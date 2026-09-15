Hybrid, který zvládne na baterku 200 kilometrů. Volvo nevzdává benzin a jeho vlajková SUV dojedou dál
Švédové v Evropě nejdou cestou prodlužovače dojezdu jako u čínského XC70. Jen do klasického hybridu vložili dvakrát větší baterii.
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Dvě stě kilometrů na jedno nabití. Takové číslo se u plug-in hybridů dosud nevidělo, ostatně i dosavadní generace Volva XC60 zvládla sotva sedmdesát. Švédská automobilka teď ale oběma svým velkým SUV vložila pod podlahu baterii o kapacitě 41,2 kilowatthodiny, tedy víc než dvojnásobek dosavadní. Na rozdíl od modelu XC70, který se zatím prodává jen v Číně, tedy nejde o vozy s prodlužovačem dojezdu, ale o klasický nabíjecí plug-in hybrid.
Dvě stě kilometrů má podle evropské metodiky WLTP ujet nabitá verze T6 Long-range, aniž by se spalovací motor vůbec probudil. Sesterské XC90 zvládne kilometrů až 160. Pro srovnání, dosavadní plug-in hybridní XC60 dokázalo dojet zhruba z Prahy do Hradce Králové. Nová verze až do Brna.
Švédská automobilka, kterou vlastní čínská skupina Geely, toho dosáhla nejpřímočařejším možným způsobem. Pod podlahu obou SUV vložila baterii o kapacitě 41,2 kilowatthodiny, z níž je 37,9 skutečně využitelných. Předchozí generace měla 18,8 kilowatthodiny, jde tedy o víc než dvojnásobek a zároveň o kapacitu, jakou před deseti lety nabízely plnohodnotné elektromobily. K tomu přibyl silnější elektromotor na zadní nápravě se 130 kilowatty, tedy 177 koňmi.
Důležité je i to, co nové vozy XC60 a XC90 nejsou. Volvo letos v Číně uvedlo model XC70, svůj vůbec první vůz s takzvaným prodlužovačem dojezdu, kde spalovací motor slouží primárně jako generátor vyrábějící elektřinu pro pohon kol. Evropská dvojice funguje jinak, zůstává klasickým plug-in hybridem, v němž přeplňovaný dvoulitr pohání přední kola a elektromotor zadní. Změnil se jediný, zato zásadní parametr – velikost baterie. Takže žádná nová architektura pohonu, jen mnohem víc energie na palubě.
Specifikace, kterou automobilka zveřejnila, přitom ukazuje, že nejdelší dojezd nenabízí nejsilnější varianta. Dvoustovku zvládne XC60 ve verzi T6 se systémovým výkonem 262 kilowattů a zrychlením na stovku za 5,7 sekundy, ostřejší T8 s 339 kilowatty a časem 4,8 sekundy se dostane na 189 kilometrů. Sedmimístné XC90, o čtvrt tuny těžší a výrazně méně aerodynamické, končí na 164 kilometrech. Celkový dojezd s plnou nádrží i baterií u obou přesahuje 1 100 kilometrů.
Obě auta dostala i další moderní prvky. XC60, nejprodávanější model Volva všech dob, má novou masku chladiče, přepracovaný přední nárazník i světlomety ve tvaru Thorova kladiva s maticovou technikou. Uvnitř obou vozů je jedenáctipalcový displej a hlasový asistent Gemini od Googlu, tedy stejná výbava, jakou Volvo nasadilo v elektrickém EX60. Výroba začne letos na podzim.
Načasování není náhodné. Evropská komise loni v prosinci pod tlakem automobilek změkčila zákaz spalovacích motorů od roku 2035, čímž otevřela dveře plug-in hybridům i po tomto datu. Volvo, které kdysi slibovalo, že bude od roku 2030 prodávat výhradně elektromobily, mezitím svůj cíl přeformulovalo na devadesát procent elektrifikovaných aut. Ve druhém čtvrtletí letošního roku tvořily čisté elektromobily čtvrtinu jeho prodejů a hybridy s přípojkou dalších 27 procent.