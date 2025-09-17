I když loni rostlo o pětinu, propustilo stovky lidí. Notino utržilo téměř 40 miliard
„Po Vánocích jsme se soustředili na stabilizaci a přišlo uvědomění, že fokus je důležitější než rychlá expanze,“ komentuje ředitel Zbyněk Kocián.
Kosmetický e-shop Notino podle zveřejněných výsledků za uplynulý fiskální rok, který končil v letošním dubnu, utržil 1,579 miliardy eur, v přepočtu 38,4 miliardy korun. I když prodává v téměř třicítce zemí, domácí Česko se na této částce podílelo z dvanácti procent, největším trhem zůstává Polsko s podílem téměř šestnáct procent. Celkový meziroční růst firmy byl ale osmnáct procent, což je, jak uvedla sama společnost, více než dvojnásobné tempo oproti evropskému e-commerce trhu, který ve stejném období rostl o přibližně osm procent.
Poslední fiskální rok Notina přitom definovala odlišná dynamika trhu. „Prvních devět měsíců fiskálního roku bylo skvělých, ale sezóna byla náročnější. Po Vánocích jsme se soustředili na stabilizaci a přišlo uvědomění, že fokus je důležitější než rychlá expanze,“ komentuje ředitel Zbyněk Kocián. Notino ale prý splnilo očekávaný zisk, firma rostla stabilně a dvouciferně, v rámci své strategie cílí i nadále na dvouciferný růst.
Aby ho co nejvíc podpořilo, pustilo se Notino do velké interní transformace, jež zahrnovala i propuštění tří stovek zaměstnanců včetně tří členů nejvyššího managementu. „Děláme pořádek, ke kterému jsme se dlouho nedostali,“ popsal nedávno třiačtyřicetiletý Kocián v otevřeném rozhovoru pro CzechCrunch. Problémem měly být těžkopádné řízení i samotná organizace, včetně pomalosti v doručování výsledků.
Cílem transformace je zjednodušení vnitřní struktury, zvýšení efektivity a soustředění se na udržitelný růst. „Transformovali jsme se proto, abychom do budoucna dokázali dělat méně věcí, ale s větší kvalitou. Po dvaceti letech jsme se poprvé ohlédli zpět a rozhodli se nastavit nové procesy tak, aby byly stabilní a dlouhodobě funkční,“ komentuje nyní Kocián, jenž šéfování prodejci parfémů a kosmetiky přebral před šesti lety od zakladatele Michala Zámce. Ten tento týden oznámil, že se pouští do nájemního bydlení.
Interní transformace se podepsala i na uspořádání firmy, v jejímž rámci vznikla tři velká centra. Lukáš Havlásek dohlíží na internetový prodej, zákaznický prožitek a inovace. Obchodní ředitel Bartosz Kliś se stará o měřitelné výsledky, nacenění a spolupráci s dodavateli. Trojici uzavírá manažerka Hana Ducháčková, pod niž spadá strategie a plánováni, lidské zdroje a IT vývoj.
Během loňska firma odeslala zákazníkům 115 milionů produktů, nejprodávanější kategorie jsou vůně a stojí za téměř polovinou nákupů. Další významné kategorie jsou skincare produkty a vlasová kosmetika. Rekordním dnem byl „nákupní svátek“ Black Friday 29. listopadu, kdy Notino poslalo téměř 300 tisíc balíčků.
Notino zakládal v roce 2004 Michal Zámec, během let se e-shop vypracoval mezi největší online prodejce v oblasti krásy v Evropě. Zákazníkům nabízí výběr 115 tisíc produktů od více než 1 800 značek. Působí v sedmadvaceti zemích, provozuje i stejný počet kamenných prodejen v osmi zemích. Od července například i v chorvatském Záhřebu.