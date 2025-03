Institut Ivany Tykač přibírá k Marku Prchalovi a spol. Jonáše Čumrika. Chtějí oslovit mladou generaci

Uložit 0

Pokud chcete posilovat potenciál žen v české ekonomice a společnosti, musíte do debaty zapojit i tu nejmladší generaci. Proto se podnikatelka Ivana Tykač rozhodla posílit řady svého institutu Solvo, jehož poradní sbor nově rozšíří jako expert na mladou generaci Jonáš Čumrik. Dvaatřicetiletý rodák z Třebechovic pod Orebem o sobě často říká, že je influencer v důchodu nebo idea maker. Právě s nápady, jak do důležitých celospolečenských debat zatáhnout i nejmladší generaci, má teď přicházet.

„Chceme namixovat naši generaci tou mladší a Jonášova expertiza je přesně to, co v našem týmu dosud chybělo,“ vysvětluje Ivana Tykač, zakladatelka Solva, která dlouhodobě poukazuje na nevyužitý potenciál žen v české ekonomice, kupříkladu v souvislosti s jejich vypadáváním z pracovního procesu během rodičovské dovolené. V rámci svého think tanku si tak dala za cíl mimo jiné změnit přístup k ženám na pracovním trhu a řešit další společenské problémy spojené s postavením žen, kvalitou dětství či výzvami umělé inteligence.

Institut založený před více než dvěma lety přitom neustále rozšiřuje svůj tým. Ředitelkou Solva je bývalá ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, která problematiku rovných příležitostí, sociální a rodinnou politiku či dětská práva dlouhodobě řeší. Součástí týmu jsou také zkušení marketéři a komunikační stratégové Alexander Braun a Marek Prchal, kteří se dlouhé roky podíleli na kampaních hnutí ANO Andreje Babiše. Součástí Solva jsou jako experti také profesor Miroslav Bárta, šéf Monety Tomáš Spurný nebo investorka a podnikatelka Kateřina Havrlant.

Součástí poradního sboru nově bude také Jonáš Čumrik. „Profesně vídám mnoho subjektů, které se snaží o něčem mladé buď přesvědčit, něco jim prodat, nebo je zaměstnat, ale vždy narazí. Nedaří se jim, a tak argumentují tím, že mladí jsou hrozní. Možnost stát se součástí Solva mi dává naději, že přineseme jasný recept nejen na to, jak vytvořit ideální podmínky pro zaměstnávání mladé generace, ale i na spoustu dalších otázek, které si kladou lidé, kteří mladé neprávem označují slovem snowflakes,“ dodává Čumrik, který do loňského podzimu působil téměř dva roky v Notinu.

Solvo chce využít jeho znalosti v oblasti komunikace, marketingu a obecně práce s mladší generací, které se Jonáš Čumrik dlouhodobě věnuje. Využívá při tom své jedinečné kariéry, kdy si tento svět osahal ze všech stran. Pod uměleckým pseudonymem Johny Machette se nejprve prosadil jako rapper a youtuber, aby se následně transformoval do role marketingové stratéga. Radil přitom největším českým značkám a v Notinu, které je největším online prodejcem parfémů a kosmetiky v Evropě, byl v pozici jednoho z největších zadavatelů online reklamy v Česku.

Důvody, proč se chce Solvo právě na generaci Z zaměřit, jsou podle jeho šéfky Michaely Marksové zřejmé: „Asi nejvíc mě znepokojuje, že se mladé ženy a mladí muži názorově oddělují a neumí spolu komunikovat. Hodně mladých mužů si přeje, aby ženy byly v domácnosti a staraly se o ně, a zastávají až protiženské pozice. Mladé ženy chtějí naopak studovat a jít do světa. Jestli to takhle bude pokračovat, nebudou se rodit žádné děti, protože se chlapci a dívky prostě nepotkají.“

Institut Solvo je vyústěním řady dalších aktivit, jimž se Ivana Tykač v posledních letech věnuje. V rámci obecně prospěšné společnosti Women for Women řeší pomoc dětem a rodinám v nouzi, zvláště pak ženám samoživitelkám, a v projektu Servis rodiny poskytuje podporu rodinám procházejícím rozvodem. Již od počátku devadesátých let podniká v realitách, má vlastní developerskou firmu, která se zabývá rekonstrukcí historických památek, developmentem malých luxusních bytových domů a pronájmy nemovitostí. Jejím manželem je jeden z nejbohatších Čechů Pavel Tykač, majitel energetické skupiny Sev.en.