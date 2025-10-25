Holešovická tržnice ožije mexickým svátkem mrtvých. Budou tu praví mariachis, tacos i pes ze záhrobí
Pestrobarevný svátek pro celou rodinu Día de los Muertos – „dušičky po mexicku“ – se blíží. V pražských Holešovicích se bude slavit 30. října.
Místo dušičkových svíček a ticha přijdou brzy na řadu barvy, rytmus a chilli. Návštěvníky pražské Holešovické tržnice čeká tradiční Día de los Muertos s oltářem Ofrenda, hudebníky mariachis i spoustou tacos a churros.
Svůj svátek mrtvých Mexičané prožívají radostně – věří, že se duše blízkých na začátku listopadu vracejí k rodinám a ke hrobům, kam za nimi přicházejí s jídlem, hudbou a malou party. Všudypřítomné oranžové afrikány mají duším ukazovat cestu a oltáře se plní fotkami, svíčkami a oblíbeným jídlem zesnulých. Díky filmům, sociálním sítím i festivalům se z Día de los Muertos stal celosvětový fenomén, který už pár let proniká i k nám.
V pestrobarevné centrum mexických tradic se ve čtvrtek 30. října promění právě i Holešovická tržnice. Středobodem dění bude Tržní náměstí, které od 11:00 do 22:00 ožije venkovní gastrozónou s klasickými specialitami jako tacos, quesadillas nebo sladkými churros a typickými nápoji.
Atmosféru svátku doplní autentický mexický oltář zapůjčený mexickou ambasádou. Ten bude výjimečně přístupný už před samotným festivalem: poprvé v sobotu 25. října, poté od pondělí 27. do středy 29. října a v den akce. Návštěvníci se u něj mohou v klidu zastavit, zavzpomínat na své blízké a dozvědět se víc o symbolice jednotlivých předmětů.
„Día de los Muertos je u nás každoročně jednou z nejnavštěvovanějších akcí. V tržnici ji slavíme s respektem k mexickým tradicím a zároveň ji otevíráme rodinám, dětem i všem milovníkům dobrého jídla, hudby a zábavy. Je to svátek radosti, vzpomínek a života,“ říká Michal Tošovský, programový ředitel Holešovické tržnice.
Program se rozšíří i do hal. Hala 13 bude hostit trh s mexickými výrobky a potravinami, doplněný o přednášky, promítání oblíbeného animovaného filmu Coco, který o Día de los Muertos pojednává, a tvořivé aktivity pro celou rodinu. Velkou novinkou je Hala 11 se speciálním dětským programem, který poběží v blocích o 60 minutách.
Za vstupné 100 korun na osobu starší pěti let během něj čeká malé i velké karneval a taneční miniworkshop, malování mexického psa Xoloitzcuintla, obří házecí lebka a také edukativní prvky včetně dílny s papírovými afrikány nebo minikurzu španělštiny. Pes Xoloitzcuintle, neboli mexický naháč, se tu objeví i naživo a jeho chovatel přiblíží roli tohoto plemene v mexické kultuře. Vstupenky jsou v předprodeji v síti GoOut. V obou halách si lze také připlatit profesionální líčení v populárním stylu mexických lebek, jimž se říká Catrinas.
- Kdy: čtvrtek 30. října 2025
Kde: Holešovická tržnice, Praha 7
- Gastrozóna na Tržním náměstí (11:00–22:00, vstup volný) – tacos, quesadillas, churros a tradiční mexické nápoje.
- Mexický oltář na Tržním náměstí – zapůjčený mexickou ambasádou, přístupný už od soboty 25. října (v sobotu 8:00–15:00, pondělí–středa 11:00–19:00, čtvrtek 30. října po celý den).
- Hala 13 (13:00–20:00, vstup volný) – trh s mexickými výrobky a potravinami, tvořivé dílny, přednášky a promítání filmu Coco.
- Hala 11 (13:00–19:00, vstup 100 korun) – moderovaný dětský program s animátorem, karneval, taneční workshop, malování psa „Xola“, házecí lebka (1,5metrová dřevěná lebka s míčky) a workshop papírových afrikánů či minikurz španělštiny. Program probíhá v 60minutových blocích a každou hodinu se opakuje (vstupenky v síti GoOut).
- Hudební a vizuální show – Mariachi Azteca de Praga, DJ Gadjo, chůdaři v kostýmech a pestrobarevné masky.
- Malování na obličej – možnost profesionálního líčení s motivy Día de los Muertos v obou halách.
Večerní atmosféru na Tržním náměstí podtrhnou chůdaři v kostýmech a hudební program. V podvečer zahrají Mariachi Azteca de Praga, na které naváže DJ Gadjo se setem, jenž publikum přenese rovnou do Mexika. Kdo bude chtít pokračovat, může zakončit večer na tematické afterparty v Burze #4.
