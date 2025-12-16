I kancelářský nábytek může mít druhý život. Švýcarská Vitra nabízí repasování a recyklaci beze zbytku
„Chceme, aby si zákazník mohl vybrat nábytek, který má nižší uhlíkovou stopu a dlouhou životnost,“ říká Jiří Zavadil o repasování i vývoji materiálů.
Sedm let. Tak dlouho průměrně vydrží kancelářský nábytek, než skončí na skládce. Často se vyhazuje i při stěhování, redesignu nebo prostě jen proto, že se firma rozhodla koupit nový. Švýcarská nábytkářská společnost Vitra tento zažitý koloběh obrací. Vyrábí nábytek, který má vydržet desítky let a jde snadno opravit. Anebo ho beze zbytku zrecyklovat. A když už ho daná firma nechce, Vitra ho odkoupí, zrenovuje a prodá dál.
Vitra, která má ve svém portfoliu například známé židle od manželů Eamesových nebo Panton Chair, vznikla v padesátých letech. Založila ji rodina Fehlbaumových, která ji vede dodnes. A už tři generace se tu udržitelnost nebere jako slovo do firemní prezentace, ale jako součást DNA společnosti.
„Pro nás je odpovědnost za materiály stejně důležitá jako design samotný. To se táhne celou historií firmy,“ vysvětluje Jiří Zavadil, který vede Vitru pro Česko, Slovensko a Polsko už přes dvacet let. Základy této filozofie položila už první generace rodiny Fehlbaumových. Druhá zase otevřela v Německu Vitra Design Museum a zaměřila se na vzdělávání. Expozice tak třeba pojednává o historii plastů. A třetí generace, vedená Norou Fehlbaum, si dаlа konkrétní cíl: do roku 2030 chce být Vitra net positive společností. Tedy přispívat životnímu prostředí víc, než z něj čerpá.
Jednou z cest je program Vitra Circle, skrze který firma odkupuje použité produkty, renovuje je a znovu nabízí s plnou zárukou. Podle dat společnosti má takto obnovený kus až o 90 % nižší uhlíkovou stopu než nový. V rámci Circle for Contract je tato služba dostupná pro firemní zákazníky v Česku a dalších regionech. Firma nábytek odborně zrenovuje a vrátí do provozu plně funkční. Ve Švýcarsku, Německu a zemích Beneluxu byly otevřeny i obchody Vitra Circle Store, kde se obnovené kancelářské a další produkty nabízejí koncovým zákazníkům. „Nábytek vracíme do oběhu a nabízíme ho firmám s plnou zárukou. Do budoucna plánujeme otevřít Vitra Circle Store i v Česku, aby zákazníci měli možnost vybírat obnovené kousky přímo,“ vysvětluje Jiří Zavadil.
Pro mnoho firem je však udržitelnost zatím spíše abstraktní pojem a při nákupu rozhoduje hlavně cena a design. „Český trh se o to začíná zajímat, ale největší poptávka přichází od nadnárodních společností, které mají udržitelnost jako interní cíl,“ popisuje Jiří Zavadil realitu tuzemského trhu.
Repasování je jedním z bodů udržitelnosti. Kromě toho Vitra vyvíjí nové materiály a způsoby, jak nábytek zrecyklovat. Ideálně beze zbytku. Proto letos spolu s chemickou firmou BASF představila první polyuretanovou pěnu na světě, kterou lze kompletně recyklovat, takzvanou V-Foam.
Dosud se polyuretanová pěna těžko recyklovala a končila na skládkách. Tuto pěnu lze ale roztavit a znovu použít jako plnohodnotný materiál bez ztráty vlastností. „V-Foam je díky chemickému procesu 100% recyklovatelný. Je přepracován do nového polyolu, a tak se navrátí do materiálního cyklu k následnému použití v nových produktech. Vitra začne během roku 2025 postupně V-Foam využívat ve veškerém čalouněném nábytku obsahující tvarovanou pěnu,“ doplňuje Jiří Zavadil.
Takový vývoj ale něco stojí. „Investice do nových materiálů znamenají vyšší počáteční náklady, to je pravda. Ale zároveň snižují potřebu častých výměn a oprav. Dlouhodobě to zákazníkovi přináší hodnotu,“ vysvětluje Jiří Zavadil. „Chceme, aby si zákazníci mohli vybrat kvalitní a funkční produkty, které jsou zároveň vyrobené s ohledem na životní prostředí.“
Například kancelářská židle ACX od Antonia Citteria je zcela recyklovatelná. Její komponenty jsou vyrobené z recyklovaných materiálů, konstrukce je bez lepidel a kompozitů, což umožňuje snadnou demontáž a zpracování jednotlivých dílů na konci jejich životnosti. Podobně jako novější model Mynt, kterou její autor Erwan Bouroullec přijel letos i osobně představit na Designblok. I pro něj byla udržitelnost jednou z priorit při navrhování. Její díly se proto snadno vyměňují nebo čistí. Sedák a opěradlo jsou z dýhové překližky nebo z recyklovaného polyamidu.
Vitra se zároveň vrací i ke svým klasickým produktům. Ikony jako Eames Lounge Chair, Eames Elephant, Stools, Occasional Table LTR nebo Eames House Bird procházejí průběžnými úpravami, aby odpovídaly současným nárokům na kvalitu i udržitelnost. Nejnovější edice Eames vzniká z evropských dřevin – třešně, kaštanu a ořechu – a s přepracovanými povrchovými úpravami. Plastové produkty pak postupně přecházejí na verze vyráběné z takzvaného post-consumer odpadu, tedy plastů vytříděných přímo ze žlutých popelnic.
„K vývoji nových produktů přirozeně patří i práce s našimi ikonami. Neustále je posouváme, aby dlouhodobě držely krok s materiálovými možnostmi, očekáváními zákazníků i s tím, jak se vyvíjí přístup k životnímu prostředí. Každá taková aktualizace je pro nás příležitostí prodloužit jejich život, zvýšit udržitelnost a zachovat jejich nadčasovou kvalitu,“ doplňuje Jiří Zavadil.
