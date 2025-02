Investujete? Pak hlídejte, jestli už své příjmy nemusíte danit. Na co si dát pozor a kde ušetřit?

Uložit 0

Investování je na vzestupu. Díky snadnému přístupu digitálních řešení a velké popularizaci je totiž velice snadné. Řada investorů si proto svá akciová portfolia spravuje sama. Děje se tak přes různé webové nebo mobilní platformy českých i zahraničních brokerů nebo bank. S investováním se samozřejmě pojí také příjmy z něj, které je nutné danit. Více o tom píše Jan Zahradník, zakladatel aplikace Taxomat, která se zaměřuje na danění investic a celoroční podporu investorů nejen v této oblasti.

Danění investic je problematika, kterou není radno brát na lehkou váhu. Zásadní je jedna věc: daň z příjmu si musí hlídat každý osobně. To znamená, že žádná investiční platforma ani bankovní instituce nepomůže. Mezi státní správou a brokery přitom funguje výměna informací – a to i přeshraniční. Časem by vás tedy ignorování těchto povinností mohlo přijít velmi draho.

Představujeme proto základní pojmy a realitu, se kterou se každý investor dříve či později setká. Pro potřeby tohoto článku uvažujme, že jste fyzická osoba, tedy že máte investiční účet veden „na vlastní jméno“. Fyzické osoby jsou zaměstnanci, OSVČ, studenti, důchodci či nezaměstnaní. Rozebíráme příjmy popsané dle zákona o daních z příjmů (ZDP, č. 586/1992 Sb.), konkrétně jde o § 7 až 10. A zajímají nás především investice.

Zde rozdělení příjmů podle jednotlivých skupin:

§ 7, Příjmy ze samostatné činnosti: Podnikání (OSVČ), autorské honoráře, svobodná povolání, příjmy z výkonu funkce.

§ 8, Příjmy z kapitálového majetku: Úroky, dividendy, podíly na zisku.

§ 9, Příjmy z nájmu: Pronájem nemovitostí a movitých věcí (mimo podnikání).

§ 10, Ostatní příjmy: Ty se ještě rozlišují na další skupiny, nás nyní zajímá především Prodej cenných papírů a Jiné ostatní příjmy (například prodej derivátů, tedy CFD, opce, futures, někdy krypto).

Na co si dát obecně pozor a lze někde na daních ušetřit?

Daní se příjem

Obecně platí, že se daní příjem. Pokud tedy máte ze zmíněných instrumentů nějaké příjmy (prodali jste něco), tak musíte posuzovat, zda je nutné tento příjem zdanit. Zde však dochází ke dvěma čatým omylům:

Jedním bývá přesvědčení, že dokud z investičního účtu nepřesunete hotovost na svůj bankovní účet, nemusíte tyto příjmy řešit. To však není pravda. Příjmy se posuzují vždy, když nastanou. To znamená, že v podstatě jakmile doputuje nějaká hotovost na váš investiční účet, tak vzniká příjem, který může podléhat zdanění. Dalším omylem je přesvědčení, že se daní pouze zisk, a pokud jste v celkové ztrátě, nemusíte nic danit. Toto je ale chybná úvaha. Platí to, co výše. Příjmy se daňově posuzují individuálně a podle toho se také daní. (Ano, lze v některých případech započíst ztrátové obchody se ziskovými, ale o tom později.)

Dobrá zpráva je, že někdy se můžete dani vyhnout. Pojďme se na to nyní podívat blíže.

Osvobozené příjmy

Cenné papíry (akcie, ETF, podílové fondy) jsou osvobozeny od daně z příjmu, pokud splníte podmínky hodnotového nebo časového testu. Tedy pokud vaše příjmy (součet všech prodejů) v daném kalendářním roce nepřesáhne 100 000 korun a nebo pokud cenné papíry prodáte po třech letech držení, tak nedaníte nic.

V těchto případech se tyto příjmy do přiznání neuvádí (a daň z nich tedy neplatíte). Pokud máte však osvobozené příjmy vyšší než pět milionů, musíte tyto příjmy oznámit finančnímu úřadu.

Pro Ostatní investiční instrumenty (dividendy a deriváty jako CFD, opce, futures, digitální aktiva), které spadají do Jiných ostatních příjmů (podle § 10 ZDP), platí, že pokud nepřesáhnete příjem 20 000 korun – v případě, že jste zaměstnanec – a 50 000 korun jako ostatní fyzické osoby, nemusíte daňové přiznání podávat.

