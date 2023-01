Hvězdná brána dovedla MacGyvera až do Prahy. Richard Dean Anderson vystoupí na Comic-Conu

Už 14. dubna se otevře (hvězdná) brána pražského O2 universa, které přivítá nadšence do sci-fi, fantasy, videoher, filmů, seriálů, komiksů a popkultury obecně. Začne totiž Comic-Con Prague. Stejně jako v minulosti se milovníci fantastiky mohou těšit nejen na rozmanitý program pokrývající témata od hororu až po Harryho Pottera, ale i na účast zahraničních hvězdiček či přímo hvězd. Jako je třeba Richard Dean Anderson, hlavní hrdina seriálového MacGyvera nebo představitel Jacka O’Neilla z Hvězdné brány.

Čtvrtý ročník největšího popkulturního festivalu v Česku se blíží. Lokální variace na slavný americký Comic-Con nicméně už s předstihem láká postupným zveřejňováním zajímavých hostů. A právě odhalený Richard Dean Anderson je dost možná nejzajímavějším z nich. Není sice hollywoodskou celebritou, ale kdybyste nakreslili Vennův diagram návštěvníků Comic-Conu a lidí, kteří sledovali Hvězdnou bránu, kolečka obou množin se budou prakticky překrývat.

Velitel z legendární seriálové pecky Stargate SG-1, která nedávno oslavila 25 let, navíc rozšiřuje už tak zvučný seznam hostů. Účast přislíbil Danny Glover, kterého si většina diváků spojí se sérií Smrtonosná zbraň nebo s druhým Predátorem. Už zakrátko si ho budou fanoušci spojovat i s novou českou hrou Crime Boss: Rockay City, ve které si zahraje i po boku Chucka Norrise. Dále se v O2 universu objeví Brian Cox alias Agamemnón z filmové Tróji či William Stryker z X-Menů. Anebo Dan Fogler, jenž ztvárnil Jacoba Kowalského ve Fantastických zvířatech.

Kromě filmových herců doplní Andersona také Corin Nemec, jeho někdejší kumpán z Hvězdné brány. Příznivci Stranger Things ocení přítomnost Raphaela Luceho, představitele dětské verze hlavního záporáka z poslední řady netflixovského hitu. Další filmové či seriálové tváře pořadatelé navíc ještě odhalí. Hosty Comic-Conu ale budou i cosplayeři, youtubeři nebo – jak jinak – komiksoví tvůrci. Už teď čtenáře musí těšit Brian Bolland, ilustrátor mimo jiné ikonického díla Batman: The Killing Joke (v češtině Kameňák), nebo Jason Aaron, scenárista mnoha marvelovek.

Možnost bližšího setkání s hvězdnými hosty je nicméně už tradičně zpoplatněna. Za fotografii s Andersonem nebo hercův podpis tak zaplatíte téměř dva tisíce korun, v případě zájmu o osobní setkání pak deset tisíc. Nutno však dodat, že představitel MacGyvera, osmdesátkového hrdiny schopného z kolíčku na prádlo a provázku vyrobit vrtulník, je v dosud ohlášeném seznamu osobností tou nejžádanější, a tudíž i nejdražší. Za setkání nebo fotopózování s takovým Brianem Coxem zaplatíte polovičku.

Hosté jsou nicméně jen jedno z lákadel akce. Comic-Con Prague je totiž především místem pro setkávání všech nadšenců do rozmanitých žánrů a aktivit. Chodby O2 universa se tak kromě pozvaných profíků zaplní i fanouškovskými cosplayery, tedy nadšenci převlečenými do vlastnoručně vyrobených obleků postav z her, filmů a seriálů. V programu jsou vedle besed se známými jmény také přednášky, na nichž se dozvíte netušené detaily třeba o Hře o trůny, Pánovi prstenů, Harrym Potterovi či o japonských komiksech. Anebo si zahrajete hry deskové i digitální.

S výjimkou autogramiád a focení se slavnými hosty je veškerý program akce v ceně vstupenky. Její výše se liší podle zvoleného dnu a rozsahu, nejlevnější lístek za 890 korun je na pátek 14. dubna, kdy akce vypukne hodinu po poledni. Celodenní sobotní program je o pět stovek dražší, neděle je opět o něco levnější, přičemž akce končí v sedm hodin večer. Třídenní vstupenka stojí 2 790 korun. K mání jsou kromě standardních vstupů i sběratelské nebo VIP varianty. Uvedené ceny navíc platí jen do začátku března.

Pražský Comic-Con se poprvé konal v roce 2019 a pořádá jej skupina Active Radio, pod niž patří stanice Evropa 2 nebo Frekvence 1, ve spolupráci s organizátory akcí jako chotěbořský Festival Fantazie nebo bývalý PragoFFest. „To, co bývalo dřív okrajovou zábavou pro geeky, je dnes mainstreamem. Všichni známe a milujeme universa Star Wars, Star Treku, Harryho Pottera, Pána prstenů nebo třeba Hry o trůny. Věřím, že návštěvníci Comic-Con Prague budou nadšení,“ uvedl premiérový ročník spoluzakladatel projektu Pavel Renčín.

Slova marketingového ředitele Active Radio a mimochodem i spisovatele žánru městské fantasy a hororu se potvrdila. I navzdory covidové pandemii se akci povedlo zorganizovat už třikrát a pokaždé přizvala do Česka zajímavé hosty – třeba Rona Perlmana, filmového Hellboye – a nalákala desítky tisíc návštěvníků. Čtvrtá edice Comic-Conu Prague tak má laťku nastavenou vysoko, ale superhrdinové, čarodějové nebo rytíři Jedi s takovými překážkami nemívají problémy. Navíc se teď přes ně mohou dostat jednoduše pomocí hvězdné brány.