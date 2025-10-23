Herní doupě. Tvůrce Krycích jmen sídlí v novém, kromě kanceláří tu má herny, školku a pokoje k přespání
Původně CGE sídlila v kočárkárně v paneláku, pak v rodinném domku. Teď se přestěhovala do většího objektu, kde měl být supermarket.
Znáte deskovky Krycí jména, Ztracený ostrov Arnak nebo Galaxy Trucker? Stojí za nimi český vydavatel Czech Games Edition (CGE), který od svého založení v roce 2007 vydal už přes 40 her a rozšíření. Původně sídlil v kočárkárně v jednom kladenském paneláku, poté se přestěhoval do rodinného domu v pražském Hloubětíně. I ten ale brzy přestal stačit. „Zvlášť po úspěchu Krycích jmen, která nám přinesla stabilitu i možnosti investovat do vlastního sídla,“ vzpomíná šéf CGE Petr Murmak.
Shodou okolností se v Hloubětíně nacházel rozestavěný supermarket, pro který developer nenašel nájemce, protože v okolí už stojí Kaufland i Lidl. „My jsme přišli s nabídkou, že budovu koupíme, a to pro něj bylo zajímavé. Stavba byla v hrubé podobě, což nám navíc umožnilo dělat změny podle sebe,“ pokračuje Murmak. Nové sídlo CGE teď kromě kanceláří nabízí i prostory pro hraní a testování nových projektů, výrobu prototypů nebo pořádání komunitních akcí.
Architekti ze studií Horalík a Kaplan navrhli novou fasádu s moderním členěním, doplnili okna a budovu obložili hliníkovým pláštěm. Z původní stavby ponechali pouze železobetonový skelet. Hlavní vnitřní hala v centrálním prostoru odděluje kancelářské zázemí od heren, přičemž dominantními prvky jsou kruhová jednací místnost a točité schodiště doplněné stromkem. Součástí areálu je i pobytová zahrada, kuchyně, posilovna, dílna nebo firemní školka. V horním patře jsou pokoje, kde lze přenocovat.
„Vnitřní atrium je koncipováno jako náměstí s jednotlivými objekty, sedacími schody, stromem a zelení. Lze zde pořádat setkání zaměstnanců či herní komunity, ale i jen tak posedět s obědem či knihou,“ vysvětluje Libor Kaplan z ateliéru Kaplan Architekti. Na střeše budovy jsou solární panely, objekt ale využívá i ty geotermální pro vytápění a chlazení. „A do střechy jsme navíc osadili i světlík, díky kterému je hala zalitá denním světlem,“ doplňuje Tomáš Horalík ze studia Horalík Ateliér.
CGE založil Murmak společně s Vítem Vodičkou, Danielem Musilem a známým designérem Vladimírem „Vlaadou“ Chvátilem, který stojí za Krycími jmény. Tento titul dokonce získal prestižní ocenění Spiel des Jahres považované za Oscary deskoherní branže. Letos v červenci pak vyšla vylepšená verze v nové grafice a s novou nabídkou slov.