Pozor, tento limit neplatí pouze pro zmíněné investice, ale pro všechny příjmy z § 7–10 ZDP. A taktéž pozor – pokud musíte podávat daňové přiznání, musíte uvést i tyto ostatní příjmy, i přestože jsou pod limitem. V opačných případech musíte tyto příjmy danit, a to znamená podat daňové přiznání z příjmů fyzických osob.

Krátký příklad: Za rok 2024 máte příjem z dividend 6 000 korun: limit pro podání daňového přiznání nebyl porušen.

Prodali jste ale ještě akcie za 150 000 korun. Takže příjem byl vyšší než hodnotový test.

Musíte podat daňové přiznání a budete v § 10 přiznávat cenné papíry a v § 8 přiznávat dividendy (i přesto, že byly pod limitem).

Bezvadné. Jak ale zjistíte, jaké jste měli příjmy a zda jste tyto limity splnili? O tom více níže.

Podklady k výpočtům. A můžete jim věřit?

Tohle je první bolavá část celého procesu. Vždy záleží na tom, jaké podklady vám dá broker, potažmo banka nebo investiční platforma, k dispozici. Může se stát, že dostanete daňový report (kde je sice vždy uveden disclaimer, že nejde o daňové poradenství) a pokud máte štěstí, tak lze tento report použít.

Realita je však taková, že ve většině případů to nejde. Jeho užitím navíc můžete na dani zaplatit více, než je nutné. Uvedeme několik oblastí, které je vhodné před použitím těchto reportů zkontrolovat.

Převod na české koruny

Pokud obchodujete instrumenty v cizích měnách, tak je potřeba před vyhodnocením příjmů a výdajů převést transakce na české koruny. Lze použít denní kurz ČNB nebo Jednotný kurz Generálního finančního ředitelství.

Foto: Depositphotos Daně z investic není radno podceňovat

Pokud broker nepřepočítal jednotlivé nákupy a prodeje, tak bohužel výsledky nelze použít. Navíc lze použít pouze jeden druh přepočtu na české koruny v daném roce. Nesmíte tyto metody kombinovat.

Započtení poplatků za obchod

Příjmy si můžete ponížit o výdaje spojené s realizovaným obchodem (a to jak poplatky spojené s nákupem, tak i prodejem). Jako výdaj se dá uplatnit samozřejmě nákupní cena. Lze také započíst poplatky spojené s celým obchodem.

Platformy toto někdy řeší na úrovni obchodů (správně) nebo alespoň uvádí celkovou sumu poplatků v daném roce (dá se za určitých podmínek použít). Pokud poplatky neuvádí a nezapočítávají, tak pouze tratíte, ale výpočty mohou být správné.

Korporátní akce: splity, spin-offy, fúze, delisting

Korporátní akce jsou zásahy, kdy se společnost například štěpí (spin-off), sloučí s jinou (fúze) nebo změní počet akcií v oběhu, čímž může poměrově ovlivnit cenu jedné akcie a jejich množství (split, reverse split). Tyto korporátní akce mohou mít vliv na časové testy, hodnotu držených akcií a podobně. Proto je dobré znát tyto dopady.

Platformy někdy například split akcií evidují jako prodej původního počtu kusů za původní cenu a nákup nového počtu kusů za novou cenu. Jenže to je špatně z hlediska přehledu příjmů. Těmito operacemi z daňového hlediska většinou k příjmu nedošlo a ani se nepřerušuje časový test.

Pokud tedy v daňovém reportu nejsou provedené operace správně zohledněny, tak dostáváte nepřesné podklady, které mohou znamenat vyšší příjem.

Dividendy a určení země původu

Zde je situace již lepší, ale přesto se najdou platformy, které neuvádí zemi původu příjmů z vyplacených dividend. Uživatel pak musí dohledávat tyto podklady sám, protože bez nich není schopen správně určit daňovou povinnost.

Jak si ověřit tyto informace? K daňovým reportům jsou často připojené pokyny, ze kterých byste měli být schopni tyto informace vyčíst. Když zjistíte, že podklady nesedí, a nebo pokud chcete nalézt úspory, tak máte možnost použít skutečně použitelné podklady k daňovým výpočtům.

Použitelné podklady k výpočtům

Investiční platformy většinou umožňují export jednotlivých obchodních transakcí. To jsou nejlepší zdrojová data a často také jediná možnost, jak se dobrat ke správným výsledkům. Dobrá zpráva ale je, že díky těmto podkladům lze nalézt úspory na výsledné dani. V tomto textu nicméně nebudeme popisovat detailně výpočty jednotlivých instrumentů. Pojďme se zaměřit na to, jak lze díky těmto datům ušetřit.

