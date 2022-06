IKEA představila sprchový závěs od firmy, která oblékala i Jackie Kennedyovou nebo Sex ve městě

Během prezidentské kampaně svého muže ji několikrát oblékla Jackie Kennedyová. Tím po ní spustila šílenství ve Spojených státech. Znají ji ale i současníci, a to díky Carrie Bradshawové, hlavní hrdince seriálu Sex ve městě, který výrazně promluvil do světa módy. Co je pro finskou značku Marimekko další krok? Dostat se do běžných domovů. Nyní představila spolupráci s firmou, která to umí nejlépe. Design oděvní společnosti dokáže dostat dokonce do celého světa. Není to nikdo jiný než švédský gigant IKEA.

„Kdo by nechtěl spolupracovat s nejšťastnějšími lidmi na světě. Navíc s Finy, kteří jsou saunoví experti. IKEA je velký fanoušek značky Marimekko,“ uvedl Henrik Most, který ve švédské IKEA řídí kreativní činnosti.

Severské firmy uvedly první společný produkt v rámci inovativního festivalu H22, jehož je IKEA jedním z hlavních partnerů a který mohl CzechCrunch navštívit. Oním výrobkem je sprchový závěs s kresbou typickou pro finskou oděvní společnost.

Na novou spolupráci dvou ikonických značek odkazovalo ve švédském Helsingborgu hned několik věcí. Především to byly dvě sauny postavené před hlavním dějištěm festivalu. Stejně tak i zmíněný sprchový závěs, jenž byl zavěšený v hlavní hale festivalu.

Foto: IKEA Nová kolekce od skandinávských společností

Právě sauna je totiž průvodním tématem celé budoucí kolekce. Produktů chtějí firmy představit hned několik. Všechny by pak měly být uvedeny příští rok na jaře, konkrétně v březnu. První zájemci si nicméně mohli závěs koupit už v Helsingborgu.

„Je to o nastavení mysli, o tom, jak dobít svoji mysl i tělo. O tom je sauna a o tom je i nordická kultura a nordický design,“ uvedla designová ředitelka Marimekka Minna Kemell-Kutvorenová.

Sauny inspirovaly novou kolekci rovněž jménem. Jmenuje se Bastua, přičemž bastu ve švédštině znamená jednoduše sauna. Kdo by čekal, že součástí nové kolekce bude i samotné velmi horké vybavení, bude však zklamán. Sauny zatím IKEA vyrábět neplánuje. Zároveň je ale do příštích let ani nevylučuje. „Kdo ví, co přinese budoucnost,“ říká Most na otázku, zda je bude IKEA někdy prodávat.

Sprchový závěs v modré barvě se zelenými listy a růžovým žilkováním je i udržitelným výrobkem. Je totiž vyrobený z recyklovaného polyesteru. I proto na festival H22 skvěle zapadá – udržitelnost je totiž jedním z jeho hlavních motivů.

Společnost Marimekko byla založena v roce 1951 ve Finsku. Výroba textilií do domácností pro ni není žádná novinka, i když je známá především pro své oděvy. Ostatně kromě toho, že Sarah Jessica Parkerová v Sexu ve městě měla na sobě šaty finské firmy, se v jejím bytě objevily i závěsy této značky. Teprve IKEA ale z finských produktů udělá skutečně světoznámý produkt.

„Ke spojení obou firem mělo podle mě dojít už dávno. Chtěli jsme vytvořit něco, co bude mít smysl pro lidi po celém světě,“ dodal Most. Závěs bude zároveň představen na Design Weeku v italském Miláně, kde se ukáže mimo jiné i česká Preciosa s křišťálovou instalací.