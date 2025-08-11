Hodinářské Rado slaví čtyřicet let s tenisem. Jeho novou ambasadorkou je Barbora Krejčíková
Švýcarská hodinářská značka vstupuje do pátého desetiletí tenisového partnerství s novou ambasadorkou Barborou Krejčíkovou a podporou českých turnajů.
Švýcarská značka luxusních hodinek Rado je známá inovativním designem a používáním netradičních materiálů, jako je třeba high-tech keramika. Originálně se staví i k marketingu – desítky let sponzoruje časomíru světového sportu. Letos uplynulo čtyřicet let od chvíle, kdy se poprvé objevila jako partner tenisového turnaje Swiss Open ve švýcarském Gstaadu. Letos Rado nechybělo ani na červencovém slavnostním zahájení turnaje Livesport Prague Open s účastí českých tenisových hvězd Kateřiny Siniakové, Marie Bouzkové nebo Sáry Bejlek.
Od té doby, kdy Rado poprvé sponzorovalo Swiss Open, vyrostl jeden z nejkomplexnějších tenisových ekosystémů v hodinářském průmyslu, který dnes zahrnuje podporu turnajů na všech kontinentech. „Hodinářství a profesionální tenis sdílejí stejné hodnoty – každé hodinky a každá hra vypráví příběh strategie, preciznosti a emocí,“ vysvětluje Adrian Bosshard filozofii značky, která je partnerem desítek turnajů po celém světě.
Začátkem letošního roku Rado také představilo svoji novou tenisovou ambasadorku Barboru Křejčíkovou. Českou tenisovou legendu s dvanácti grandslamovými tituly a olympijským zlatem si značka vybrala pro její talent dominující ve dvouhře, čtyřhře i smíšené čtyřhře.
„Existuje tolik paralel v hodnotách, které má Rado ve svém přístupu k hodinářství, a mém vlastním přístupu k tenisu, takže si této spolupráce nesmírně vážím,“ vysvětluje Krejčíková své partnerství se značkou.
„Její houževnatý, taktický a vzrušující styl hry koresponduje s energií značek jako ‚Master of Materials‘ – průkopník v oblasti high-tech keramiky a dalších pokročilých materiálů,“ dodává k výběru ambasadorky Adrian Bosshard, CEO Rada.
Moderní sponzoring přesahuje pouhé komerční vztahy.
Klíčovou součástí strategie Rada je program YoungStars, který od roku 2015 vyhledává a podporuje nejperspektivnější mladé talenty. Mezi jeho členy patří i Linda Nosková, která už ve svých dvaceti letech obsadila 25. místo v žebříčku WTA a jako juniorka vyhrála v roce 2021 French Open. Program zahrnuje mezinárodní talenty jako italského Lucu Nardiho, který v roce 2024 porazil Novaka Djokoviće na Indian Wells, nebo Američana Jeffreyho Johna Wolfa.
Zajímavým příkladem přístupu Rada k dlouhodobým partnerstvím je Ash Barty. Australská tenistka v roce 2022 překvapivě ukončila kariéru ve věku pouhých 25 let jako světová jednička, zůstává ale ambasadorkou značky i po svém odchodu ze sportu.
„Všichni jsme lidské bytosti. I když jste na vrcholu své hry, můžete trpět strachem a úzkostí,“ vysvětluje Barty své rozhodnutí upřednostnit duševní zdraví před další sportovní slávou. Rado podporuje její Ash Barty Foundation, která inspiruje mladé hráče v Austrálii. „Moderní sponzoring přesahuje pouhé komerční vztahy,“ dodává k tomu Adrian Bosshard.
K oslavě čtyřicetiletého výročí představilo Rado svou Captain Cook x Tennis Limited Edition v sérii pouhých 1 985 kusů. Hodinky kombinují sportovní styl s vintage prvky a obsahují skryté tenisové prvky – žluté luminiscenční značky napodobující barvu tenisového míčku na pozicích odpovídajících skórování (15, 30, 40, game) a reliéfní textury různých hracích povrchů na zadním víku.
Hodinky v 39mm pouzdru z nerezové oceli disponují automatickým strojkem R763 s 80hodinovou rezervou chodu. Jsou dodávány se třemi textilními NATO řemínky v barvách odpovídajících hracím povrchům – modrý pro tvrdé kurty, zelený pro trávu a oranžový pro antuku.
„Čtyřicetiletý vztah mezi Radem a tenisem je bezpochyby důvodem k oslavě, ale ještě jsme neskončili. Nemůžeme se dočkat, až pomůžeme napsat další kapitolu této neuvěřitelné spolupráce,“ uzavírá CEO Adrian Bosshard. Rado tak pokračuje v adaptaci své strategie na měnící se tenisový svět.
Značka také kombinuje podporu etablovaných hvězd s investicemi do mladých talentů a rozšiřuje své působení na nové trhy, přičemž klade důraz na dlouhodobé vztahy přesahující sportovní kariéry. „Nejlepší partnerství jsou ta, která rostou a vyvíjejí se společně s odvětvím – od alpského Gstaadu až po pražské střechy,“ říká na závěr Adrian Bosshard.
