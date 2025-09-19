Začínal u korporátů, teď chce stavět dostupné domy za pár milionů. Mají růst spolu s obyvateli
Podle architekta mohou modulární stavby zlevnit bydlení. Donedávna to nešlo – lidská práce byla levná, prefabrikáty drahé. Dnes je tomu přesně naopak.
Tuhle budovu miloval už od dětství. Kousek od ní chodil do školky, do nedalekých lesů a skal pak vyrážel za různými klukovskými dobrodružstvími. Tehdy ještě architekt Luka Križek netušil, že si vilu Šín z druhé poloviny 19. století bude moci o mnoho let později koupit. A v jejích rozlehlých zahradách pak postavit svou v pořadí druhou ekonomicky dostupnou stavbu.
Po založení rodiny se chtěl Križek přestěhovat z takzvaného startovacího bytu do nějakého většího, trvalého domova. Jenže ceny nemovitostí – stejně jako dnes – neustále rostly, jeho rozpočet tak na ně nestačil. „Když jsme hledali byt, který by měl kolem 80 metrů čtverečních a byl na hezkém místě v Praze, zjistili jsme, že bychom za něj museli dát spoustu milionů a navíc udělat řadu kompromisů. A já si řekl: ‚Dost, už nebudu ve vleku realitní hysterie‘.“
Druhý den nemohl spát, začal proto hledat trochu jiný typ bydlení, kam by mohl přesunout i své architektonické studio. A právě tehdy natrefil na svůj dávno vysněný dům. „Zjistil jsem, že vila Šín na pražském Sedlci je na prodej. S nadšením jsem hned vzbudil partnerku a ukázal jí, kam se nakonec přestěhujeme,“ vzpomíná osmačtyřicetiletý architekt.
Jeho partnerka Zuzana tehdy rozespale zamumlala, že asi blouzní ze spaní – vila byla totiž k mání za 38,5 milionu korun. „Já ale věděl, že žádná cena není finální a že to má smysl zkusit. Původní vlastník ji nedokázal téměř rok prodat. Dle mého názoru proto, že v té době chtěla pražská smetánka bydlet na jiných místech než v poměrně neznámém Sedlci. Jde přitom o překrásné místo pět minut od Dejvic,“ tvrdí Križek.
Novorenesanční objekt sice lákal svou monumentální a atypickou architekturou. Zájemci o koupi, kteří se těšili na původní velkorysé a zdobené interiéry, ovšem rychle vystřízlivěli. „Místnosti byly rozděleny do malých ‚krcálků‘, historické fragmenty skryté za předstěnami. To vše nahrávalo tomu, že vila zaujme pouze srdcaře či znalce, kteří vycítí její potenciál,“ pokračuje architekt.
Nakonec si vilu skutečně pořídil, ještě ji ale čekala rozsáhlá rekonstrukce, která jí vrátila původní charakter. Dnes v domě, který nabízí velkorysých 600 metrů čtverečních obytné plochy a zahradu o velikosti 3 500 m², bydlí s rodinou. V objektu sídlí také jeho ateliér IO Studio a tři nezávislé showroomy dalších značek z oblasti interiérového designu. Križek tak dle svých slov vybudoval architektonické centrum se zelenou oázou poblíž centra rušné metropole.
Architekt začínal s korporátními projekty. Svůj výtvarný rukopis propůjčil značkám jako Vodafone, ČSOB nebo Allianz, pro něž navrhoval pobočky po celém Česku. Vytvořil také interiéry restaurací Budějovického Budvaru nebo Radegastu, je navíc spoluautorem Kozloven, které navrhl ještě při studiích. „Je to již dávno, přitom se ten koncept stále využívá,“ podivuje se. Časem ovšem došlo v korporátním prostředí ke změnám a Križek tam už neviděl odvážné lidi, kteří by sdíleli jeho architektonické vize.
Rozhodl se proto zaměřit na tvorbu modulárních, nízkonákladových a cenově dostupných staveb – a tím se vrátit k samé podstatě architektury. Zároveň chtěl pomoci lidem s problémem dnešního nepřiměřeně drahého bydlení. Podle něj je právě modulární systémové řešení nástrojem, jak celý proces zlevnit. Donedávna to přitom ještě neplatilo, protože lidská práce byla poměrně levná, zatímco prefabrikáty drahé. Dnes je tomu přesně naopak.
„Mým cílem je na malém prostoru vytvořit velkou užitnou hodnotu, velkorysý vnitřní prostor a zároveň nezapomenout na atraktivní architekturu, samozřejmě s určitým finančním limitem. Lidé potřebují kvalitní bydlení za rozumné peníze,“ hlásí s tím, že klíčem je efektivní optimalizace prostoru – na malé ploše musí být vše prakticky uspořádané a plně funkční.
První z takových domů se podařilo postavit v roce 2022 ve Vraném nad Vltavou. Jde o velmi jednoduchou čtvercovou stavbu, k jejíž výstavbě byly použity zcela běžné stavební materiály, technologie a systémová řešení – tak, aby se výsledná cena dostala na 3,8 milionu korun.
Podle Križka spočívá výhoda takového přístupu v tom, že v případě rostoucích prostorových nároků – například při narození dítěte – lze dům snadno rozšířit o modulární jednotku, a to bez složitých stavebních zásahů a hluku. Ke stávajícímu obývacímu pokoji, kuchyni a dalším třem místnostem tak může rychle přibýt třeba nová ložnice nebo šatna. „Celé je to postavené na myšlence, že dům roste spolu s jeho obyvateli,“ říká architekt.
Další cenově dostupný dům teď Križek hodlá zhmotnit na pozemku své vily v rámci showroomu pod širým nebem. „Ten domek chci postavit už deset let. A začátkem příštího roku se mi to snad podaří,“ usmívá se. Cena stavby o dispozici 3+kk na 60 metrech čtverečních má – v závislosti na vybavení – začínat na 3,8 milionu korun. Půjde o budovu ze sendvičových panelů. „Tedy materiálu, který lidé znají z čerpacích stanic nebo logistických center. Chtěl jsem ukázat, že i z něj lze postavit hezký dům.“
Obrat IO Studia, v němž pracují celkem dva lidé, se pohybuje ve vyšších jednotkách milionů korun, Križek však prý nikdy nebyl hnán touhou po zisku. „Daří se mi, a zároveň vůbec ne,“ směje se. Za úspěch totiž považuje možnost tvořit nezávisle, nikoliv jet na objem realizovaných staveb. „Dávám přednost absolutní volnosti, proto si nevybírám projekty podle výše honoráře, nýbrž podle toho, do jaké míry mi klienti umožní svobodně tvořit,“ uzavírá.