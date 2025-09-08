Hlavním zrádcem je vaše služba. Fanoušci se na temnou reality show těšili tolik, že shodili Prima+
Emoce fanoušků z návratu Zrádců na Prima+ kazily technické problémy. Diváci hlásili stržené platby za předplatné, které se však neaktivovalo.
Na nástupišti v Lužné u Rakovníka se znovu sešli soutěžící, aby vlakem zamířili na hrad Křivoklát, středobod temné reality show Zrádci, jež na podzim 2024 okouzlila fanoušky po celé republice a v lecčems předčila svou zahraniční předlohu. Zatímco televizní diváci si na sledování očekávaného úvodu nové série podlé hry musí počkat až do 14. září, předplatitelé streamovací služby Prima+ mohli první epizodu zhlédnout už tuto neděli v osm hodin večer.
Ne všichni plátci služby, kteří netrpělivě seděli u televizí a monitorů, se však své předčasné premiéry po zveřejnění epizody dočkali. Sociální sítě po odvysílání prvního dílu zaplavily nejen nadšené reakce na návrat populární show a její obsazení, ale také stížnosti rozladěných fanoušků. Řada z nich upozorňovala, že jim platforma sice strhla platbu za předplatné, přístup do aplikace ale nefungoval, a tak si ještě museli počkat. „Je součástí hry i to, že si Prima vezme peníze a neaktivuje divákům premium?“ ptal se s nadsázkou jeden z uživatelů na oficiálním instagramovém profilu soutěže. „Prima+ je zatím největším zrádcem letošní série,“ přidal se další.
„Zrádci udeřili dříve, než jsme čekali a způsobili přetížení naší platební brány. Na nápravě pracujeme s poskytovatelem a všechny ,zrady‘, včetně duplicitních plateb, postupně napravíme,“ reagovala Prima na potíže s tím, že ti, kteří se potýkali s problémy, získají kompenzaci v podobě měsíce předplatného zdarma.
Podobným potížím, jaké nyní řeší Prima+, přitom loni čelila i síť kin CineStar. Když nabídla divákům možnost vidět finálový díl první řady na plátně, zájem o vstupenky byl tak enormní, že krátce po spuštění prodeje spadly její servery. Popularita soutěže nakonec přiměla distributory k dalšímu kroku, letos se v kinech nebudou promítat jen vybrané díly, ale celá nová série.
Velkou proměnou s ohledem na úspěch série prošel i celý fanouškovský servis pořadu, který v Česku nemá obdoby. „I přes turbulentní období ví Prima přesně, jaký zlato drží v ruce. Fanoušci proto dostanou megaservis, od promítání všech dílů v kině až po extra pořady,“ vysvětlil v neděli na sociální síti X Vilém Fraňek, marketér, který se mimo starání se o fanoušky Zrádců věnuje i práci na vzniku pořadu Mikýřova úžasná pouť internetem. K promítáním a jednomu z největších českých Discord serverů, kde fanoušci mohou přímo komunikovat s tvůrci, tak letos přibyly i další novinky.
„Tentokrát jsme díky většímu předstihu a užší spolupráci s televizí poslali na hrad i speciální štáb, který čtrnáct dní natáčel jen bonusové materiály. A i když tam náš Viktor & crew málem nechali život, letos s Close friends doručíme něco, co pracovně nazýváme ‚absolutní obsahový fanouškovský servis‘. Zase nastavíme novou laťku,“ slibuje Franěk.
Reality show se loni stala nejúspěšnějším podzimním pořadem skupiny Prima v přilákání nových předplatitelů na platformu Prima+. „Na Prima+ šlo o nejpopulárnější pořad celé podzimní sezóny a zároveň o projekt, který přivedl nejvíce nových uživatelů. V tomto ohledu byli Zrádci jedničkou roku,“ uvedla tehdy televize v tiskovém oznámení.
Zda se s podobným úspěchem počítá i letos, zatím Prima komentovat nechce. „Předpremiéra je online celý týden, proto relevantní data budeme mít až s televizní premiérou. Streamovací platformy nefungují tak, že si k nim diváci sednou hned v konkrétní čas, proto vyhodnocujeme týdenní sledovanost,“ vysvětlila Gabriela Semová, vedoucí PR a komunikace Primy.