pauknera odkoupil menšinový podíl. Teď získává majoritu.

Jako menšinový akcionář vstoupil Matěj Turek do fotbalového klubu FK Dukla Praha loni v září, kdy od energetické společnosti Carbounion Invest Petra Pauknera odkoupil podíl ve výši 34 procent. Nyní se rozhodl uplatnit opci a zvýšit tak svůj podíl na 83 procent. I nadále v klubu zůstávají dlouholetí minoritní akcionáři, mezi nimiž jsou zastoupeni mimo jiné fanoušci a největší podíl dosahující téměř jedenácti procent náleží podnikateli Liboru Hledíkovi a jeho společnosti Sigur.

„Dukla Praha má slavnou minulost a já věřím, že má i velkou budoucnost. Chceme se znovu stát stabilním účastníkem nejvyšší soutěže a systematicky budovat tým, který je skutečně konkurenceschopný. Naším cílem je vrátit radost nejen fanouškům na stadionu, ale i všem, kteří mají Duklu v srdci. Velký důraz klademe na práci s mládeží – budeme pracovat na tom, abychom vytvořili prostředí, kde budou mít mladí fotbalisté špičkové podmínky pro svůj rozvoj,“ popisuje své plány Matěj Turek.

Výši transakce, za kterou Turek Duklu od obchodníka s uhlím a jednoho z nejbohatších Čechů Petra Pauknera koupil, nechce ani jedna ze stran oficiálně komentovat. Nový většinový akcionář, který stojí za investičním fondem 10X, pro CzechCrunch vzkázal, že „kontinuita bude zcela nepochybně zachována“. Sám od svého vstupu do klubu zmiňoval, že jestli něco Dukle nechybí, tak jsou to díky majiteli v podobě Petra Pauknera peníze.

A investovat se má Na Julisce, kde má klub stadion, dál. „Ano, to bude platit i nadále – budu investovat dle potřeby, respektive tak, jak to bude dávat ekonomický smysl. Bude-li to potřeba, půjde o vlastní zdroje,“ doplňuje pro CzechCrunch Matěj Turek. V dalších sezónách plánuje v Dukle operovat s podobným rozpočtem jako dosud, tedy na úrovni kolem 100 milionů korun

Foto: David Sedlecký, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons / CzechCrunch Investor Matěj Turek a miliardář Petr Paukner

„Investice do sportovních klubů jsou čím dál zajímavější. Nejde jen o rostoucí příjmy z televizních práv a dalších zdrojů, ale i o to, že zájem o fotbal v Česku sílí a celkově se zlepšuje jeho reputace. Dobře řízený fotbalový klub tak může být lepší investicí než řada jiných byznysů,“ dodává nový majitel pražské Dukly. Fotbalový klub se zařadí do jeho pestrého portfolia, které začal zhruba před dvaceti lety budovat i díky tomu, že si přečetl dopisy akcionářům slavného investora Warrena Buffetta.

O svém přístupu k investování nedávno hovořil také v našem podcastu Money Maker, kde popisoval své motivace pro vstup do fotbalu i to, jak se mu podařilo vybudovat skupinu firem a projektů, jejichž hodnota má dnes přesahovat miliardu korun. Hlavními značkami jsou algoritmický investiční fond Quant a fond 10X, do něhož patří vedle Dukly také ticketingová platforma Ticketstream, Vinohradský pivovar, cloudová IT společnost Algotech, eventová firma Boom Events nebo e-shop Avenberg.

V aktuální sezoně první ligy patří Dukle čtrnáctá příčka. K jednadvaceti získaným bodům klub dovedl trenér Petr Rada a jeho pozice se nijak měnit nebude, také v roli sportovního ředitele zůstává Jan Staněk. Nový majitel si nicméně Na Julisku přivádí svého sportovního poradce, kterým bude bývalý hráč a trenér Martin Hašek.

„Jsem soudný a uvědomuji si, že zejména ve sportovní části, kterou měl až doposud na starosti Petr Paukner, potřebuji poradce – s Martinem Haškem spolupracuji v této roli již dlouho,“ vysvětluje Matěj Turek.

Foto: FK Dukla Praha Dukla hraje na atletickém stadionu Juliska, který patří Armádě ČR

Pro Petra Pauknera se jedná po více než deseti letech o odchod z fotbalu, s Duklou ovšem zůstane i nadále spjatý prostřednictvím minoritního podílu přesahujícího jedno procento, který drží jako fyzická osoba. „Po více než deseti letech jsem se rozhodl odejít z fotbalového prostředí a přenechat chod klubu někomu mladšímu. Matěj Turek se během krátké doby ukázal jako člověk, který může Duklu rozvíjet, a věřím, že je správnou volbou,“ říká devětašedesátiletý Petr Paukner, který je celoživotním fanouškem Dukly.

A jaké jsou nejbližší cíle jeho nástupce? „Především půjde o diváckou atraktivitu – zde musí jít ruku v ruce dlouhodobá kvalita na poli sportovním, v oblasti návštěvnického zážitku i v marketingu,“ říká Matěj Turek. Důležitá pro něj bude podobně jako pro jiné fotbalové kluby práce s mládeží. „Ta je v Dukle již nyní na velmi dobré úrovni, ale jednak je stále co zlepšovat například ve využití technologií, v návaznosti jednotlivých věkových kategorií, ale také prostým posílením zejména lidských kapacit. Rádi bychom více trenérů a dalších členů týmu mládeže na plný úvazek,“ dodává.

Jedná se o další z řady změn v nejvyšších patrech českého klubového fotbalu. Před rokem od majitele sklářské společnosti Preciosa Ludvíka Karla koupil FC Slovan Liberec mladý podnikatel Ondřej Kania. Ještě předtím koupil od Číňanů Slavii Praha Pavel Tykač. Noví majitelé v čele s Jaroslavem Havlem a Janem Mynářem vstoupili do Zbrojovky Brno a konkurenční SK Líšeň získal miliardář Igor Fait.

Spekuluje se také o tom, že FK Teplice by mohl koupit miliardář Milan Kratina, a o fotbalový Hradec Králové se ucházejí investoři Ondřej Tomek a Ivo Ulich společně s bývalým fotbalistou Pavlem Nedvědem. Na prodej je také třeba Sigma Olomouc, o kterou má zájem byznysmen a majitel hokejové Sparty Karel Pražák. Ten se má přitom podle Deníku Sport zajímat také o dění ve Viktorii Plzeň, do níž před necelými dvěma lety vstoupili rakouští investoři. Do fotbalového Slovácka zase před třemi lety vstoupil solární byznysmen Vítězslav Skopal.