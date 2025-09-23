Jak na levné a rychlé bydlení? Z chladírenských návěsů staví minidomky, které nemusí stát ani milion
Místo velkých stavebních projektů dává nový život starým návěsům a ukazuje, že bydlet se dá rychle, důstojně a za dostupné peníze.
Když František Šeránek v Americe poprvé viděl trailer park, tedy celé osady složené z obytných přívěsů, které tam jsou typické pro chudší vrstvu obyvatel, cítil směs fascinace a zděšení. Fascinace, protože si uvědomil, jak jednoduché může být bydlení. Zděšení proto, že ve Spojených státech zažil na vlastní kůži, jak moc je tam život na dluh. Domů se vrátil s myšlenkou, že by podobná možnost mohla existovat i v Česku, ale v kvalitní a důstojné podobě, která lidem umožní šetřit na vlastní bydlení. „Ta myšlenka mě zaujala, protože u nás je startovací bydlení dlouhodobě nedostupné. Mladí lidé často rovnou počítají s tím, že budou celý život v nájmu,“ říká v rozhovoru pro CzechCrunch šéf firmy Sefr Home, která chce bydlení za přijatelné peníze zařídit.
Nezůstal ale jen u myšlenky. Šeránek začal zjišťovat, jak by se něco takového dalo v Česku realizovat, co umožňuje legislativa a jaké jsou reálné náklady. Došel k závěru, že by se mohlo jednat o projekt se solidní životností. A jelikož není developer, ale strojař, místo paneláků nebo katalogových dřevostaveb sáhl po něčem, co zná – tedy po starých chladírenských návěsech.
Ty mají špičkovou izolaci, jsou robustní a dají se koupit za rozumné peníze. „Lodní kontejnery mě nelákaly. Z hlediska ekonomiky a pracnosti mi vycházelo lépe pracovat právě s chladírenskými návěsy,“ vysvětluje Šeránek. Každý z nich projde kompletní přestavbou, dostane nový nátěr, ekologicky se zlikviduje chladicí jednotka a z interiéru vznikne plnohodnotný dům o 32 metrech čtverečních. Výsledek není nouzové řešení, ale moderní bydlení, ve kterém nechybí klimatizace, chytrá domácnost ani terasa.
Jak sám Šeránek říká, jde mu hlavně o to, aby lidi měli klid a nemuseli řešit složitosti. „Nechci, aby někdo čekal rok na razítko ze stavebního úřadu, aby se musel zadlužit na třicet let. Prostě chci, aby měl možnost začít bydlet hned a za rozumné peníze. A když se mu život otočí, tak aby dům mohl vzít a přemístit jinam,“ popisuje. Podle něj je to celé o jednoduchosti: návěs může zůstat zapsaný jako vozidlo, takže ho jde postavit skoro kdekoliv. Na zahradě, u firmy nebo na pronajatém pozemku.
A pokud ho majitel chce zlegalizovat jako stavbu, pořád spadá mezi takzvané jednoduché stavby, u nichž je povolovací proces výrazně jednodušší než u klasického domu. Legislativa je ale nejednoznačná a přístup úředníků se liší místo od místa. „Správně by to mělo být jednoduché. Mám pozemek, sousedi souhlasí, tak přivezu návěs. Realita je ale o přemlouvání a doufání, že vše klapne,“ říká. „I když zákon říká, že jde o jednoduchou stavbu, každý úředník si to vykládá po svém. Často slyšíme argumenty typu ‚nemá to sedlovou střechu, nechceme to tu‘.“
První prototyp už stojí, další dva jsou rozpracované a sedm návěsů čeká na přestavbu. Sefr Home je tedy zatím na začátku, ale Šeránek má za sebou ověřený postup a první dům už funguje jako ukázka. „Od objednávky po hotový dům to bude trvat obvykle dva až tři měsíce podle náročnosti úprav,“ říká. Díky tomu se podle něj mohou noví majitelé nastěhovat v řádu týdnů, ne let, jako je běžné u klasické výstavby.
Zakladatel je v kontaktu s mladými lidmi, kteří řeší své první bydlení, i se starosty menších obcí. S těmi má jasný plán. Buď si firma od obce pronajme pozemek, zasíťuje ho, umístí na něj dva až čtyři domy a společně je pronajme s regulovaným nájemným, nebo obec domy zaplatí sama a firma je pro ni postaví. „Starostové tomu rozumí, dává jim to smysl. Většina domů v menších obcích chátrá a po smrti starší generace se prodají, protože není vůle ani prostředky je rekonstruovat. Tohle je způsob, jak nabídnout mladým lidem možnost zůstat v obci,“ vysvětluje.
Součástí projektu je i spolupráce s IKEA, která dává celému konceptu moderní tvář. Není to žádné velké oficiální partnerství. Šeránek prostě vzal projektovou dokumentaci návěsu, zajel do IKEA a zaplatil si konzultaci v oddělení, kde dělají 3D návrhy interiérů. „Dali jsme jim podklady a oni podle nich navrhli celý interiér,“ popisuje. Díky tomu si dnes mohou zákazníci dům navrhnout stejným způsobem a vidět, jak bude půdorys vypadat, doladit detaily a pak se rozhodnout.
Ceny se liší podle vybavení. Nejlépe vybavený dům může mít chytrou domácnost, kamerový systém, klimatizaci i přípravu na dálkové ovládání rolet. „Ale umíme postavit i varianty za 800–900 tisíc bez DPH. Bez všech těch nadstandardních technologií, aby to bylo opravdu dostupné,“ vysvětluje.
Ne všichni ale v konceptu vidí spásu. „Někdo řekne, že nikdy nebude bydlet v návěsu, protože si pod tím představí starý přívěs z pole. Je to o změně pohledu, a to bude asi největší výzva,“ připouští Šeránek. „Nepočítám s tím, že z toho bude nějaký masový boom. Nejde mi o stovky kusů ročně.“
Plány do budoucna jsou tím pádem střídmé. „Příští rok bych chtěl postavit pět domů. Nechci z toho dělat masovou výrobu, spíš postupně oťukávat trh a hledat si místo,“ zůstává Šeránek nohama na zemi. Cílem pro něj totiž není zbohatnout. „Chci lidem dát možnost, aby mohli svobodně bydlet, tím pádem si tu svobodu udržím i já.“