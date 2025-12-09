Hostesky nejsou kytky do kouta, říká zakladatelka agentury. Eventy řídila i cestou na porodní sál
Petra Šnaidauf začínala jako hosteska, dnes její agentura Phenomen Models ročně obslouží desítky sportovních a společenských eventů po celé republice.
Představte si klasickou prezentaci nového produktu pro klienty. U vstupu do pečlivě vybraného prostoru se tvoří fronta, v sále už hraje hudba, na barech se lesknou skleničky a v backstage se řeší poslední zmatky. Host však často vnímá jiné věci – u dveří jej někdo přivítá, usměje se a poradí, kam si odložit kabát, kam si jít pro welcome drink a kde začíná program.
„Na některých akcích potkáte hostesky s poker face, které ve volných chvílích sjíždějí TikTok. My si dáváme záležet na kontaktu s lidmi, sledujeme, co komu chybí, naše holky a kluci sami od sebe řeší drobné zádrhele a fungují jako prodloužená ruka značky klienta, pro kterého ten den pracujeme,“ vysvětluje Petra Šnaidauf, zakladatelka agentury Phenomen Models.
Hostesky jsou podle ní často jedna z posledních věcí, kterou klient před eventem řeší. „Pro návštěvníka jsou to ale první lidé, které na akci potká,“ vysvětluje důvod, proč se podle ní vyplatí jejich výběru věnovat péči hned od začátku. Právě na tom postavila byznys, který z vlastní brigády vyrostl v agenturu se zázemím ve většině velkých českých měst i s několika zajištěnými eventy denně během celého roku.
Po maturitě začala Petra Šnaidauf dělat to, co řada dalších studentek – chodila na brigády jako hosteska. Práce ji bavila: byla variabilní, společenská, dostala se na místa, kam by se jinak nepodívala. Jenže rychle narazila na druhou stranu oboru.
„Měla jsem pocit, že se ke mně některé agentury občas nechovají fér. Pozdní výplaty, povyšování se nad brigádníky, občas vyloženě ošklivé chování,“ vzpomíná. Zároveň ji štvalo, že část kolegyň práci nebrala vážně – koukaly do mobilu, nekomunikovaly s hosty, nedržely základní profi standard.
„Ať už uklízím, nebo dělám hostesku, tak to dělám naplno,“ říká. Právě tohle nasazení ji postupně posunulo z role hostesky blíž k samotné organizaci eventů. Nejprve si ji na stálou spolupráci vzali dva klienti – jeden ze sportu, druhý z mediálního světa – a požádali ji, aby jim pomáhala skládat tým hostesek na míru. Zásadní moment přišel ve chvíli, kdy si na akci řekla: „Proč tohle vlastně nedělám sama?“
„Moje podnikání vzniklo z poptávky. Neviděla jsem na trhu agenturu, která by uměla dodat lidi, co na eventu opravdu fungují, a zároveň by se k nim chovala fér,“ popisuje. Tak v roce 2018 začala psát příběh Phenomen Models – dnes eventové a hostess agentury, která zajišťuje hostesky, modelky a promotéry na akce po celé republice.
První roky agentury byly podle zakladatelky „šité hodně na koleni“. Petra Šnaidauf studovala Policejní akademii s představou, že skončí v uniformě stejně jako část její rodiny. Vedle školy ale organizovala eventy, brala si na ně prověřené studentky a postupně si budovala reputaci.
„Vždycky nás někdo viděl na eventu, líbil se mu náš tým a ozval se. Nikdy jsem ještě nemusela zakázky aktivně shánět,“ líčí. Od dvou klientů se byznys postupně nabaloval: přidali se jejich partneři, další značky na stejné akci, postupně i velké eventovky. Standardní zadání od klienta často vypadá jednoduše: datum, místo, počet hostesek. Petra Šnaidauf to bere jen jako začátek. „Klientům vždycky říkám, že budu otravná. Ptám se, kdo na eventu bude, co je cílem akce, jakou atmosféru chtějí, jak má značka působit. Není to jen o tom někam postavit hezké holky,“ vypráví s tím, že první dojem nedělá generální ředitelka nebo ředitel.
Pro návštěvníka jsou hostesky první lidé, které na akci potká.
Jeden z nejsilnějších zážitků byl pro Phenomen Models nedávný hokejový šampionát v Česku, kde měli na starost stánky pro partnery ve fanzóně a také medailový ceremoniál. „Stát na ledě při vyhlašování, navíc když vyhrají naši, to člověk nezažije každý den,“ vzpomíná. Stejně silné zážitky mají podle slov zakladatelky její „kluci a holky“ například z akcí na Pražském hradě.
Jedna z věcí, na kterou Petra Šnaidauf klade největší důraz, je přístup k lidem v terénu. Do podnikání ji vlastně přivedlo právě to, že zažila, jak to vypadá, když se agentury k hosteskám nechovají dobře – a rozhodla se to dělat jinak. „Zakládáme si na tom, že se k holkám i klukům chováme fér. Samozřejmě od nich chceme, aby pracovali dobře, a když něco není v pořádku, tak je pokáráme. Ale vždycky v mezích důstojnosti a normálního lidského chování,“ vysvětluje.
To zahrnuje i věci, které jsou pro brigádníky citlivé: jasná pravidla, včasné proplácení směn, otevřenou komunikaci, když se něco nepovede. Zlom v podnikání přišel pro Petru Šnaidauf s narozením dcery. „Ještě cestou na porodní sál jsem rozdávala úkoly,“ říká dnes s odstupem. Tehdy si uvědomila, že takto dál fungovat nechce – a že pokud má Phenomen Models dál růst, nemůže být zakladatelka u všeho osobně.
Dnes stojí za chodem agentury tým koordinátorek. Hlídají docházku, ladí detaily, řeší nenadálé situace a zároveň udržují standard, na kterém si majitelka zakládá. Phenomen Models má týmy ve většině velkých měst a v hlavní sezóně zvládne každý den několik akcí, od komorních večerů až po sportovní eventy, kde je v jeden moment v terénu i padesát lidí. „Klienta nezajímá, že má vlak výluku, někdo onemocněl nebo si zapomněl oblek. Někdo z nás na té akci prostě musí stát včas, připravený a s úsměvem,“ říká na závěr Petra Šnaidauf.
