Jak by vypadal iPhone 17 Pro s displejem na zádech? Jako nové telefony Xiaomi, které zaujmou i výdrží
Nové telefony Xiaomi upoutají pozornost hlavně displejem na zadní straně, zaujme ale také výdrž baterie nebo nejnovější procesor.
Zakladatel a ředitel čínského Xiaomi nikdy neskrýval svůj obdiv ke Stevu Jobsovi a Applu obecně a telefony jeho značky vždy více či méně připomínaly iPhony. U nových vlajkových modelů zašel ale zatím asi nejdále, od názvů po design i vzhled softwaru. Na jejich prezentaci bylo poměrně jasné, o co se snaží – zařízení Xiaomi jsou podobné, ale prý lepší. A kdyby to náhodou nestačilo, mají o displej navíc.
Uživatelé iPhonů 17 Pro a 17 Pro Max si totiž musí vystačit s jedním. Xiaomi 17 Pro a 17 Pro Max (předchozí generace nesla číslo 15 a firma otevřeně přiznala, že záměrně kopíruje pojmenování Applu) mají dva, klasický na přední straně a maličký na zadní, kolem fotoaparátů. „Shodou okolností“ je zadní displej umístěný na vyvýšeném ostrůvku s kamerami, který se protáhl na celý telefon, stejně jako u iPhonů.
Podobnosti mezi americkými a čínskými zařízeními jsou zcela očividné, jako by Xiaomi svoje telefony navrhovalo na základě uniklých materiálů z Applu. Má stejně zaoblené rohy, stejné dvě velikostní verze, prakticky stejně velký „fotoostrůvek“. Kryt určený pro Xiaomi jde dokonce použít na iPhone, i když nebude sedět úplně dokonale.
Ještě více překvapí design softwaru. HyperOS (grafická nadstavba Androidu) je vzhledově téměř k nerozeznání od novějších verzí iOS, což zahrnuje ikony a jejich uspořádání, ale také hlubší menu. Není přitom jasné, jestli skutečně jde o nějakou formu obdivu Applu, neochotu vyvíjet vlastní řešení nebo snad snahu se co nejvíce přiblížit zařízení, která mají na trhu stále specifický, vyšší status než většina konkurence.
Poslední možnost nicméně dává možná největší smysl, na prezentaci nových telefonů Xiaomi totiž srovnání s iPhony 17 Pro zaznívala často – kdykoliv, kdy bylo možné vyzdvihnout lepší specifikaci čínských zařízení. Nejvýraznější je to u baterií. Nové modely Applu mají baterie se zatím největší kapacitou, kolem 3 988mAh u 17 Pro a 4 823 mAh u 17 Pro Max (verze pouze s esim mají o trochu více). Xiaomi? 6 300mAh a 7 500mAh.
Jak je to možné? Čínské značky totiž už předloni začaly v telefonech používat novější technologii. Křemíkovo-uhlíkové baterie mají oproti klasickým li-ion bateriím vyšší kapacitu při stejném objemu. Mohou ovšem mít kratší celkovou životnost a potenciálně problémy s nafukováním při nabíjení.
Používat je dnes v zařízeních pro masový trh proto představuje určitý risk, kterému se firmy jako Apple a Samsung nechtějí vystavovat. Na druhou stranu se díky tomu šéf Xiaomi mohl na pódiu chlubit, že telefony jeho firmy jsou o kousek tenčí a lehčí, ale přitom vydrží výrazně déle než konkurence z Cupertina. A mají ještě ten jeden displej navíc.
Displej na zádech telefonu se včera neobjevil poprvé, nikdy to ale nebylo v tak dotažené podobě. Číňané se navíc snažili, aby nešlo jen o povrchně líbivý, ale praktický prvek. Samozřejmě obrazovka, která připomene skládací telefony, slouží k personalizaci a mohou na ní svítit obrázky nebo hezké animace s hodinami. Ukáže ale také kalendář, připomínky, upozornění nebo připnuté poznámky.
Zdaleka nejužitečnější bude pro ty, kteří často pořizují selfies nebo natáčejí sebe sama, kdy se z displeje stane hledáček, a je tak snadné použít kvalitnější hlavní kameru místo maličké na přední straně telefonu. Prakticky zbytečný je naopak pokus Xiaomi přijít s opravdu nezvyklým krytem s tlačítky jako na konzoli, který telefon promění na něco jako Gameboy.
Xiaomi každopádně zaujalo kopírováním iPhonu a druhým displejem, aby pak udrželo pozornost skvělými parametry, ať už jde o zmíněnou baterii, nebo čip Snapdragon 8 Elite Gen 5. Na evropský trh novinky oficiálními kanály dorazí nejspíš počátkem příštího roku.