Převod na české koruny

Metody přepočtu na české koruny jsme již zmiňovali. Kurzy je možné využít dva – to však taky znamená, že se můžete dobrat k různým výsledkům. Tyto kurzy jsou veřejně dostupné, dá to práci, ale při větších objemech můžete významně ušetřit.

Metodu přepočtu na české koruny lze v rámci jednoho roku použít pouze jednu – kurzy nelze kombinovat. Přepočítání funguje tak, že pro nákupní transakci použijete kurz v roce (nebo dni) transakce a pro prodejní transakci použijete kurz v roce (nebo ke dni) prodeje.

Dividendy

U dividend se daň strhává v zemi původu (dividendy českých společností dostanete již zdaněné a do přiznání se neuvádí). Jednotlivé státy mají odlišnou výši této daně. Pokud nedoložíte rezidenci (přes formuláře u brokera), tak tyto sazby jsou například pro USA 35 procent, Německo 26,375 procenta, Rakousko 27,5 procenta. Státy mají mezi sebou uzavřené smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Foto: Depositphotos U dividend se daň strhává v zemi původu

Vy máte dvě možnosti jak minimalizovat daňové výdaje. V rámci první musíte doložit, kolik bylo strženo v zahraničí, abyste nemuseli odvádět znovu 15% daň, případně až 23% daň podle toho, jakou metodu výpočtu daně použijete.

V případě druhé možnosti, pokud jste zaplatili více než 15% daň, můžete požádat o vrácení této nadměrně stržené daně. Proces je to dlouhý a byrokratický. Ale při větších objemech lze tyto peníze získat zpět.

Dobrá zpráva je, že o vrácení lze požádat zpětně za více let najednou. Jednou žádostí tak můžete uspořit administrativu (všechny parametry jsou závislé na konkrétním státu). Díky přesným podkladům se tedy můžete rozhodnout, jaké kroky mají smysl.

Určení výdajů

Díky detailním transakcím můžete správně spočítat nákupní ceny (výdaje) a také uplatnit i poplatky spojené s obchodem a držbou těchto instrumentů (také výdaje). Zejména u cenných papírů lze tyto podklady efektivně využít. Zde si totiž můžete stanovit výdaje libovolně v tom smyslu, že můžete vybrat, jakou akcii zrovna prodáváte.

To znamená, že pokud jste nakupovali jednu akcii postupně a postupně jste prodávali, tak si k příjmu můžete určit, který kus akcie byl prodán. Tím zásadně měníte výdaj, tudíž i celkový příjem (tedy to, co daníte) a také časový test, který může na nejstarších obchodech běžet dál. Ano, musíte o těchto obchodech vést evidenci. Často se to velmi vyplatí.

V posledních letech jsou také velmi populární opce. Zde můžete do ceny nabytého cenného papíru promítnout i cenu opce, čímž opět můžete snížit příjem z akciového obchodu.

Zdá se to složité? Složité to je. Je zde také zmíněno více variant výpočtů. Ale, kde je více variant výpočtů, tam je i více výsledků. A právě zde jsou schované úspory. To, zda se tyto výpočty vyplatí, je vždy otázka objemu zainvestovaných prostředků a vynaloženého úsilí. Můžete to zkusit sami, požádat daňového poradce nebo využít specializovanou aplikaci. Úspory jsou od tisíců a jdou klidně až do statisíců.

Jaká je výše daně a do kdy musíte podat daňové přiznání?

Pro fyzické osoby platí za rok 2024 dvě sazby. Do příjmů 1 582 812 korun se aplikuje daň 15 procent a nad tuto částku se odvádí 23 procent nad touto hranicí. Daňové přiznání musíte podat nejpozději do 1. 4. 2025, pokud podáváte papírovou formou. Pokud podáváte elektronicky, musíte tak učinit nejpozději do 2. 5. 2025. V případě, že využíváte služeb daňového poradce, podat ho musíte nejpozději do 1. 7. 2025.

Existuje ještě nějaká další možnost jak snížit základ daně?

Kromě výpočtů, které jsme zmínili, máte ještě několik možností, jak základ daně snížit. Využijte možnost danit v režimu společného jmění manželů (SJM), kdy lze určité příjmy rozložit mezi dvě osoby. V určitých případech se také může vyplatit převést investice do obchodního majetku (tedy na právnickou osobu), kdy se daň počítá odlišně. Extrémním dlouhodobým řešením může být změna daňového rezidentství mimo Českou republiku. Ať zvolíte jakoukoliv možnost, doporučujeme vše konzultovat s daňovým poradcem.