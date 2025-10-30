Inovátoři mají sraz v Brně. Na akci Velvet Innovation míři lídři technologických firem Fairphone i Cisco
Konference Velvet Innovation propojí 13. listopadu zakladatele, investory i výzkumníky a přivede osobnosti, jako jsou Bas van Abel a Vijoy Pandey.
Technologie samy o sobě nestačí. Inovace vznikají tam, kde se potkávají lidé, kteří si umí předávat zkušenosti a proměňovat nápady do byznysu. Na tom stojí platforma Velvet Innovation a její výroční konference, která letos proběhne ve čtvrtek 13. listopadu v brněnském Hotelu Passage.
Letošním leitmotivem je odvaha a motto „Dare Beyond Limits“. Konference tak otevře témata týkající se toho, jak čelit nejistotě, jak růst bez ztráty hodnot, jak budovat byznys s dopadem a jak inovovat v oblastech jako umělá inteligence, udržitelnost či obrana.
„Hlavním tématem konference je odvaha. Odvaha jít s kůží na trh, udělat první krok, i když nevíte, jak to dopadne… Protože odvaha není o tom, že se nebojíte. Je o tom, jednat navzdory strachu,“ říká manažerka konference Hana Šudáková z inovační agentury JIC. Organizátoři ale tvoří tuto konferenci nejen pro startupisty. „Velvet přitahuje lidi z celého inovačního prostředí. Malé firmy, korporace, výzkumníky, neziskovky i zástupce veřejné správy. Díky tomu tam vznikají nečekaná propojení a vedou rozhovory, které by se jinde nestaly,“ doplňuje Šudáková.
Podle ní se program odráží i ve výběru řečníků: „Hledáme lidi, kteří mají co říct. Nechceme opakovat ta samá jména, která se celý rok objevují na českých konferencích. Kombinujeme českou zkušenost s mezinárodním pohledem, protože právě to dává programu šťávu.“
Jedním z hlavních hostů je Bas van Abel, zakladatel Fairphone – průkopnické etické značky, která ukázala, že chytrý telefon může být navržen férově a udržitelně napříč dodavatelským řetězcem. „Měli jsme ho v hledáčku už loni. Jeho pohled na podnikání s přesahem je strašně inspirativní. Ukazuje, že i když děláte byznys, který má smysl a hodnoty, pořád musíte obstát v tvrdém světě čísel a růstu,“ říká Šudáková. Van Abel v Brně otevře téma takzvaného stewardshipu, tedy zodpovědného vedení firmy vůči lidem i okolí, které podle organizátorů přesně zapadá do letošního motta odvahy a posouvání hranic.
Dorazí také Vijoy Pandey, šéf inovačního studia Outshift by Cisco ze Silicon Valley. „To je člověk, který opravdu formuje směr, kam se svět technologií ubírá – od kvantových sítí po umělou inteligenci,“ vysvětluje Šudáková. V Brně vystoupí s přednáškou o tom, jak kvantové sítě mění paradigma výpočetní techniky, a spolu s dalšími odborníky na kybernetickou bezpečnost, obranu, dezinformace a geopolitiku také v panelu „Proměna nejistoty v příležitost“.
Kdy & kde: čtvrtek 13. listopadu 2025, Hotel Passage, Brno
- Budování globálních společností bez ztráty hodnot: Bas van Abel (Fairphone), Silke Horak (Tilia), Nate Wyne (Floodlight)
- Proměna nejistoty v příležitost: Vijoy Pandey (Outshift by Cisco), David Konecký (NATO), Lucie Brešová (Presto Ventures), Kristýha Helm (AOBP)
- Vesmír a obrana – nový rozměr inovací: Jana Mulačová (ESA), Simon Drake (Space Ventures), Aoife Kelly (Celtonn), Jerry Javornický (Spaceknow)
- AI a udržitelnost: Marek Miltner (ČVUT/Stanford), Filip Procházka (Mycroft Mind), Dagmar Dvořáková (Aquilia Group), Angelos Chronis (Infrared.city)
- Startup Showcase: 20 projektů z CEE s globálním potenciálem
Z dalších osobností Hana Šudáková vybírá Janu Mulačovou, která patří mezi výrazné postavy evropské vesmírné scény, a celý panel Next-Gen Founders, plný lidí z českého i rakouského žebříčku Forbes 30 pod 30. „Ti všichni ukazují, že odvaha a inovace mají v Evropě spoustu podob,“ říká manažerka.
Hodnoty Velvet Innovation představuje i Startup Showcase – speciální zóna pro prezentaci dvaceti ambiciózních inovátorů ze střední Evropy s produkty s globálním potenciálem. Loni se představily projekty z oblastí od korporátní mobility přes vesmír až po kyberbezpečnost či finanční vzdělávání generace Z.
„Zkušenější firmy si často odnášejí inspiraci od těch menších, odvážnějších projektů a naopak mladí foundeři tu nacházejí mentory, partnery i podporu. Všichni mají společné to, že chtějí dělat věci nově, chytřeji a s dopadem. A právě takové lidi Velvet propojuje,“ dodává Šudáková „Velvet není obrovská konference typu Slush. Je komorní a díky tomu osobnější. Lidé se tu opravdu potkávají, mluví spolu a propojují se. Řečníky si hýčkáme – chceme, aby se v Brně cítili dobře a vnímali, že jsou součástí něčeho smysluplného,“ říká na závěr.
Organizátorem akce je Inovační agentura JIC. Platforma Velvet Innovation má kořeny v Brně, ale je otevřená všem inovátorům, kteří chtějí měnit svět k lepšímu. Konference je téměř vyprodaná, poslední vstupenky je možné získat na webu pořadatele.
