Architektura –  – 1 min čtení

Herní doupě. Tvůrce Krycích jmen sídlí v novém, kromě kanceláří tu má herny, školku a pokoje k přespání

Původně CGE sídlila v kočárkárně v paneláku, pak v rodinném domku. Teď se přestěhovala do většího objektu, kde měl být supermarket.

Filip MagalhãesFilip Magalhães

Foto: CGE

Znáte deskovky Krycí jména, Ztracený ostrov Arnak nebo Galaxy Trucker? Stojí za nimi český vydavatel Czech Games Edition (CGE), který od svého založení v roce 2007 vydal už přes 40 her a rozšíření. Původně sídlil v kočárkárně v jednom kladenském paneláku, poté se přestěhoval do rodinného domu v pražském Hloubětíně. I ten ale brzy přestal stačit. „Zvlášť po úspěchu Krycích jmen, která nám přinesla stabilitu i možnosti investovat do vlastního sídla,“ vzpomíná šéf CGE Petr Murmak.

Shodou okolností se v Hloubětíně nacházel rozestavěný supermarket, pro který developer nenašel nájemce, protože v okolí už stojí Kaufland i Lidl. „My jsme přišli s nabídkou, že budovu koupíme, a to pro něj bylo zajímavé. Stavba byla v hrubé podobě, což nám navíc umožnilo dělat změny podle sebe,“ pokračuje Murmak. Nové sídlo CGE teď kromě kanceláří nabízí i prostory pro hraní a testování nových projektů, výrobu prototypů nebo pořádání komunitních akcí.

Architekti ze studií Horalík a Kaplan navrhli novou fasádu s moderním členěním, doplnili okna a budovu obložili hliníkovým pláštěm. Z původní stavby ponechali pouze železobetonový skelet. Hlavní vnitřní hala v centrálním prostoru odděluje kancelářské zázemí od heren, přičemž dominantními prvky jsou kruhová jednací místnost a točité schodiště doplněné stromkem. Součástí areálu je i pobytová zahrada, kuchyně, posilovna, dílna nebo firemní školka. V horním patře jsou pokoje, kde lze přenocovat.

„Vnitřní atrium je koncipováno jako náměstí s jednotlivými objekty, sedacími schody, stromem a zelení. Lze zde pořádat setkání zaměstnanců či herní komunity, ale i jen tak posedět s obědem či knihou,“ vysvětluje Libor Kaplan z ateliéru Kaplan Architekti. Na střeše budovy jsou solární panely, objekt ale využívá i ty geotermální pro vytápění a chlazení. „A do střechy jsme navíc osadili i světlík, díky kterému je hala zalitá denním světlem,“ doplňuje Tomáš Horalík ze studia Horalík Ateliér.

CGE založil Murmak společně s Vítem Vodičkou, Danielem Musilem a známým designérem Vladimírem „Vlaadou“ Chvátilem, který stojí za Krycími jmény. Tento titul dokonce získal prestižní ocenění Spiel des Jahres považované za Oscary deskoherní branže. Letos v červenci pak vyšla vylepšená verze v nové grafice a s novou nabídkou slov.

Související témata:Deskové hryCzech Games EditionCGEKaplan ArchitektiHoralík Ateliér
